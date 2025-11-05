Publicidad

Internacional

Los demócratas debaten si ir al centro o a la izquierda a las elecciones de 2026

Los resultados de las elecciones del martes muestran que candidatos de todo el espectro, como el socialista Zohran Mamdani y la moderada Abigail Spanberger, son capaces de ganar comicios.
mié 05 noviembre 2025 03:06 PM
Los partidarios asisten a la fiesta de vigilancia electoral para el candidato a la alcaldía demócrata de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, en el Brooklyn Paramount el 4 de noviembre de 2025 en el distrito de Brooklyn de la ciudad de Nueva York.
El socialista demócrata Zohran Mamdani dijo el martes que su triunfo muestra el camino para "derrotar" al presidente Trump. (FOTO: Michael M. Santiago/Getty Images)

Los demócratas arrasaron en tres elecciones celebradas el martes en Estados Unidos —las primeras importantes desde que Donald Trump recuperó la presidencia—, encumbrando a una nueva generación de líderes y dando al atribulado partido un soplo de aire fresco rumbo a las elecciones legislativas de 2026.

En la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani , un socialista democrático de 34 años, ganó las elecciones a la alcaldía, culminando un ascenso meteórico e improbable desde su anonimato como parlamentario del estado hasta convertirse en una de las figuras demócratas más destacadas del país.

Y en Virginia y Nueva Jersey, las demócratas moderadas Abigail Spanberger, de 46 años, y Mikie Sherrill, de 53, ganaron con ventaja considerable las gubernaturas de Virginia y Nueva Jersey.

Los resultados de este martes inician una lucha de un año sobre quién representa mejor al Partido Demócrata rumbo a las cruciales elecciones intermedias: Mamdani, el socialista democrático que dirigirá la ciudad de Nueva York, o moderados como Abigail Spanberger, la centrista con antecedentes de la CIA que gobernará el estado de Virginia.

Andrew Cuomo, exgobernador y rival de Mamdani, dijo que había "una guerra civil en el Partido Demócrata”.

"Hay una izquierda radical extrema, dirigida por socialistas, que desafía a lo que ellos llamarían demócratas moderados. Yo soy un demócrata moderado", declaró después de votar.

Mamdani no recibió un respaldo amplio de los pesos pesados del partido, quienes, ansiosos por deshacerse de la etiqueta de “woke” que perseguía a su partido en 2024, aseguran que el corazón de su partido son personas como Spanberger y Sherrill, una veterana de la Marina.

Tanto Spanberger como Sherrill son centristas cuyas credenciales de seguridad nacional les ayudaron a ganar escaños republicanos de larga duración cuando llegaron por primera vez al Congreso. Y prevalecieron el martes en estados que, aunque generalmente demócratas, tienen fuertes bolsas de conservadurismo.

¿Cómo derrotar a Trump?

A pesar de sus diferencias, las campañas de Mamdani, Spanberger y Sherrill tenían algunas cosas en común. Aunque sus soluciones eran diferentes, los candidatos se centraron en el tema de la asequibilidad. Y todos fueron ferozmente críticos con el desempeño de Trump.

Spanberger y Sherrill provienen del ala moderada del partido, mientras que Mamdani utilizó una campaña insurgente alimentada por videos virales para presentarse como un progresista descarado al estilo del senador estadounidense Bernie Sanders y la representante estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez.

"No es solo un mensaje sobre los demócratas; es un mensaje sobre todo nuestro país. Creo que los estadounidenses están horrorizados por lo que están viendo salir de esta administración", dijo Ocasio-Cortez en CNN desde la fiesta de la victoria de Mamdani.

El alcalde electo de 34 años, el más joven en ocupar el cargo en más de un siglo, dijo el martes que su triunfo muestra el camino para "derrotar" al presidente Trump.

"Si alguien puede mostrar a una nación traicionada por Donald Trump cómo derrotarlo, es la ciudad que lo vio nacer", dijo Mamdani en un discurso de victoria. "En este momento de oscuridad política, Nueva York será la luz", agregó.

Nacido en Uganda, en una familia de origen indio y naturalizado estadounidense, Mamdani era virtualmente desconocido antes de ganar la nominación demócrata frente al exgobernador Andrew Cuomo, a quien volvió a vencer el martes.

Mamdani ha pedido que se suban los impuestos a las empresas y a los ricos para financiar ambiciosas políticas de izquierdas como la congelación de los alquileres, la gratuidad de las guarderías y de los autobuses urbanos. Los ejecutivos de Wall Street han expresado su preocupación por poner a un socialista democrático al timón de la capital financiera del mundo.

Los republicanos ya han señalado que pretenden presentar a Mamdani como el rostro del Partido Demócrata. Trump ha calificado incorrectamente a Mamdani de "comunista" y ha prometido recortar la financiación de la ciudad en respuesta al ascenso de Mamdani.

Un camino largo a 2026

Los candidatos ganadores del martes podrían revitalizar e inspirar un mayor entusiasmo de los votantes demócratas, muchos de los cuales han pedido caras nuevas en la vanguardia del partido. La participación en las elecciones a la alcaldía de Nueva York fue la más alta desde al menos 1969.

Las contiendas del martes ofrecieron un barómetro de cómo responden los estadounidenses a los primeros nueve meses del mandato de Trump. También sirvieron para poner a prueba los distintos esquemas de campaña demócrata de cara a 2026, con el partido fuera del poder en Washington y todavía intentando forjarse un camino para superar su travesía del desierto.

Sin embargo, aún falta un año para las elecciones de mitad de mandato, una eternidad en la era Trump, y las encuestas de opinión muestran que la marca demócrata sigue siendo bastante impopular, pese a que el índice de aprobación del propio Trump ha disminuido.

Las contiendas más vigiladas del martes también se desarrollaron en regiones de tendencia demócrata que no apoyaron a Trump en las elecciones presidenciales del año pasado.

Tal vez el mayor impulso práctico para los demócratas el martes vino de California, donde los votantes aprobaron un plan para redibujar el mapa del Congreso del estado a favor del partido, ampliando una batalla nacional sobre la redistribución de distritos que dará forma a la carrera por la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

"Todavía tenemos mucho trabajo por hacer, pero el futuro parece un poco más brillante", reaccionó el expresidente demócrata Barack Obama.

