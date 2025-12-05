Estos países debutarán en un Mundial, ¿cómo va su marcador en desarrollo?

Esto ha permitido que naciones que antes veían imposible ir a la máxima justa del fútbol masculino, acudan por primera ocasión en 2026.

Cabo Verde, Uzbekistán, Jordania y Curazao serán las selecciones debutantes en esta justa deportiva. Esto es lo que sabemos sobre cada uno de estos países.

Cabo Verde

Cabo Verde es un archipiélago volcánico ubicado en el Atlántico. Cuenta con menos de 600,000 habitantes, con pocos recursos naturales. El país obtuvo su independencia de Portugal en 1975.

El país permaneció bajo un sistema de partido único hasta 1990, cuando surgió el Movimiento para la Democracia (MPD) y se abrió la puerta al multipartidismo con las primeras elecciones plurales en enero de 1991.

Desde entonces, Cabo Verde es una de las democracias más estables de África, con alternancia entre partidos en el poder y un sistema institucional que incluye presidente electo, primer ministro, Asamblea Nacional y un Tribunal Supremo de Justicia.

Actualmente es gobernado por el centroizquierdista José María Neves, quien ganó las elecciones tras 10 años de dominio del partido de centroderecha MPD.

Los Tiburones Azules lograron su clasificación después de derrotar 3-0 en la última jornada contra Esuatini.

Con una superficie total de 4,000 km2, Cabo Verde consta de diez islas, de las que nueve están habitadas. Solo el 11% de su superficie es cultivable, lo que ha limitado el crecimiento de la población de este territorio.