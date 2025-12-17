¿Tienes influenza H3N2? Este es el momento clave para medicarte y cuánto dura la enfermedad

Hay tres tipos de influenza que suelen propagarse en invierno: A (H1N1) pdm09, A(H3N2) y la influenza B/linaje Victoria. Las vacunas actuales protegen contra estos tipos.

La influenza A(H3N2) ha tenido un repunte de casos en varios países de Europa y Asia, y en México ya se confirmó el primer paciente con la enfermedad.

Porcentaje de positividad de influenza A(H3N2) reportado para la semana epidemiológica 48 (24 al 30 de noviembre) de 2025 https://www.who.int/teams/global-influenza-programme/surveillance-and-monitoring/influenza-surveillance-outputs (SMVRG:

Signos de que padeces influenza estacional

De acuerdo con la Secretaría de Salud de México, el inicio de la enfermedad es súbito. La influenza suele presentarse con fibre mayor a 38° C, dolor de cabeza, dolor muscular y de articulaciones, malestar general, debilidad, tos, escurrimiento nasal, ojos irritados, dolor de garganta y en algunos casos diarrea.

Particularmente, la influenza A (H3N2) incluye falta de apetito.

En casos graves puede haber dificultad para respirar, dolor de pecho, flemas con sangre, confusión y somnolencia. Personas con enfermedades crónicas y en situaciones especiales pueden tener complicaciones hasta generar neumonía o empeorar enfermedades preexistentes.

El periodo de incubación del virus dura aproximadamente dos días, y posteriormente se presentan los síntomas.

¿Cuánto dura la enfermedad por influenza?

De acuerdo con la Secretaría de Salud la sintomatología suele desaparecer en una semana para la mayoría de personas, aunque la tos y el malestar general puede persistir durante más de dos semanas.

¿Qué hacer si me enfermo de influenza?

En caso de detectar síntomas, es importante acudir al médico lo más pronto posible, de preferencia dentro de las primeras 48 horas del inicio de los signos de enfermedad, con objetivo de obtener un diagnóstico claro, recibir tratamiento y evitar casos graves.

Los medicamentos antivirales son una opción de tratamiento cuando apenas aparecen los síntomas. De acuerdo con la OMS, tienen más eficacia si se toman dentro de los dos días posteriores a la aparición de los síntomas. Pueden aliviar los mismos y reducir el tiempo en el que se está enfermo.

La Secretaría de Salud señala que el medicamento específico para la influenza es Oseltamivir, pero de preferencia se sugiere seguir las instrucciones de los médicos.

También se recomienda guardar reposo en casa con propósito de pasar los síntomas más fuertes, y evitar el contagio a través del contacto. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) de Estados Unidos señalan que la persona puede retomar sus actividades regulares cuando hayan pasado al menos 24 horas de sentir mejoría y no tener fiebre.

Medidas para prevenir la enfermedad

La vacunación es la principal medida preventiva de vacunación y es la estrategia primaria para evitar complicaciones. Durante la temporada invernal, se recomienda aplicar la vacuna, especialmente:

Niñas y niños de 6 meses a 5 años

Personas mayores de 60 años

Mujeres embarazadas en cualquier trimestre del embarazo

Personas de cualquier edad con obesidad, diabetes, enfermedad pulmonar crónica, enfermedades del corazón, personas con VIH o cáncer, en especial a los adultos jóvenes.

Personal de salud

La Secretaria de Salud también recomienda las siguientes acciones como:

Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón o usar alcohol gel.

Toser y estornudar cubriéndose con un pañuelo, o con el ángulo que forma el brazo con el antebrazo.

Si es necesario escupir, hacerlo en un pañuelo desechable, tirarlo a la basura y lavarse las manos. Nunca escupir en el suelo.

Si permanece mucho tiempo en un lugar caliente, tape su boca al salir.

Evitar corrientes de aire frío.

Reforzar las defensas de los niños y adultos mayores con alimentos y complementos altos en vitaminas A y C (frutas y verduras), así como abundantes líquidos.

Abrigar especialmente a niños y adultos mayores, con ropa gruesa de preferencia de algodón evitando las prendas ajustadas y de tela sintética.

Lavar frecuentemente de los enfermos (higiene del vestido) corbatas, sacos, bufandas, abrigos, etc., de preferencia después de cada uso.

Mantener la higiene adecuada de los entornos (casas, oficinas, centros de reunión), ventilarlos y permitir la entrada del sol.

Limpiar superficies y objetos de uso común.

En caso de presentar signos y/o síntomas respiratorios evitar asistir a lugares concurridos.

No permanecer en lugares donde haya humo de cigarro y, en general, abstenerse de fumar.

Evitar la exposición a contaminantes ambientales.

Quedarse en casa cuando se tienen padecimientos respiratorios y acudir a su médico o unidad de salud, si se presenta alguno de los síntomas (fiebre mayor a 38° C, dolor de cabeza, dolor de garganta, escurrimiento nasal, etc.).

Medios de contagio

Las vías de contagio son el contacto directo con personas enfermas a través de gotitas de saliva que se expulsan al estornudar o toser; también al saludar de mano, beso o abrazo a una persona que ha contraído la enfermedad.

El virus también puede permanecer en superficies contaminadas como mesas, teclados de computadora, artículos deportivos, manijas, barandales, teléfonos, pañuelos, y telas. Su tiempo de vida en estas condiciones puede ser de dos días.