Los "Arquitectos de la IA" son nombrados la Persona del Año por la revista Time

"Reorientaron la política gubernamental, alteraron las rivalidades geopolíticas y llevaron robots a los hogares. La IA emergió, podría decirse, como la herramienta más relevante en la competencia entre grandes potencias desde el advenimiento de las armas nucleares", añadió Time.

La revista representó en una de sus portadas a ocho empresarios del rubro sentados en una viga suspendida sobre una ciudad, en una ilustración que recrea una icónica fotografía de 1932 de un grupo de obreros de la construcción durante su descanso en un rascacielos de Nueva York.

2025 was the year when artificial intelligence’s full potential roared into view, and when it became clear that there will be no turning back.



For delivering the age of thinking machines, for wowing and worrying humanity, for transforming the present and transcending the… pic.twitter.com/mEIKRiZfLo — TIME (@TIME) December 11, 2025

Los empresarios en la imagen son el jefe de Meta, Mark Zuckerberg; Lisa Su, de la empresa de semiconductores AMD; Elon Musk, de xAI; Jensen Huang, de Nvidia; Sam Altman, de OpenAI; Demis Hassabis, de la división de IA de Google, DeepMind; Dario Amodei de Anthropic y, por último, la experta de la Universidad de Stanford, Fei-Fei Li, considerada la "madrina" de la IA.

La revista había elegido a Donald Trump como la personalidad del año en 2024.

La distinción, concedida desde 1927, suele destacar personalidades influyentes en la escena internacional, aunque no necesariamente populares o que cuentan con el apoyo de la revista. Su lista incluye personajes como Adolf Hitler en 1938, hasta la estrella pop Taylor Swift en 2023.