Chile elige a su nuevo presidente con la seguridad como principal preocupación

Jara, una comunista moderada que representa a una coalición de centro-izquierda, y Kast, jefe del Partido Republicano, encabezan la intención de voto entre los ocho aspirantes a suceder al izquierdista Gabriel Boric.

Sin embargo, ninguno alcanzaría el apoyo suficiente para evitar un balotaje el 14 de diciembre.

La ultraderecha también tiene opciones de avanzar con Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, tercero en los sondeos y visto como la versión chilena del presidente argentino, Javier Milei

"Falta mano dura en Chile, es muy blanda. Si no se entra con todo, ¿cómo va a ser? (...) Hay que cerrar la frontera y a los irregulares todos para afuera", dijo a la AFP Raúl Lueiza, un trabajador de la construcción, de 64 años, tras emitir su voto por Kaiser en Santiago.

Si "gana la extrema derecha es como retroceder en tantas cosas que se han ganado en beneficio de las mujeres, que aunque Kast lo niegue es un gallo (una persona) machista", afirmó en cambio Patricia Orellana, una vendedora de 56 años tras sufrajar por Jara.

La votación terminará a las 18:00 (15:00, tiempo de Ciudad de México). Se esperan resultados oficiales unas dos horas después.

Una violencia desconocida en Chile desplazó el anhelo de cambio que hace cuatro años catapultó al poder a Boric y su promesa, fallida, de cambiar la Constitución heredada del dictador Augusto Pinochet (1973-1990), tras el estallido social de 2019.