El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro británico, Keir Starmer, celebraron el jueves la profundización de la "relación especial" entre sus países, afirmando que una serie de negocios por valor de 250,000 millones de libras han hecho que esos lazos sean “inquebrantables".
Al comienzo de una recepción empresarial, los dos líderes dieron la bienvenida a algunos de los principales dirigentes de los negocios de Estados Unidos y el Reino Unido y les elogiaron por haber contribuido a estrechar lazos mediante inversiones en acuerdos que van desde la tecnología a la energía.
Fue el segundo día de una visita de Estado sin precedentes de Trump a Reino Unido, que el líder estadounidense describió como un "honor exquisito" tras disfrutar de un día de pompa y ceremonia, incluido un "fantástico" banquete de Estado en el castillo de Windsor con el rey Carlos.
Sentados uno junto al otro en una carpa en los terrenos de la residencia campestre de Starmer en Chequers, él y Trump celebraron la presentación de un paquete récord de 150,000 millones de libras (205,000 millones de dólares) de inversión estadounidense en Reino Unido, parte de uno más amplio de 250,000 millones de libras que, según las autoridades, beneficiará a ambas partes.
"Este es un gran día para la relación especial", dijo Starmer, dando las gracias a los líderes empresariales, entre ellos el presidente ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, y Emma Walmsley, de GSK.
"Una celebración de lo que ha pasado antes, por supuesto, pero más que eso, un momento para entregar inversiones, empleos y acuerdos que mejorarán la vida de las personas ahora e iluminarán la relación especial en los próximos años”.
Trump fue igualmente efusivo. "Los lazos entre nuestros países no tienen precio".
"Hemos hecho algunas cosas que financieramente son estupendas para ambos países (...). Creo que es un vínculo irrompible el que tenemos, independientemente de lo que estemos haciendo hoy. Creo que es irrompible”.
Starmer ha presentado a Reino Unido como un destino para la inversión estadounidense, alineada con sus sectores de servicios financieros, tecnología y energía, de modo que pueda atraer capital estadounidense, construir sus infraestructuras y hacer crecer la economía.
Es posible que Starmer se haya resignado a no obtener ninguna reducción adicional de los aranceles al acero, pero se mostró dispuesto a defender los acuerdos más amplios, incluido un nuevo pacto tecnológico con empresas desde Microsoft a Nvidia y OpenAI que promete 31,000 millones de libras (42,000 millones de dólares) y 100,000 millones de libras de Blackstone.
Trump insta a Reino Unido a detener la migración
Durante una rueda de prensa conjunta, Trump instó a Starmer a que luche con más firmeza contra la inmigración ilegal, incluso "si hay que recurrir al ejército”.
"Hay gente que llega y, como le he dicho al primer ministro, yo los detendría, sin importar si hay que recurrir al ejército. No importa qué medios se utilicen", afirmó el presidente estadounidense, que el jueves finalizó una visita de Estado a Reino Unido.
Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Donald Trump lanzó en Estados Unidos una amplia política de expulsiones de inmigrantes en situación irregular.
La inmigración irregular "destruye los países desde dentro", afirmó el mandatario republicano desde la residencia de Starmer en Chequers.
Por su parte, el dirigente británico declaró que quiere "intensificar" las expulsiones de migrantes en situación irregular. Unas horas antes, un primer migrante fue devuelto a Francia en el marco de acuerdo entre Londres y París que entró en vigor en agosto.
Este prevé la devolución a Francia de los migrantes que llegaron a Reino Unido de forma irregular a bordo de "small boats", las embarcaciones precarias que usan para surcar el Canal de la Mancha.
Por cada migrante devuelto, Reino Unido se comprometió a aceptar otro que se encuentre en territorio francés y que haya presentado una solicitud en una plataforma en línea, un sistema criticado por las asociaciones de ayuda a migrantes.