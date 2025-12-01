Resultados de las elecciones en Honduras: ¿quién va ganando como nuevo presidente y qué tiene que ver con Trump?

Mucho más atrás figuraba la candidata del oficialista LIBRE, la exministra izquierdista Rixi Moncada, con un 19% y quien el sábado había advertido que no iba a reconocer los resultados oficiales preliminares.

El escrutinio avanza con lentitud. La ley hondureña no contempla una segunda vuelta por lo que el candidato que obtenga la mayoría simple gobernará el país entre 2026 y 2030.

Nasralla ha dicho que confía en ponerse a la cabeza del conteo cuando ingresen resultados de algunas provincias.

"Es imposible determinar al ganador con los datos que tenemos", aseguró el analista político Carlos Cálix.

Asfura busca la presidencia por segunda vez tras perder en 2021 contra la izquierdista Xiomara Castro, y Nasralla por tercera ocasión.

Giro a la derecha

Gane el Partido Nacional o el Liberal, el hecho es que la mayoría de los hondureños habrían rechazado la "refundación" del país que proponía Moncada, a través de una reforma constitucional.

La presidenta Xiomara Castro reenvió un mensaje en su cuenta de X de su esposo y asesor, además de coordinador de LIBRE, Manuel Zelaya, que solicita "mantenernos en pie de lucha hasta obtener el escrutinio final con el 100% de las actas presidenciales”.

En tanto que Moncada había escrito horas antes, en los minutos previos al primer anuncio del CNE por la noche del domingo, en la misma red: "Les solicito mantenernos en pie de lucha hasta obtener los resultados finales con el 100% de las actas presidenciales, alcaldías y diputaciones. Mañana (lunes) en conferencia de prensa, informaré mi posición política en relación con los resultados presidenciales que publica el CNE”.