Ucrania cedería Donetsk y Lugansk a Rusia, dice borrador del plan apoyado por EU

De acuerdo con el plan, aviones de combate europeos estarían estacionados en Polonia para proteger a Ucrania. Pero no habría tropas de la OTAN en territorio ucraniano y Kiev aceptaría que nunca se uniría a la alianza atlántica. Además, Ucrania debería renunciar a su armamento de largo alcance.

Estas demandas ya han sido rechazadas en el pasado por Kiev, que las considera una capitulación.

Estas condiciones encajan con las demandas rusas, que incluyen recortar las fuerzas armadas ucranianas, prohibir nuevos reclutamientos y paralizar el envío de armas occidentales.

Ucrania quiere garantías de seguridad de los países occidentales, entre ellas una fuerza de paz europea, para prevenir nuevos ataques rusos. La propuesta supuestamente incluye disposiciones de este tipo.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, abogó este jueves por una "paz digna" para su país, tras reunirse en Kiev con un alto funcionario estadounidense que le presentó el plan de Washington para poner fin a la invasión rusa.

"Ucrania necesita paz. (...) Una paz digna, para que las condiciones respeten nuestra independencia, nuestra soberanía y la dignidad del pueblo ucraniano", declaró Zelenski, en un discurso tras reunirse con una delegación del Pentágono encabezada por el secretario del Ejército de Estados Unidos, Daniel Driscoll.

En 2022, el Kremlin reivindicó la anexión de cuatro regiones ucranianas (Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón), aunque no las controla en su totalidad. También anexionó la península de Crimea en 2014, un territorio que está bajo dominio absoluto de Moscú.

Rusia había exigido anteriormente a Ucrania retirarse completamente de Donetsk y Lugansk, en el este, a cambio de congelar la línea del frente en las regiones meridionales de Zaporiyia y Jersón.

Aunque las autoridades ucranianas dijeron en varias ocasiones que nunca reconocerían el control ruso sobre su territorio, admitieron que podían verse forzados a ello.

El medio estadounidense Axios dijo que el plan se elaboró en conversaciones secretas entre el gobierno de Donald Trump y las autoridades rusas.

"Parece que los rusos propusieron esto a los estadounidenses y ellos han aceptado", afirmó el alto cargo a AFP.

"Un matiz importante es que no entendemos si esto es una cosa de Trump" o de "su entorno", agregó.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, afirmó que "una paz duradera requerirá que ambas partes acepten concesiones difíciles pero necesarias".

Desde su regreso a la Casa Blanca, la postura del presidente estadounidense sobre la guerra en Ucrania ha oscilado drásticamente.