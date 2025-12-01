Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Internacional

Nasry Asfura, el candidato respaldado por Trump, encabeza las elecciones en Honduras

El candidato del derechista Partido Nacional lleva una ligera ventaja sobre el expresentador de televisión Salvador Nasralla, de acuerdo con el conteo preliminar.
lun 01 diciembre 2025 09:49 AM
Resultados de las elecciones en Honduras: ¿quién va ganando como nuevo presidente y qué tiene que ver con Trump?
Los comicios celebrados el domingo estuvieron marcados por la amenaza de Trump de recortar la ayuda al empobrecido país centroamericano si Asfara no gana. (FOTO: Leonel Estrada/REUTERS)

Nasry Asfura, candidato del derechista Partido Nacional y apoyado por el presidente estadounidense, Donald Trump, lideraba las elecciones presidenciales del domingo en Honduras, pero el margen con su más cercano rival, el centrista Salvador Nasralla, se estrechaba, según las cifras preliminares oficiales más recientes.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) reportaba que con el 55.87% de las actas escrutadas Asfura tenía el 40% de los votos mientras que Nasralla tenía el 39.78%.

Publicidad

Mucho más atrás figuraba la candidata del oficialista LIBRE, la exministra izquierdista Rixi Moncada, con un 19% y quien el sábado había advertido que no iba a reconocer los resultados oficiales preliminares.

El escrutinio avanza con lentitud. La ley hondureña no contempla una segunda vuelta por lo que el candidato que obtenga la mayoría simple gobernará el país entre 2026 y 2030.

Nasralla ha dicho que confía en ponerse a la cabeza del conteo cuando ingresen resultados de algunas provincias.

El candidato presidencial Salvador Nasralla del Partido Liberal (PLH) de Honduras reacciona tras las primeras proyecciones de los resultados preliminares de las elecciones generales en Tegucigalpa, Honduras, el 30 de noviembre de 2025.
Nasralla ha dicho que confía en ponerse a la cabeza del conteo cuando ingresen resultados de algunas provincias. (FOTO: José Cabezas)

"Es imposible determinar al ganador con los datos que tenemos", aseguró el analista político Carlos Cálix.

Asfura busca la presidencia por segunda vez tras perder en 2021 contra la izquierdista Xiomara Castro, y Nasralla por tercera ocasión.

Giro a la derecha

Gane el Partido Nacional o el Liberal, el hecho es que la mayoría de los hondureños habrían rechazado la "refundación" del país que proponía Moncada, a través de una reforma constitucional.

La presidenta Xiomara Castro reenvió un mensaje en su cuenta de X de su esposo y asesor, además de coordinador de LIBRE, Manuel Zelaya, que solicita "mantenernos en pie de lucha hasta obtener el escrutinio final con el 100% de las actas presidenciales”.

En tanto que Moncada había escrito horas antes, en los minutos previos al primer anuncio del CNE por la noche del domingo, en la misma red: "Les solicito mantenernos en pie de lucha hasta obtener los resultados finales con el 100% de las actas presidenciales, alcaldías y diputaciones. Mañana (lunes) en conferencia de prensa, informaré mi posición política en relación con los resultados presidenciales que publica el CNE”.

Publicidad

Honduras, donde seis de cada 10 ciudadanos vive en la pobreza, aún enfrenta las secuelas del golpe de Estado en el que una alianza de militares, políticos y empresarios de derecha derrocó a mediados de 2009 a Manuel Zelaya, esposo de la actual mandataria Xiomara Castro y fundador de Libertad y Refundación (LIBRE).

Ese golpe marcó profundamente la institucionalidad y a la ciudadanía hondureña, que votó masivamente por LIBRE en las presidenciales de 2021 para poner fin a más de un siglo de gobiernos de los partidos Nacional y Liberal.

A pesar de las denuncias anticipadas de fraude, la jornada se desarrolló en calma, de acuerdo con la misión de observadores de la OEA. Estados Unidos dijo este domingo seguir "de cerca" los comicios.

"LIBRE y los otros dos partidos opositores parecen tener una gran confianza en su victoria, y existe un riesgo significativo de que ambos bandos se nieguen a reconocer los resultados si pierden", dijo un análisis del Centro para la Investigación de las Políticas Económicas (CEPR, por sus siglas en inglés), un laboratorio de ideas con sede en Londres y París y que está en Honduras como observador de las elecciones.

En los comicios del domingo también fueron electos los 128 miembros del Congreso unicameral, cientos de alcaldes y miles de otros cargos públicos.

La sombra de Trump

Los comicios celebrados el domingo estuvieron marcados por la amenaza de Trump de recortar la ayuda al empobrecido país centroamericano si su ungido no gana.

Publicidad

En vísperas de los comicios, Trump advirtió que Washington no "malgastará" recursos en Honduras si no resultaba vencedor Asfura, conocido por los hondureños como "Papi a la orden”.

Irrumpiendo al final de la campaña, Trump dijo que "Tito" Asfura es el "único amigo de la libertad", y que si perdía Honduras quedaría bajo control del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y "sus narcoterroristas”.

A Moncada la calificó de "comunista", y a Nasralla de "casi comunista" por haber formado parte del gobierno, con el que luego rompió.

Trump fue más lejos el viernes al anunciar que indultará al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien desde 2024 purga 45 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico.

Hernández, quien gobernó el país en dos períodos consecutivos entre 2014 y 2022, también pertenecía al Partido Nacional.

La izquierdista denunció este domingo que el perdón al "capo de la droga" fue "tramitado" por las élites locales, en tanto Asfura aseguró que no tenía "nada que ver con las elecciones”.

¿Qué problemas tiene Honduras?

Ocupados en atacarse, los candidatos apenas abordaron las angustias de los hondureños.

Sin decir cómo lo haría, Asfura ha propuesto fortalecer las fuerzas armadas y la policía, crear empleos verdes, emprender reformas económicas y legales para atraer inversiones y promover la descentralización otorgando a los municipios un mayor control sobre los recursos y servicios públicos.

Honduras es un país ultradependiente de Estados Unidos, con 60% de sus 11 millones de habitantes en la pobreza y un 27% de su PIB alimentado por las remesas de los migrantes.

Manuel Orozco, analista de Diálogo Interamericano, comentó a la AFP que el gran desafío del próximo gobierno es el empleo, con la informalidad en 70%.

En uno de los países más violentos del continente y cuyas instituciones han sido infiltradas por el narcotráfico, las elecciones transcurrieron bajo un estado de excepción parcial impuesto por Castro en 2022.

Valeria Vásquez, de Control Risks, citó también como reto subsanar la "debilidad" de unas instituciones politizadas y el control que tiene el gobierno sobre la fiscalía y las fuerzas armadas.

Tags

Honduras Donald Trump

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad