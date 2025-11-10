Comfort Ero: “Donald Trump está cambiando el carácter de la diplomacia”

El republicano, quien saltó a la fama como un empresario del sector inmobiliario, se jacta de sus capacidades de negociación. Afirma que ha ayudado a poner fin a nueve conflictos. Entre ellos, incluye un polémico alto al fuego entre Israel y Hamás después de dos años de ataques israelíes contra la Franja de Gaza.

Este tipo de declaraciones de Trump no son bien recibidas por todos los actores involucrados en estos conflictos. Por ejemplo, el gobierno de India consideró que los dichos de Trump sobre su mediación para que desescalara su conflicto con Pakistán en Cachemira eran un acto de intervención en sus asuntos internos.

El éxito de las gestiones que el republicano ha hecho aún debe pasar la prueba del tiempo para consolidarse como verdaderos tratados de paz, y no simples acuerdos de alto al fuego, señala Ero.

“No podemos negar su papel en estos temas, que ha ayudado a establecer un acuerdo, pero todos son acuerdos de corto plazo”, dice Ero. Pero para alcanzar la paz “se requiere un capital de paciencia”, algo que el presidente estadounidense parece ignorar, con su búsqueda de acuerdos rápidos y su frustración cuando estos no se alcanzan, como en la guerra entre Rusia y Ucrania, que prometió terminar en “24 horas”.

“La clave también estará en el papel de otros actores para asegurarse de que estos acuerdos no se conviertan solo en cifras, sino en algo creíble a largo plazo”, dice la especialista. “La cuestión para nosotros es la sostenibilidad de estos acuerdos”.