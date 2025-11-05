Y en Virginia y Nueva Jersey, las demócratas moderadas Abigail Spanberger, de 46 años, y Mikie Sherrill, de 53, ganaron con ventaja considerable las gubernaturas de Virginia y Nueva Jersey.

Los resultados de este martes inician una lucha de un año sobre quién representa mejor al Partido Demócrata rumbo a las cruciales elecciones intermedias: Mamdani, el socialista democrático que dirigirá la ciudad de Nueva York, o moderados como Abigail Spanberger, la centrista con antecedentes de la CIA que gobernará el estado de Virginia.

Andrew Cuomo, exgobernador y rival de Mamdani, dijo que había "una guerra civil en el Partido Demócrata”.

"Hay una izquierda radical extrema, dirigida por socialistas, que desafía a lo que ellos llamarían demócratas moderados. Yo soy un demócrata moderado", declaró después de votar.

Mamdani no recibió un respaldo amplio de los pesos pesados del partido, quienes, ansiosos por deshacerse de la etiqueta de “woke” que perseguía a su partido en 2024, aseguran que el corazón de su partido son personas como Spanberger y Sherrill, una veterana de la Marina.

Tanto Spanberger como Sherrill son centristas cuyas credenciales de seguridad nacional les ayudaron a ganar escaños republicanos de larga duración cuando llegaron por primera vez al Congreso. Y prevalecieron el martes en estados que, aunque generalmente demócratas, tienen fuertes bolsas de conservadurismo.