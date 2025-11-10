Publicidad

Internacional

Estas son las claves del informe que cuestiona la integridad de la BBC

El director general y la jefa de noticias de la cadena británica renuncian después de acusaciones de parcialidad editorial en su cobertura de temas como la presidencia de Donald Trump.
lun 10 noviembre 2025 01:04 PM
La gente se refugia de la lluvia fuera de la entrada a la BBC en Londres el 10 de noviembre de 2025. La directora ejecutiva saliente de BBC News dijo el 10 de noviembre de 2025 que la emisora "no era institucionalmente parcial", después de renunciar por acusaciones de que había editado engañosamente un discurso de Donald Trump. (Imagen principal del artículo web "La BBC se tambalea: renuncias, polémicas y una demanda de Trump por “difamación”").
La reputación de honestidad de BBC, que es "su sello distintivo en el mundo, ahora está empañada", afirmó a AFP Karen Fowler-Watt, responsable del área de periodismo en la Universidad City Saint George’s, de Londres. (FOTO: HENRY NICHOLLS/AFP)

El director general y la jefa de noticias de la BBC renunciaron el domingo tras las crecientes acusaciones de parcialidad editorial en la cadena británica, incluida la edición de un discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La emisora financiada con fondos públicos enfrenta un creciente escrutinio después de que el Daily Telegraph publicó detalles de un memorando interno filtrado de un exasesor de normas.

El informe destacaba deficiencias en la cobertura por parte de la BBC del conflicto entre Israel y Hamás, cuestiones transgénero y el tratamiento de las declaraciones de Trump.

En una nota interna, de la que se hizo eco The Telegraph, el exasesor independiente del comité de normas editoriales de la BBC, Michael Prescott, afirmaba que responsables del grupo audiovisual negaron cualquier violación de las reglas, después de que él mencionara un problema de montaje de un discurso de Trump.

La reputación de honestidad de BBC, que es "su sello distintivo en el mundo, ahora está empañada", afirmó a AFP Karen Fowler-Watt, responsable del área de periodismo en la Universidad City Saint George’s, de Londres.

La BBC obtiene gran parte de sus recursos de una tasa anual (174.50 libras, unos 229 dólares) pagada por 22.8 millones de hogares, lo que equivale a 3,800 millones de libras (unos 5.000 millones de dólares).

El gobierno británico, por medio de uno de sus portavoces, señaló el lunes que "apoya una BBC fuerte e independiente", que desempeña "un papel vital en la era de la desinformación", pero le exigió "mantener una alta calidad" y "corregir sus errores rápidamente”.

Estas son las principales conclusiones del memorando que ponen en tela de juicio la credibilidad de la cadena británica.

Un programa sobre Donald Trump

Prescott dijo que una edición del emblemático programa Panorama de la BBC emitida una semana antes de las elecciones estadounidenses, "Trump: ¿Una segunda oportunidad?", "parecía adoptar una postura claramente anti-Trump", señalando que los detractores de Trump superaban con creces a sus partidarios.

El programa empalmó dos extractos distintos de uno de los discursos de Trump, creando la impresión de que estaba incitando a la revuelta de enero de 2021 en el Capitolio, dijo.

Se mostró a Trump diciendo a sus partidarios que "vamos a caminar hasta el Capitolio" y que iban a "luchar como locos", un comentario que hizo en una parte diferente de su discurso. En realidad, había dicho que sus partidarios "animarían a nuestros valientes senadores y congresistas”.

Trump amenazó este lunes a la BBC con una demanda por 1,000 millones de dólares. Una fuente cercana al equipo legal del presidente estadounidense confirmó una información de Fox News según la cual Trump envió una carta a la cadena británica en la que le dio hasta el viernes para retractarse.

El portavoz del equipo legal de Trump, en un comunicado a AFP, acusó a la compañía británica de haber "difamado" al mandatario estadounidense.

"El presidente Trump continuará responsabilizando a aquellos que trafican con mentiras, engaños y noticias falsas", agregó el vocero.

"BBC difamó al presidente Trump al editar intencionada y engañosamente su documental con el fin de intentar interferir en las elecciones presidenciales", dijo el portavoz de Trump.

Por su parte BBC confirmó la recepción de la demanda de Trump.

"Examinaremos la carta y responderemos directamente a su debido tiempo", señaló un portavoz de la cadena.

Trump había denunciado el domingo a los "periodistas corruptos" e "inmorales" de BBC en su red Truth Social.

Cobertura Israel-Hamás

Prescott señaló que varios colaboradores del servicio árabe de la BBC habían cubierto de forma selectiva noticias críticas con Israel.

En una ocasión, el principal sitio de noticias en inglés de la BBC publicó 19 artículos distintos sobre los rehenes tomados por Hamás el día del atentado del 7 de octubre de 2023, mientras que la BBC árabe no publicó ninguno. En cambio, todos los artículos críticos con Israel que aparecían en el sitio web de noticias de la BBC aparecían también en BBC Arabic.

La nota también destacaba que, aunque la BBC árabe publicaba a menudo las mismas historias que el sitio web en inglés de la BBC, había diferencias significativas en el tono, los titulares y el énfasis, con una cobertura generalmente más crítica con Israel.

Prescott también criticó a la BBC por informar erróneamente sobre la proporción de mujeres y niños palestinos muertos por acciones militares israelíes, así como por describir de forma inexacta la probabilidad de que los niños se enfrenten a la inanición bajo el bloqueo de la ayuda israelí.

En octubre, el regulador de medios había reprendido a la BBC por "haber infringido las normas de emisión" en un reportaje sobre Gaza en el que el narrador principal, un niño, era hijo de un alto responsable del movimiento islamista palestino Hamás.

Cobertura transgénero

Prescott afirmó que a menudo se pasaban por alto reportajes que planteaban "cuestiones difíciles" sobre la transexualidad, incluso cuando habían sido ampliamente difundidos y debatidos por otros medios de comunicación.

También señaló que algunos reportajes presentaban la experiencia transgénero de forma excesivamente parcial, careciendo de suficiente equilibrio y objetividad.

La nota también señalaba que la BBC no cubrió ciertas historias, incluido un caso en el que un grupo de enfermeras demandó a su empleador por permitir que hombres biológicos utilizaran sus vestuarios.

Cuestiones de inmigración

Prescott señaló que la BBC envió pocas notificaciones push sobre inmigrantes ilegales o solicitantes de asilo a sus 7 millones de usuarios de aplicaciones de noticias, incluso cuando historias menos significativas recibieron una amplia cobertura.

El memorando también decía que los productores de cuatro programas de la BBC con contenido histórico favorecieron a académicos no expertos que ofrecieron citas sobre racismo y prejuicios, produciendo narrativas sobresimplificadas y distorsionadas sobre el colonialismo británico, la esclavitud y su legado.

Racismo

Prescott escribió en su memorándum que la BBC "caía con demasiada facilidad en la difusión de material mal documentado que sugería cuestiones de racismo cuando no las había".

Citaba un reportaje en el que se afirmaba que las personas que vivían en zonas con una elevada proporción de residentes de minorías étnicas pagaban más por el seguro del coche, a pesar de que los índices de siniestralidad y delincuencia eran similares.

Señaló que el reportaje y los comentarios ignoraban otros factores que pueden influir en el costo de los seguros, se basaban en datos obsoletos e inadecuados y sólo contaban con un invitado que apoyaba la afirmación.

La Asociación de Aseguradoras Británicas se negó a aparecer, y su declaración, que aportaba un contexto crucial, se citó de forma selectiva. El reportaje fue retirado posteriormente.

