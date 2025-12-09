Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tecnología

Trump abre exportaciones de Nvidia, China las bloquea y EU investiga contrabando

Trump autorizó exportar chips H200 de Nvidia a China, pero Pekín planea limitar su uso. Al mismo tiempo, EU reveló una red de contrabando ligada a estos procesadores de IA.
mar 09 diciembre 2025 09:30 AM
Crece el drama de Nvidia, China y Trump por las exportaciones de chips: ahora EU investiga contrabando
Trump dio a conocer que permitirá que los procesadores H200, los segundos mejores chips de inteligencia artificial de la empresa, se exporten a China y cobrará una tasa del 25% por esas ventas. (Dado Ruvic/REUTERS)

La industria de la Inteligencia Artificial entre Estados Unidos y China vive un momento de inflexión. Pekín tiene previsto limitar el acceso a los chips H200 de Nvidia a pesar de la decisión del presidente Donald Trump de permitir la exportación de la tecnología a China, de acuerdo con un reporte del Financial Times.

Según el informe, los reguladores de Pekín discuten formas de permitir un acceso limitado a los H200, la segunda mejor generación de chips de inteligencia artificial de Nvidia, lo que añadiría un obstáculo a la capacidad de la empresa y otros de los principales fabricantes de chips estadounidenses para abordar el mercado chino.

Ayer por la noche, Trump dio a conocer que permitirá que los procesadores H200, los segundos mejores chips de inteligencia artificial de la empresa, se exporten a China y cobrará una tasa del 25% por esas ventas.

Publicidad

"Protegeremos la Seguridad Nacional, crearemos empleos estadounidenses y mantendremos el liderazgo de Estados Unidos en IA", escribió Trump en Truth Social. "Los clientes estadounidenses de Nvidia ya están avanzando con sus increíbles y muy avanzados chips Blackwell, y pronto, Rubin, ninguno de los cuales forma parte de este acuerdo".

Trump no dijo cuántos chips H200 se autorizarían para el envío o qué condiciones podrían aplicarse, solo que las exportaciones ocurrirían "bajo condiciones que permitan una fuerte Seguridad Nacional continua".

No obstante, desde hace unos meses, Pekín ha estado presionando contra el uso de tecnología estadounidense por parte de empresas nacionales, especialmente chips de Nvidia, en represalia por las restricciones estadounidenses.

Las anteriores restricciones estadounidenses prohibieron la venta de procesadores avanzados de IA a China, lo que pesó sobre la capacidad de Nvidia para crecer en uno de los mayores mercados del mundo de chips y desarrollo de IA.

Ipek Ozkardeskaya, analista de Swissquote Bank, dijo a la agencia Reuters que la aprobación por sí sola puede tener un impacto limitado en el negocio de Nvidia en China, a menos que se le permita exportar otras líneas de chips como Blackwell o Rubin.

Trump recibe críticas por temor al avance de China

El ala dura con China en Washington teme que la venta de chips de IA más avanzados a China pueda ayudar a Pekín a sobrealimentar su ejército, temores que primero habían provocado límites a tales exportaciones por parte del Gobierno de Biden.

El Gobierno Trump había estado considerando dar luz verde a la venta, dijeron fuentes a Reuters el mes pasado. Trump dijo la semana pasada que se había reunido con el consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, y que el ejecutivo era consciente de cuál era su postura sobre el control de las exportaciones.

"Es un terrible error cambiar la seguridad nacional por ventajas en el comercio", dijo Eric Hirschhorn, que fue un alto cargo del Departamento de Comercio durante el Gobierno de Obama. "Va en contra de las políticas coherentes de las administraciones demócratas y republicanas por igual de no ayudar a la modernización militar de China".

Según un informe publicado el domingo por el laboratorio de ideas no partidista Institute for Progress (IFP), el H200 sería casi seis veces más potente que el H20, el semiconductor de IA más avanzado que se puede exportar legalmente a China, después de que el Gobierno de Trump revocara su efímera prohibición de tales ventas este año.

El chip Blackwell que ahora utilizan las empresas estadounidenses de IA es aproximadamente 1.5 veces más rápido que los chips H200 para entrenar sistemas de IA, dijo el IFP, y cinco veces más rápido para el trabajo de inferencia donde se ponen en uso los modelos de IA. Los propios estudios de Nvidia sugieren que los chips Blackwell son 10 veces más rápidos que los H200 en algunas tareas.

