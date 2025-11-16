Ecuador vota en un referendo sobre el regreso de las bases militares extranjeras

Para el experto, Trump tiene "interés" en un "acceso fácil" a puntos clave como Galápagos, a 1,000 kilómetros de la costa continental.
Mientras México, Brasil, Colombia y Venezuela rechazan los bombardeos en el Caribe y el Pacífico que han dejado al menos 80 muertos, Noboa defiende esta ofensiva como estrategia contra el tráfico de cocaína que sale sobre todo de sus puertos.
Nueva Constitución
Ecuador atraviesa una crisis de seguridad inédita, con la mayor tasa de homicidios de Latinoamérica: 39 por cada 100,000 habitantes en 2024, según Insight Crime.
Criticado por organismos de derechos humanos que denuncian abusos de la fuerza pública, Noboa promociona su imagen de gobernante implacable con el crimen.
La semana pasada difundió fotografías de cientos de presos uniformados de naranja, cabeza rapada, algunos de rodillas y con las manos en la nuca, mientras eran trasladados a su nueva megaprisión, en una puesta en escena que recuerda a su par salvadoreño Nayib Bukele.
Con un 56% de aprobación a su gestión que termina en 2029, Noboa planea cambiar la Constitución por considerarla demasiado "garantista" con los criminales.
Sin embargo, se ha mostrado evasivo sobre qué partes cambiaría, lo que ha dado lugar a cuestionamientos sobre su posible voluntad de acumular poder y restringir derechos. El texto final debe ser aprobado en un nuevo referendo.
En 2024, Noboa logró la aprobación vía referendo de la extradición de ecuatorianos y el aumento de penas para el crimen organizado.