Ecuador vota en un referendo sobre el regreso de las bases militares extranjeras

A pocos minutos de iniciada la votación, Noboa —en el poder desde 2023— anunció la captura del jefe de la poderosa banda criminal de Los Lobos en España.

Además del regreso de bases militares extranjeras prohibidas desde 2008 y la redacción de una nueva Constitución, los ecuatorianos deben decidir si ponen fin al financiamiento estatal a los partidos políticos y si reducen el número de congresistas.

"Todo voté por el Sí. El presidente quiere hacer cambios, lleva poco tiempo en el poder y hay que dar continuismo", expresó a la AFP el ingeniero Juan Carlos Martínez, de 60 años, abrigado durante la fría mañana de Quito, la capital rodeada de volcanes.

"No hay seguridad"

Muy cercano a la Casa Blanca y con un discurso de mano dura contra el crimen, Noboa busca más poder para doblegar a las numerosas bandas que siembran terror en el país.

Según la encuestadora Cedatos, el Sí triunfará con un respaldo de más del 61%.

Pero en los centros de votación las opiniones están divididas.

Ana Manotoa, de 36 años, respaldó el No en señal de "rechazo al gobierno" durante la jornada que se extenderá hasta las 17:00 locales (16:00, hora del centro de México).

"No me gusta nada de lo que está haciendo (Noboa). No hay salud, no hay seguridad", aseguró la mujer en el norte de Quito, foco de las recientes protestas indígenas contra el alza del diésel.