Chile vota en unas elecciones presidenciales que pueden dar un giro a la derecha

Línea dura
Es probable que una victoria de Kast sea celebrada por los inversionistas, que esperan que un gobierno favorable al mercado impulse reformas económicas, como desregulación y cambios a los mercados de capital del país rico en cobre.
El peso chileno se fortaleció y el índice bursátil referencial subió tras los resultados de la primera vuelta del mes pasado. Aunque no obtuvo una mayoría clara en el Congreso, se espera que Kast logre aprobar algunos ajustes económicos si gana el balotaje.
"A la tercera va la vencida", dijo durante un discurso tras llegar a la segunda vuelta en noviembre. Esta es su tercera candidatura a la presidencia y la segunda vez que pasa al balotaje tras perder contra Boric en 2021.
Muchas opiniones de Kast fueron consideradas demasiado extremas por los votantes en 2021. Pero ahora han encontrado más audiencia entre un electorado que anhela seguridad y está cansado de los partidos políticos tradicionales.
"Veo la expresión de la derecha, de la extrema derecha, como una vía de escape al rechazo a la política", dijo Marta Lagos, analista, encuestadora y directora fundadora de Latinobarómetro.
Estas son las primeras presidenciales con voto obligatorio y todos los mayores de 18 años habilitados para sufragar. Ese cambio añade incertidumbre, ya que los sondeos muestran que alrededor del 20% aún está indeciso o afirma que votará en blanco.
"Hay un porcentaje de electores que no se sienten cómodos ni con Jara ni con Kast", dijo Guillermo Holzmann, analista político de la Universidad de Valparaíso. "La pregunta es, si las personas votan nulo o blanco, ¿a quién favorecen, digamos, en término de los votos válidos?".
Durante su cierre de campaña el jueves en la ciudad norteña de Coquimbo, Jara prometió ser dura contra el crimen, destacó la necesidad de programas sociales fuertes e instó a los electores a no dejar sus votos en blanco.
"A quien esté pensando votar nulo, pensando votar blanco, conversen con ellos, hay mucho en juego, tenemos que avanzar y no retroceder ", dijo la abogada de 51 años y exministra del Trabajo de Boric.