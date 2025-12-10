Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Internacional

Cómo Chile, el ejemplo de México, implementa su reducción de jornada laboral

El país sudamericano aplica un plan para reducir las jornadas laborales de 45 a 40 horas semanales hacia el 2028, pero su aplicación está en riesgo.
mié 10 diciembre 2025 07:25 AM
¿Funcionan las 40 horas laborales? El experimento de Chile que México sigue de cerca
Chile se sumó a Ecuador como los dos únicos países de América Latina en establecer por ley las 40 horas semanales. (FOTO: Igor Alecsander/Getty Images)

México se prepara para un cambio relevante en el mundo del trabajo. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó un proyecto de ley al Congreso para reducir gradualmente la semana laboral de 48 a 40 horas para 2030.

La reducción de la jornada laboral semanal comenzará en 2027 y se aplicará de forma gradual, recortando dos horas cada año hasta 2030.

Publicidad

México es uno de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con más horas trabajadas en el año por empleado, con 2,207, de acuerdo con los datos más recientes del organismo, de 2023.

La presidenta mexicana defendió que una jornada más corta puede ser benéfica también para la economía.

Lee

40-horas
Congreso

Reforma de 40 horas provoca inconformidades entre legisladores

En México la reducción será gradual para que “no implique mayores costos para el sector empresarial y, en algunos casos, incluso más productividad”, dijo esta semana durante su conferencia de prensa.

Para esta iniciativa, el gobierno mexicano usó como ejemplo la Ley de 40 horas que Chile aprobó en abril de 2023 y que entró en vigor un año después. Este país se sumó a Ecuador como los dos únicos países de América Latina en establecer por ley las 40 horas semanales.

La experiencia chilena demuestra que “una jornada más corta puede mejorar la calidad de vida sin afectar la economía”, señala la iniciativa enviada al Senado de México.

Así es como se ha implementado la Ley de 40 horas en Chile y los resultados que ha dado.

¿Cómo se implementa la Ley de las 40 horas en Chile?

El 26 de abril de 2023 se publicó en el Diario Oficial la Ley 21.561 que reduce la jornada laboral progresivamente de 45 a 40 horas semanales en cinco años.

“Esta ley va a entrar en vigencia en plena marcha en el año 2028. En el 2024, bajamos de 45 a 44 horas, en abril del 2026 se bajará de 44 a 42 horas y en el 2028, abril 2028, se bajará de 42 a 40 horas”, explica Jorge Arredondo, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales de Chile a Expansión.

Publicidad

En enero de 2005 Chile aplicó una primera reducción de su jornada laboral semanal, de 48 a 45 horas.

Lee

JAC ya está lista para la jornada laboral de 40 horas: esta es la estrategia para mejorar el ambiente en la empresa
Empresas

JAC ajusta su modelo laboral ante la llegada de la jornada de 40 horas

De acuerdo con la ley, la distribución de estas horas se podrá efectuar en cada semana calendario o sobre la base de promedios semanales en lapsos de hasta cuatro semanas.

“Tratándose de una jornada de lunes a viernes, el 26 de abril de 2024 el empleador deberá reducir al menos una hora la jornada diaria en alguno de los 5 días que forman parte de la jornada semanal”, indicó la Dirección del Trabajo (DT).

Sin embargo, las empresas son libres de implementar la reducción de 40 horas antes del 2028, indicó Arredondo.

“Existe ya una cultura por parte de las empresas de no resistirse obviamente a este cambio, sino que ir adecuándose a él y adelantarse en su puesta en ejecución”, indicó el académico de la UDP.

Recomendamos

Cómo la semana laboral de 40 horas desafía la cultura por objetivos y reconfigura los corporativos sin checador
Empresas

La semana laboral de 40 horas desafía la cultura por objetivos y reconfigura los corporativos sin checador

La ley permite a los empleadores distribuir el tiempo laboral en semanas comprimidas.

La reforma chilena también dejó la puerta abierta a semanas laborales de cuatro días y tres de descanso, con jornadas diarias de 10 horas, y banco de horas extra para ser intercambiadas por días adicionales de descanso.

¿Qué efectos ha tenido la medida?

La ley chilena tenía como objetivo mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Un estudio de 2022 realizado por investigadores de la Universidad de Turín en Italia y que incluyó evidencia recolectada por 20 años, determinó que existe una relación positiva entre una menor jornada laboral y menos estrés, así como una mejora en la calidad del sueño de las personas.

Publicidad

A un año de la implementación de la reforma, los resultados parecen positivos.

“Los resultados cualitativos parecen sugerir que la reducción de la jornada laboral ha tenido un impacto positivo en la mayoría de los trabajadores, quienes mencionan un posible incremento en su motivación, productividad y bienestar”, indica el estudio Transición hacia una jornada de 40 horas: Bienestar y productividad de trabajadores de empresas certificadas con sello 40 horas de la Subsecretaría de Trabajo de Chile.

“Eso, ya el hecho de llegar el día lunes y saber que tienen una jornada más reducida, les es beneficioso y trabajan con más agrado”, dijo un microempresario citado por el documento.

En cuanto a la salud física, la mayoría de los empleados consultados, un 70%, reportaron haber tenido una mejoría desde la implementación. Con respecto a la autocalificación que sobre su salud mental durante el mes previo, un 67.1% declaró encontrarse en un estado de salud psicológica saludable.

Sobre “la productividad no tenemos hasta el momento elementos que nos permitan dar una respuesta categórica en cuanto a la forma en que esto pueda incidir en esta materia”, dice Arredondo.

“Lejos de generar una disminución en los niveles de productividad, los datos presentados muestran una tendencia general hacia su mantención o incluso mejora, especialmente cuando existen condiciones organizacionales favorables, como una buena planificación del tiempo, flexibilidad horaria, liderazgo efectivo y un ambiente laboral positivo”, dice el estudio.

No solo Chile

Colombia también aprobó una reducción en la jornada laboral en años recientes. Logrará su meta de 42 horas en 2026. Al igual que en el planteamiento mexicano, las jornadas semanales pueden mantenerse en un esquema de seis días de trabajo por uno de descanso, siempre que el promedio de horas no exceda el nuevo límite legal.

Adicional a esto, la reforma colombiana permite a los empleadores pactar jornadas diarias flexibles de mínimo 4 horas y máximo 9 horas diarias, siempre que no excedan las 42 horas semanales. Estos esquemas no configuran el “pago de trabajo suplementario”, lo que en México se conoce como horas extras.

Tags

Chile Derechos laborales Beneficios laborales

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad