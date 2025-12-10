¿Funcionan las 40 horas laborales? El experimento de Chile que México sigue de cerca

México es uno de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con más horas trabajadas en el año por empleado, con 2,207, de acuerdo con los datos más recientes del organismo, de 2023.

La presidenta mexicana defendió que una jornada más corta puede ser benéfica también para la economía.

En México la reducción será gradual para que “no implique mayores costos para el sector empresarial y, en algunos casos, incluso más productividad”, dijo esta semana durante su conferencia de prensa.

Para esta iniciativa, el gobierno mexicano usó como ejemplo la Ley de 40 horas que Chile aprobó en abril de 2023 y que entró en vigor un año después. Este país se sumó a Ecuador como los dos únicos países de América Latina en establecer por ley las 40 horas semanales.

La experiencia chilena demuestra que “una jornada más corta puede mejorar la calidad de vida sin afectar la economía”, señala la iniciativa enviada al Senado de México.

Así es como se ha implementado la Ley de 40 horas en Chile y los resultados que ha dado.

¿Cómo se implementa la Ley de las 40 horas en Chile?

El 26 de abril de 2023 se publicó en el Diario Oficial la Ley 21.561 que reduce la jornada laboral progresivamente de 45 a 40 horas semanales en cinco años.

“Esta ley va a entrar en vigencia en plena marcha en el año 2028. En el 2024, bajamos de 45 a 44 horas, en abril del 2026 se bajará de 44 a 42 horas y en el 2028, abril 2028, se bajará de 42 a 40 horas”, explica Jorge Arredondo, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales de Chile a Expansión.