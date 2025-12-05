Publicidad

Internacional

Estos países debutarán en un Mundial, ¿cómo va su marcador en desarrollo?

La Copa del Mundo de 2026 será la primera que reciba a 48 selecciones, por lo que algunos equipos tienen la oportunidad de disputar.
vie 05 diciembre 2025 05:55 AM
Estadio Nacional Independence Park, Kingston, Jamaica - 18 de noviembre de 2025 Los fanáticos de Curazao y Jamaica en las gradas antes del partido
La Concacaf aumentó de tres y uno a la repesca, a tres y dos plazas respectivamente. (FOTO: Gilbert Bellamy/REUTERS)

El Mundial 2026 será histórico por varias razones. En primer lugar, porque será el primero que se celebrará en tres países distintos: México, Estados Unidos y Canadá. En segundo lugar, porque será la primera vez que 48 selecciones disputen el campeonato. Esto les ha dado posibilidades a más equipos de disputarlo por primera vez, entre ellos varios nuevos.

La FIFA decidió aumentar las cuotas a las Copas del Mundo a partir de la cita del próximo año. Por ejemplo, África pasó de cinco a nueve boletos, con uno más para el repechaje. La Concacaf aumentó de tres y uno a la repesca, a tres y dos plazas respectivamente. La federación asiática cambió de 4.5 plazas a 9.5.

Esto ha permitido que naciones que antes veían imposible ir a la máxima justa del fútbol masculino, acudan por primera ocasión en 2026.

Cabo Verde, Uzbekistán, Jordania y Curazao serán las selecciones debutantes en esta justa deportiva. Esto es lo que sabemos sobre cada uno de estos países.

Cabo Verde

Cabo Verde es un archipiélago volcánico ubicado en el Atlántico. Cuenta con menos de 600,000 habitantes, con pocos recursos naturales. El país obtuvo su independencia de Portugal en 1975.

El país permaneció bajo un sistema de partido único hasta 1990, cuando surgió el Movimiento para la Democracia (MPD) y se abrió la puerta al multipartidismo con las primeras elecciones plurales en enero de 1991.

Desde entonces, Cabo Verde es una de las democracias más estables de África, con alternancia entre partidos en el poder y un sistema institucional que incluye presidente electo, primer ministro, Asamblea Nacional y un Tribunal Supremo de Justicia.

Actualmente es gobernado por el centroizquierdista José María Neves, quien ganó las elecciones tras 10 años de dominio del partido de centroderecha MPD.

Los Tiburones Azules lograron su clasificación después de derrotar 3-0 en la última jornada contra Esuatini.

Con una superficie total de 4,000 km2, Cabo Verde consta de diez islas, de las que nueve están habitadas. Solo el 11% de su superficie es cultivable, lo que ha limitado el crecimiento de la población de este territorio.

El turismo es el principal motor económico de Cabo Verde, de acuerdo con el Departamento de Comercio de Estados Unidos. En 2024, 1.2 millones de turistas visitaron el territorio.

Actualmente ocupa el lugar 135 del Índice de Desarrollo Humano (IDH) de la ONU, que lo ubica como un país de medio desarrollo Humano, con un índice de 0.668. Entre 2000 y 2023, el valor de IDH de Cabo Verde cambió de 0.585 a 0.668, un cambio del 14.2%.

El IDH evalúa la esperanza de vida, años previstos de escolaridad, años de escolaridad media y renta nacional bruta (RNB) per capita.

Uzbekistán

La República de Uzbekistán, nació el 30 de septiembre de 1991, tras la caída de la Unión Soviética.

Se trató del primer debutante confirmado del Mundial 2026. Un empate sin goles ante Emiratos Árabes Unidos le dio el boleto. Es el primer país de Asia central que llega a una Copa del Mundo.

Uzbekistán es un importante productor de gas natural y algodón, así como el mayor productor de electricidad de Asia Central.

Este país se considera un estado autoritario con un sistema de gobierno que concentra el poder en el ejecutivo, a pesar de que la constitución establece principios democráticos y la separación de poderes. Es gobernado desde 2016 por Shavkat Mirziyoyev.

La ONU lo considera un país de Alto Desarrollo Humano, con un índice de 0.740. Entre 2000 y 2023, el valor de IDH de Uzbekistán cambió de 0.603 a 0.740, un cambio del 22.7%.

Jordania

Jordania, un país vecino a Israel y Palestina, es otro de los debutantes. Cuenta con una población de 11.7 millones de personas.

Obtuvo su boleto al mundial gracias a una goleada a Omán y a una derrota de Irak.

Al igual que Cabo Verde, la principal actividad económica de Jordania es el turismo,. También es el tercer productor mundial de fosfatos. La inestabilidad de la región lo deja vulnerable.

Se trata de una monarquía constitucional encabezada por el rey Abdalá II, quien es el jefe de Estado y tiene amplios poderes ejecutivos y legislativos, como nombrar al primer ministro y sancionar leyes.

Jordania es un país de alto desarrollo humano, de acuerdo con Naciones Unidas. Ocupa el puesto 100. Entre 1990 y 2023, el valor de IDH de Jordania cambió de 0.619 a 0.754, un cambio del 21.8%.

Curazao

Curazao es otra de las grandes historias del mundial. En una isla paradisíaca de 444 kilómetros cuadrados con apenas 156,000 habitantes y que se encuentra bajo el estatus político de país constituyente de Países Bajos.

Con un empate ante Jamaica, lograron amarrar su boleto al Mundial. Es el país caribeño más pequeño en disputar la copa.

El turismo es su principal motor económico, aunque también cuenta con una importante actividad en el refinado de petróleo.

