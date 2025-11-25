La violencia contra las mujeres golpea a una de cada cuatro en América

Además de la violencia ejercida por la pareja, el informe de la OMS recoge por primera vez información sobre la violencia ejercida por otras personas además de la pareja. De acuerdo con las estimaciones, en América, una de cada ocho mujeres de entre 15 y 49 años (13%) ha sufrido violencia sexual fuera de la pareja por lo menos una vez en la vida.
Sin embargo, hay también importantes variaciones dentro de la región en la prevalencia de la violencia ejercida por otros. En México, por ejemplo, un 27.6% de las mujeres han vivido algún tipo de violencia por alguien que no es su pareja.
Los datos sobre la prevalencia de la violencia sexual por personas distintas a la pareja a menudo se subestiman debido al estigma y a los desafíos de medición.
“La vergüenza y el estigma asociados con la violencia sexual dificultan la denuncia, lo que sugiere que las cifras reales son probablemente mucho más altas”, señaló Britta Baer, asesora de la OPS en Prevención de la Violencia, de acuerdo con un comunicado.
Las estimaciones analizan y presentan datos desde el año 2000 hasta el 2023 (el último año con información disponible) en 168 países y territorios, incluidos 29 en las Américas.
En las últimas dos décadas, las tasas de prevalencia de violencia por parte de la pareja prácticamente no han cambiado, y solo se ha observado una ligera disminución del 0.2% anual a nivel mundial.
Es poco probable que los países de América alcancen la meta 5.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que busca eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres.
“Estos datos refuerzan la urgencia de actuar en todos los países de la región, especialmente fortaleciendo el acceso oportuno a la atención posterior a una violación”, indicó Baer.
La OPS indica que la violencia contra las mujeres tiene consecuencias graves y duraderas, como lesiones físicas, infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados, depresión y, en los casos más extremos, feminicidio.