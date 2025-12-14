Chile vota en unas elecciones presidenciales que pueden dar un giro a la derecha

"De eso se trata este día, de seguir construyendo un destino común, independiente de las legítimas diferencias políticas que existan, Chile es uno solo, la bandera nos arropa a todos y todas", dijo el presidente progresista Gabriel Boric tras votar en su ciudad natal Punta Arenas, en el extremo sur del país.

"Nadie pone en duda los resultados en las elecciones en Chile. Vaya mi reconocimiento al SERVEL (autoridad electoral) y a todos sus trabajadores y trabajadoras que hacen posible estas elecciones", agregó.

Si bien Jara ganó la primera vuelta de noviembre con 26.85% de los votos, Kast superó a varios rivales de derecha y quedó en segundo lugar con el 23.92%. Se proyecta que la mayoría de quienes apoyaron a esos candidatos votarán por Kast, lo que le aseguraría el 50% de los votos y la presidencia.

"Políticamente hablando mi posición es más de derecha. Viví en Ecuador y soy residente acá y no quiero que se repita la historia de lo que pasó en Ecuador, de lo que pasó en Venezuela, entonces lo tengo mucho más claro y evidentemente: no comunismo en Chile. Así de simple", dijo a Reuters Aldo Zambrano un docente de 40 años a la salida de su centro de votación en el centro de Santiago.

Hay unos 15.6 millones de votantes convocados a las urnas, que cerrarán a las 18:00 hora local (15:00 horas) y los resultados preliminares se esperan para poco después.

Muchos centros de votación no registraban filas en las primeras horas de la mañana, lo que los votantes atribuían a lo ágil del proceso.

La oficialista Jara, quien fue ministra del Trabajo de Boric, ha relevado sus logros en materias sociales, como la disminución de la jornada laboral a 40 horas y una reforma al sistema de pensiones.

"Tengo esperanza de que la candidata que se acerca más o mantiene el mismo discurso en términos de beneficios sociales, educación y esas cosas gane", dijo la bioquímica de 25 años Safka Hernández.