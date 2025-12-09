Crece el drama de Nvidia, China y Trump por las exportaciones de chips: ahora EU investiga contrabando

"Protegeremos la Seguridad Nacional, crearemos empleos estadounidenses y mantendremos el liderazgo de Estados Unidos en IA", escribió Trump en Truth Social. "Los clientes estadounidenses de Nvidia ya están avanzando con sus increíbles y muy avanzados chips Blackwell, y pronto, Rubin, ninguno de los cuales forma parte de este acuerdo".

Trump no dijo cuántos chips H200 se autorizarían para el envío o qué condiciones podrían aplicarse, solo que las exportaciones ocurrirían "bajo condiciones que permitan una fuerte Seguridad Nacional continua".

No obstante, desde hace unos meses, Pekín ha estado presionando contra el uso de tecnología estadounidense por parte de empresas nacionales, especialmente chips de Nvidia, en represalia por las restricciones estadounidenses.

Las anteriores restricciones estadounidenses prohibieron la venta de procesadores avanzados de IA a China, lo que pesó sobre la capacidad de Nvidia para crecer en uno de los mayores mercados del mundo de chips y desarrollo de IA.

Ipek Ozkardeskaya, analista de Swissquote Bank, dijo a la agencia Reuters que la aprobación por sí sola puede tener un impacto limitado en el negocio de Nvidia en China, a menos que se le permita exportar otras líneas de chips como Blackwell o Rubin.

Trump recibe críticas por temor al avance de China

El ala dura con China en Washington teme que la venta de chips de IA más avanzados a China pueda ayudar a Pekín a sobrealimentar su ejército, temores que primero habían provocado límites a tales exportaciones por parte del Gobierno de Biden.

El Gobierno Trump había estado considerando dar luz verde a la venta, dijeron fuentes a Reuters el mes pasado. Trump dijo la semana pasada que se había reunido con el consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, y que el ejecutivo era consciente de cuál era su postura sobre el control de las exportaciones.

"Es un terrible error cambiar la seguridad nacional por ventajas en el comercio", dijo Eric Hirschhorn, que fue un alto cargo del Departamento de Comercio durante el Gobierno de Obama. "Va en contra de las políticas coherentes de las administraciones demócratas y republicanas por igual de no ayudar a la modernización militar de China".

Según un informe publicado el domingo por el laboratorio de ideas no partidista Institute for Progress (IFP), el H200 sería casi seis veces más potente que el H20, el semiconductor de IA más avanzado que se puede exportar legalmente a China, después de que el Gobierno de Trump revocara su efímera prohibición de tales ventas este año.

El chip Blackwell que ahora utilizan las empresas estadounidenses de IA es aproximadamente 1.5 veces más rápido que los chips H200 para entrenar sistemas de IA, dijo el IFP, y cinco veces más rápido para el trabajo de inferencia donde se ponen en uso los modelos de IA. Los propios estudios de Nvidia sugieren que los chips Blackwell son 10 veces más rápidos que los H200 en algunas tareas.

Varios senadores demócratas estadounidenses describieron en un comunicado la decisión de Trump como un "colosal fracaso económico y de seguridad nacional" que supondría un espaldarazo para la industria y el ejército de China.

El representante republicano John Moolenaar, que preside el Comité Selecto sobre China de la Cámara de Representantes, dijo en declaraciones a Reuters que China utilizaría los chips para reforzar sus capacidades militares y de vigilancia. "Nvidia no debe hacerse ilusiones: China le robará su tecnología, la producirá en masa y tratará de acabar con Nvidia como competidor", dijo.