La violencia contra las mujeres golpea a una de cada cuatro en América

Le siguen, en América, Guyana (35%), Costa Rica (34.2%), Argentina (33.8%) y Surinam (30.7%).

En los últimos 12 meses, un 7% de las mujeres en las Américas vivieron algún episodio de violencia en la pareja.

El problema es más grave para las mujeres más jóvenes. De acuerdo con estimaciones de la OPS, basada en el informe de Estimaciones Globales de Violencia Contra la Mujer, presentado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la semana pasada, un 34% de las mujeres entre 15 y 49 años han sido sometidas a algún tipo de violencia física o sexual por parte de su pareja o de otras personas.

La OPS, sin embargo, señala que la violencia contra las mujeres puede presentarse a lo largo de toda la vida. Por ejemplo, indica que más de una quinta parte (21%) de las jóvenes entre 15 y 19 años sufrirán violencia en la pareja antes de cumplir 20 años.

Para las mujeres mayores, la situación no es mejor. El informe señala que 23% de las mujeres mayores de 65 años reportó haber sufrido violencia por parte de su pareja en algún momento de la vida.

“Estas cifras de mujeres afectadas en nuestra región son tan impactantes porque la violencia se puede prevenir. Recopilar datos de alta calidad sobre violencia contra las mujeres es el primer paso para dar visibilidad y urgencia a este importante tema”, dijo el doctor Jarbas Barbosa, director de la OPS, en un comunicado.