Varios senadores demócratas estadounidenses describieron en un comunicado la decisión de Trump como un "colosal fracaso económico y de seguridad nacional" que supondría un espaldarazo para la industria y el ejército de China.

El representante republicano John Moolenaar, que preside el Comité Selecto sobre China de la Cámara de Representantes, dijo en declaraciones a Reuters que China utilizaría los chips para reforzar sus capacidades militares y de vigilancia. "Nvidia no debe hacerse ilusiones: China le robará su tecnología, la producirá en masa y tratará de acabar con Nvidia como competidor", dijo.

Publicidad

EU arresta a dos por presunto contrabando de chips de Nvidia hacia China

A pesar de los avances en las negociaciones comerciales de los chips, dos hombres chinos están detenidos por presunto contrabando de chips Nvidia H100 y H200 a China, informó el lunes el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Los fiscales alegan que Fanyue Gong, de 43 años, un ciudadano chino que vive en Nueva York, y Benlin Yuan, de 58 años, un ciudadano canadiense de China, conspiraron de forma independiente con empleados de una empresa de logística en Hong Kong y una empresa de tecnología de inteligencia artificial en China para eludir los controles de exportación de Estados Unidos, según el Departamento de Justicia.

En los documentos judiciales, los fiscales afirmaron que Gong y sus cómplices obtuvieron los chips de Nvidia a través de testaferros e intermediarios, y afirmaron falsamente que los productos estaban destinados a clientes estadounidenses o de terceros países, como Taiwán y Tailandia.

Los chips se enviaban a varios almacenes estadounidenses, donde los individuos retiraban las etiquetas de Nvidia y colocaban etiquetas con el nombre de lo que los fiscales creen que era una empresa falsa, según la denuncia penal. A continuación, los chips se preparaban para la exportación, según la denuncia.

En otra denuncia, los fiscales dijeron que Yuan ayudó a reclutar y organizar a personas para que inspeccionaran los chips mal etiquetados en nombre de la empresa de logística de Hong Kong.

Yuan supuestamente acordó dar instrucciones a los inspectores para que no dijeran que los productos estaban destinados a China, según los fiscales, que añadieron que también dirigió las conversaciones para elaborar una historia que su empresa pudiera utilizar para conseguir la liberación de los chips y otros equipos después de que fueran incautados por las autoridades federales.

Los fiscales estiman que el esquema había estado en funcionamiento desde al menos noviembre de 2023, según los documentos judiciales. Por su parte, el abogado de Yuan no quiso hacer comentarios.

Un portavoz de la embajada china en Washington dijo que "el Gobierno chino exige que los ciudadanos chinos en el extranjero cumplan estrictamente las leyes y reglamentos locales, al tiempo que protegen legalmente los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos chinos en el extranjero".

Otro hombre, Alan Hao Hsu, de 43 años, y su empresa se declararon culpables en octubre de actividades de contrabando y exportación ilegal como parte de la trama, según el Departamento de Justicia.

Hsu y su empresa recibieron más de 50 millones de dólares en transferencias electrónicas desde China para ayudar a financiar las operaciones, que exportaron e intentaron exportar al menos 160 millones de dólares en chips Nvidia de exportación controlada, según el Departamento.

"La Operación Gatekeeper sacó a la luz una sofisticada red de contrabando que amenaza la seguridad de nuestra nación al canalizar tecnología de IA de vanguardia hacia quienes la utilizarían contra los intereses estadounidenses", dijo en un comunicado Nicholas J. Ganjei, fiscal del distrito sur de Texas.

"Aunque millones de unidades de procesamiento gráfico controladas están en servicio en empresas, hogares y escuelas, seguiremos trabajando con el Gobierno y nuestros clientes para garantizar que no se produzca contrabando de segunda mano", dijo un portavoz de Nvidia, que calificó la venta de productos de generaciones anteriores en el mercado secundario de "sujeta a estrictas medidas de seguridad y revisión".

(Con información de Reuters)

Publicidad

Tags

Nvidia China

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad