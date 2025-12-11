Publicidad

La memoria RAM barata desaparece a causa de la IA

La Inteligencia Artificial Generativa requiere de muchos recursos para operar y también de hardware que los fabricantes inesperadamente no tenían.
jue 11 diciembre 2025 08:21 AM
La memoria RAM barata desaparece: la guerra silenciosa entre la IA y los consumidores
Los fabricantes de este tipo de productos redirigen sus intereses para tener más rentabilidad. (NorGal/Getty Images/iStockphoto)

Durante décadas, la memoria DRAM, o también conocida como memoria RAM, que se encuentra en laptops, consolas o servidores, fue una industria que se daba por hecha y que mantenía los precios de sus insumos estables; sin embargo, ante una sobredemanda su mercado cambió en los últimos meses de cara a las exigencias de la Inteligencia Artificial Generativa.

Al requerir de infraestructura de modelos generativos, centros de datos especializados y chips diseñados para procesar miles de millones de parámetros en paralelo, este tipo de componentes escasea.

“En este momento, la IA consume alrededor del 40% de toda la memoria DRAM que se produce en el mundo”, advirtió recientemente Sumit Sadana, director comercial de Micron. Y como sucedió en su momento con las tarjetas gráficas que se enfocaban al mercado de los gamers y que empresas como Nvidia o AMD producen, en este caso se necesita de hardware de mayor potencia.

Un reporte de Infochannel señala que durante la segunda mitad de 2025, los precios de la memoria subieron entre 30% y 60% en el mercado, y en algunos casos los chips usados para unidades SSD se duplicaron de precio. La relación entre ambos casos es la demanda de los centros de datos enfocados en IA generativa. El 2026 no pinta mejor, pues la producción de memorias avanzadas, como HBM, está totalmente comprometida, la de NAND de alta densidad se vendió por adelantado y hasta los módulos DDR5 y LPDDR para teléfonos tendrán disponibilidad limitada.

Este efecto impactará a los precios de PCs, laptops, smartphones, servidores para pequeñas empresas y hasta los sistemas de almacenamiento doméstico serán más caros y tardarán más en llegar al consumidor, de acuerdo con este mismo reporte.

Actores como Samsung, SK Hynix y Micron empiezan a repensar sus líneas de producción y a redirigir sus esfuerzos hacia chips de alta densidad y ancho de banda, desplazando productos tradicionales del retail, que dejan poco margen y exigen adaptaciones constantes.

El golpe más visible llegó cuando Micron anunció el cierre de su marca Crucial, una de las pocas líneas orientadas al consumidor que seguían activas en un mercado cada vez más arrinconado.

“La industria está reorganizando sus incentivos en función de las tendencias de negocio, que exige más velocidad y certidumbre en la carrera de IA”, explicó Danielle Ibran, analista senior de canales e infraestructura en IDC.

Según la firma de análisis Counterpoint, el mercado mundial de DRAM creció 35% en el segundo trimestre de 2025, impulsado principalmente por la demanda de servidores de IA y memoria de alto desempeño.

SK Hynix arrebató a Samsung Electronics el liderazgo global en DRAM para 2025 y concentró alrededor del 36% del mercado, frente al 34% de Samsung, gracias al auge de los chips HBM para aplicaciones de inteligencia artificial.

La consultora señala que la producción para memoria especializada (HBM) y DRAM de grado servidor, se ha expandido con fuerza, mientras que el segmento tradicional de módulos para consumo queda relegado a un crecimiento muy lento o estancamiento.

Micron, en declaraciones recientes, sostiene que la transición es estructural, pues se trata de un reenfoque en el sector. “La IA está rediseñando el panorama de las memorias”, señaló Sadana.

El impacto en el consumidor podrá reflejarse en los siguientes meses. Por ejemplo, una laptop que costaba 1,000 dólares en 2024 ahora puede valer entre 1,120 y 1,170 dólares, solo porque la RAM subió hasta 60% y algunos SSD duplicaron su precio.

Otro ejemplo, se puede ver en los discos duros de 1TB que antes se encontraban por 70 dólares y hoy rondan entre 90 y 140 dólares.

Inteligencia artificial computadoras Smartphones

