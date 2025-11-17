Chile elige a su próximo presidente entre una comunista y un ultraderechista

La segunda vuelta de las elecciones para definir al sucesor del izquierdista Gabriel Boric en La Moneda

Jeannette Jara, una disidente del Partido Comunista

Aunque Jara se mantiene en las filas del Partido Comunista, forma parte de su ala socialdemócrata y ha marcado diferencias con sus dirigentes más ortodoxos. (FOTO: RODRIGO ARANGUA/AFP)

Jara, que milita en el Partido Comunista desde los 14 años, lidera una amplia alianza de centroizquierda. Sus seguidores destacan su carisma y estilo dialoguista.

Exministra del gobierno de Gabriel Boric, Jara encabeza una coalición de nueve partidos de centro izquierda.

"Chile es igual que una familia. No todos piensan igual, no todos se quieren igual, pero no por eso deja de ser familia", le gusta repetir en sus intervenciones.

Nació hace 51 años en El Cortijo, un barrio pobre del norte de Santiago. Estudió administración pública y leyes, y fue dirigente estudiantil.

En su juventud trabajó en variados oficios, incluida la cosecha de frutas.

"Me siento identificada con su historia de vida. También tuve que trabajar y estudiar", señaló Estefany López, de 33 años, en un acto de campaña en Rancagua (sur).

Jara surgió como opción presidencial luego de que como ministra de Trabajo de Gabriel Boric logró reducir la semana laboral, de 45 a 40 horas, y liderar la reforma del sistema privado de pensiones.

"Se plantea como disidente", dice a la AFP la periodista Alejandra Carmona, autora de la biografía "Jeannette".

La candidata comunista asumió una agenda contra el crimen y de mayores controles migratorios, más propio de la derecha.