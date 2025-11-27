León XIV denuncia que el mundo ya libra “una tercera guerra mundial por partes”

A los líderes políticos de Turquía, donde se encuentra de visita hasta el domingo, les dijo que el mundo estaba experimentando "un mayor nivel de conflicto, avivado por las estrategias imperantes de poder económico y militar”.

"No debemos de ninguna manera ceder ante esto", suplicó. "Está en juego el futuro de la humanidad."

El pontífice dijo que los conflictos internacionales que se libran actualmente distraen a la humanidad de sus objetivos principales: paz, erradicación de la pobreza, salud, educación y cuidado del medio ambiente.

“La Santa Sede, con su única fuerza, que es la espiritual y moral, desea cooperar con todas las naciones que se preocupan por el desarrollo integral de cada hombre y de todos los hombres y las mujeres”, dijo el papa, de acuerdo con Vaticanista News.

Turquía debe ser un “estabilizador”

En un contexto mundial "fuertemente conflictivo”, el papa estadounidense-peruano instó a Turquía a desempeñar un papel "estabilizador""Señor presidente [Recep Tayyip Erdogan], que Turquía sea un factor de estabilidad y acercamiento entre los pueblos, al servicio de una paz justa y duradera" afirmó el pontífice.

Turquía es un actor destacado en la geopolítica de Oriente Medio y se implica también en las negociaciones entre Ucrania y Rusia para poner fin a la guerra iniciada con la invasión rusa en febrero de 2022.