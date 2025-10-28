EU mata a 14 personas en ataques contra presuntas narcolanchas en el Pacífico

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo en X que "un total de 14 narco-terroristas fueron eliminados" y uno sobrevivió en tres ataques realizados el lunes en aguas internacionales.

"Nuestros servicios de inteligencia conocían las cuatro embarcaciones, que transitaban por rutas conocidas del narcotráfico y transportaban narcóticos", añadió.

La publicación del jefe del Pentágono incluye un video de los ataques, el primero de los cuales tuvo como objetivo dos embarcaciones que parecían estar amarradas juntas, y los otros dos contra embarcaciones que navegaban a toda velocidad en mar abierto.

Hegseth afirmó que el Comando Sur de Estados Unidos (SouthCom) inició "inmediatamente" la búsqueda del único sobreviviente de los ataques.

Yesterday, at the direction of President Trump, the Department of War carried out three lethal kinetic strikes on four vessels operated by Designated Terrorist Organizations (DTO) trafficking narcotics in the Eastern Pacific.



The four vessels were known by our intelligence… pic.twitter.com/UhoFlZ3jPG — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 28, 2025

Las autoridades mexicanas "aceptaron el caso y asumieron la responsabilidad de coordinar el rescate", precisó.

La Marina de México confirmó que efectuaba una operación de búsqueda y rescate marítimo se realiza a más de 400 millas náuticas (830 km) al suroeste del puerto mexicano de Acapulco.

"Los cazaremos"

El jefe del Pentágono afirmó que los ataques del lunes fueron contra "organizaciones terroristas" que trafican narcóticos en el Pacífico Oriental.

"Estos narcoterroristas han matado a más estadounidenses que Al Qaeda y recibirán el mismo trato (...) Los cazaremos y los eliminaremos", prometió Hegseth.

Pero Washington aún no proporcionó pruebas de que sus objetivos estuvieran traficando drogas, y los expertos dicen que los ataques son ilegales incluso si apuntan contra traficantes conocidos.