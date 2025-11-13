Latinoamérica, una región en la que los extremos políticos ganan fuerza

La creciente polarización política es una tendencia mundial; sin embargo, Latinoamérica es la región donde más ha aumentado la polarización en los últimos 20 años, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que cita información de Variety of Democracies (V-Dem).

A principios de la década de 2000, Latinoamérica obtuvo un puntaje muy por debajo del promedio mundial y fue la segunda región menos polarizada del mundo. Sin embargo, a partir de 2015, la polarización comenzó a crecer más rápido que el promedio mundial, superándolo alrededor de 2017.

El aumento de la polarización coincidió con una disminución constante en la proporción de ciudadanos que se identifican como ‘moderados'.

De acuerdo con un artículo de investigadores de la Universidad de Quito, que analiza diversas encuestas, el número de personas que se identificaban como “moderados” disminuyó 12 puntos porcentuales entre 2010 y 2017.

Al mismo tiempo, en el mismo periodo hubo un incremento continuo de personas que se identificaban como de “extrema izquierda”, así como un crecimiento moderado de aquellos que se consideraban de “extrema derecha”.

El artículo también señala que hubo una disminución muy significativa en la tasa de no respuesta a la pregunta de auto-ubicación ideológica, lo que sugiere que los ciudadanos se están identificando cada vez más a lo largo del eje izquierda-derecha.