Al comienzo de una recepción empresarial, los dos líderes dieron la bienvenida a algunos de los principales dirigentes de los negocios de Estados Unidos y el Reino Unido y les elogiaron por haber contribuido a estrechar lazos mediante inversiones en acuerdos que van desde la tecnología a la energía.

Fue el segundo día de una visita de Estado sin precedentes de Trump a Reino Unido, que el líder estadounidense describió como un "honor exquisito" tras disfrutar de un día de pompa y ceremonia, incluido un "fantástico" banquete de Estado en el castillo de Windsor con el rey Carlos.

En la primera jornada de su viaje, Trump disfrutó de un día de pompa y ceremonia, incluido un "fantástico" banquete de Estado en el castillo de Windsor con el rey Carlos. (FOTO: Aaron Chown/via REUTERS)

Sentados uno junto al otro en una carpa en los terrenos de la residencia campestre de Starmer en Chequers, él y Trump celebraron la presentación de un paquete récord de 150,000 millones de libras (205,000 millones de dólares) de inversión estadounidense en Reino Unido, parte de uno más amplio de 250,000 millones de libras que, según las autoridades, beneficiará a ambas partes.

"Este es un gran día para la relación especial", dijo Starmer, dando las gracias a los líderes empresariales, entre ellos el presidente ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, y Emma Walmsley, de GSK.

"Una celebración de lo que ha pasado antes, por supuesto, pero más que eso, un momento para entregar inversiones, empleos y acuerdos que mejorarán la vida de las personas ahora e iluminarán la relación especial en los próximos años”.