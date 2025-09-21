Reino Unido, Canadá y Australia reconocen al Estado Palestino

La decisión de Reino Unido tiene un simbolismo especial, dado su importante papel en la creación de Israel como nación moderna tras la Segunda Guerra Mundial.

"Hoy, para reavivar la esperanza de paz para palestinos e israelíes y de una solución de dos Estados, el Reino Unido reconoce formalmente el Estado de Palestina", declaró el primer ministro Keir Starmer.

"La crisis humanitaria provocada por el hombre en Gaza alcanza nuevas profundidades. El implacable y creciente bombardeo de Gaza por parte del gobierno israelí, la ofensiva de las últimas semanas, el hambre y la devastación son totalmente intolerables”.

Los palestinos celebran

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, afirmó este domingo que el reconocimiento del Estado palestino por parte del Reino Unido es un paso necesario para lograr una paz duradera en la región.

"Su excelencia elogió el reconocimiento del Estado independiente de Palestina por parte del

Reino Unido, afirmando que constituye un paso importante y necesario para lograr una paz justa y duradera de acuerdo con la legitimidad internacional", afirmó en un comunicado la oficina de Abás, que administra parcialmente Cisjordania, un Territorio Palestino ocupado.

En comunicados posteriores Abás celebró también que Canadá y Australia reconocieran también el Estado palestino.