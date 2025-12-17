Condenan a 6 años de cárcel a menor de edad en Venezuela por vestir con ropa negra

Gabriel Rodríguez enfrentaba los cargos de "terrorismo, incitación al odio y cierre de vías públicas", informó el Comité por la Libertad de los Presos Políticos. El joven fue detenido el 9 de enero, cuando la oposición marchó contra la juramentación del presidente Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo, prevista al día siguiente.

La reelección de Maduro fue denunciada como fraudulenta por la oposición, que reivindica la victoria de su candidato, Edmundo González. Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de los países latinoamericanos tampoco la reconocieron.

Rodríguez "fue un muchacho que nunca se metió en problemas, no le encontraron nada, simplemente (lo detuvieron) por su vestimenta", declaró el domingo Luis Méndez, su abuelo, en una protesta en Caracas. La Guardia Nacional lo arrestó en Cabudare, estado Lara (noroeste), cuando salía del trabajo.

"Ni siquiera estaba participando en ninguna protesta. Simplemente iba pasando y la vestimenta les llamó la atención a los funcionarios del Estado. Se lo llevaron y lo involucraron en un caso en el que no tiene nada que ver", dijo a la AFP Andreína Baduel, que integra el comité.

Baduel es hija de un antiguo ministro de Defensa de Hugo Chávez caído en desgracia y muerto en prisión.

No hubo orden judicial en la captura del adolescente, indicó el comité en 𝕏.

"Es desproporcionado, ilegal", denunció la organización.

De acuerdo con la ONG Provea, el joven vestía suéter y bermudas negros. Lo acusaron de tener aspecto de "guarimbero", añadió al usar un término con el que el chavismo gobernante se refiere a los manifestantes opositores.

Fue condenado además a cuatro años de trabajo comunitario.

Las manifestaciones del 9 de enero dejaron una veintena de arrestos. La nobel de la Paz María Corina Machado fue retenida incluso algunos minutos después de salir de la clandestinidad para participar en una marcha en Caracas.

Una nueva ola de detenciones de dirigentes opositores se registró en los últimos meses, en coincidencia con el despliegue militar estadounidense en el Caribe y el Pacífico.

Al menos 902 personas permanecen detenidas por motivos políticos en Venezuela, según la ONG Foro Penal. Otras organizaciones elevan la cifra a más de un millar.