Desde diciembre de 2022, el gobierno de Castro mantiene un estado de excepción similar al que impuso el mandatario Nayib Bukele para reducir a mínimos históricos los homicidios en El Salvador, pero ambas estrategias son criticadas por defensores de los derechos humanos.

Además, los resultados obtenidos en Honduras no son, ni de cerca, tan espectaculares como los obtenidos en su país vecino. Estas son las razones.

La misma estrategia, distintos resultados

Ante el aparente éxito de la estrategia de El Salvador contra las pandillas, muchos países en la región buscaron aplicar la misma fórmula para terminar con sus problemas de inseguridad.

Honduras, a pesar de presentarse como un gobierno, fue uno de los primeros en adoptar una estrategia similar a la de Bukele. En diciembre de 2022, Castro decidió aplicar también un estado de excepción en parte del país, especialmente en las áreas de Tegucigalpa y San Pedro Sula, con lo que se suspendieron algunos derechos constitucionales con el fin de confrontar las maras con dureza.

El estado de excepción se ha prorrogado desde entonces. Ha incluido operaciones militares para recuperar el control de las prisiones.

También siguiendo el modelo de mano dura de Bukele, la presidenta hondureña anunció la construcción de dos cárceles de máxima seguridad, una en las islas de los Cisnes y otra en Patuca, con capacidad para 1,500 reclusos. Hasta el momento de publicación, las obras no han comenzado.