Demócratas publican nuevas fotos del archivo privado de Epstein con Noam Chomsky, Bill Gates y Woody Allen

Demócratas publican 68 nuevas fotos del caso Jeffrey Epstein

Las nuevas fotografías forman parte de las 95,000 que el patrimonio de Epstein entregó al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. La semana pasada, los demócratas divulgaron 19 fotos , incluyendo algunas en las que aparecía el presidente Donald Trump, quien desestimó las imágenes como “nada del otro mundo”.

Jeffrey Epstein organizaba fiestas en su isla privada, a donde acudían famosos políticos, artistas y cineastas. en las recientes imágenes aparecer el presidente de EU, Donald Trump. @OversightDems (Foto:

La publicación del material busca presionar al gobierno de Trump, que debe difundir a más tardar el viernes los documentos que posee sobre Epstein, condenado en 2008 por prostitución y que falleció en prisión en 2019 antes de un juicio federal por delitos sexuales contra menores.

Durante la campaña electoral de 2024, Donald Trump había prometido revelaciones impactantes sobre el caso. Pero después de llegar al gobierno en enero, lleva meses exhortando a sus partidarios a pasar página a lo que calificó como una "farsa" magnificada por la oposición demócrata.

Sin embargo, el 20 de noviembre, el presidente republicano firmó una ley que exige a su gobierno a hacer públicos los archivos sobre el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein. Antes de Trump, el Senado aprobó la publicación del material por medio de un procedimiento especial para que pasara de forma automática, sin debates ni enmiendas.

Una fotografía de Donald Trump con Jeffrey Epstein, perteneciente al patrimonio de Epstein, difundida por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes en Washington, D.C., EE. UU., el 12 de diciembre de 2025. (House Oversight Committee Democr/via REUTERS)

Antes de la votación del Senado, unas dos decenas de supervivientes de los presuntos abusos de Epstein se unieron a un trío de legisladores demócratas y republicanos frente al Capitolio de Estados Unidos para instar a la publicación de los expedientes.

Según con la ley, el gobierno debe publicar los documentos no clasificados en líneam lo que incluye transcripciones, registros de vuelos y comunicaciones que podrían desenterrar nombres y conexiones hasta ahora no conocidas.

El texto solo hace excepciones limitadas para datos personales y preocupaciones legales y de seguridad genuinas.

Algunos analistas cuestionan si los funcionarios cumplirán con la publicación, bajo el argumento de que el material sensible no puede ser compartido porque hay investigaciones relacionadas activas.

Mientras tanto, los demócratas del Comité dijeron que las imágenes publicadas el jueves "fueron seleccionadas para proporcionar al público transparencia en una muestra representativa de las fotos" y "para proporcionar una visión de la red de Epstein y sus actividades extremadamente perturbadoras".

Esta imagen, sin fecha ni ubicación, publicada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes el 18 de diciembre de 2025, muestra al difunto delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein (2I) sentado junto a mujeres cuyos rostros han sido censurados. (AFP / HOUSE OVERSIGHT COMMITTEE DEMOCRATS)

Los demócratas afirmaron que tenían miles de imágenes más, “tanto gráficas como mundanas”, que siguen analizando.

"Los demócratas de Supervisión continuarán publicando fotografías y documentos del patrimonio de Epstein para proporcionar transparencia al pueblo estadounidense", dijo el representante de California Robert García, principal demócrata en el Comité de Supervisión.

"A medida que nos acercamos a la fecha límite para la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, estas nuevas imágenes plantean más preguntas sobre qué es exactamente lo que el Departamento de Justicia tiene en su poder. Debemos poner fin a este encubrimiento de la Casa Blanca, y el DOJ debe hacer públicos los archivos Epstein ahora".

Fotos con Gates, Chomsky y Allen

Entre las fotos publicadas, destacan varias en las que aparece Epstein junto a otras personalidades como el profesor y activista político Noam Chomsky en un avión privado, con Steve Bannon, antiguo asesor y estratega de Trump, o posando con el director de cine Woody Allen, quien está enfundado en un grueso abrigo.

Jeffrey Epstein (derecha) hablando con el profesor y activista político estadounidense Noam Chomsky. (AFP / HOUSE OVERSIGHT COMMITTEE DEMOCRATS)

Jeffrey Epstein (der.) y al cineasta estadounidense Woody Allen (centro). (-/AFP / HOUSE OVERSIGHT COMMITTEE DEMOCRATS)

También hay fotografías con el fundador de Microsoft Bill Gates, posando con mujeres.

Bill Gates (izq.) posando con una mujer cuyo rostro ha sido censurado (AFP / HOUSE OVERSIGHT COMMITTEE DEMOCRATS)

La existencia de vínculos entre estas personas y Epstein era conocida y ninguna de las fotos publicadas hasta ahora parece retratar conductas delictivas.

Otra serie de fotografías muestran primeros planos de un cuerpo femenino con frases del libro “Lolita”, de Vladimir Nabokov, novela que narra la obsesión de un hombre de cuarenta años por una niña de 12 años.

Esta imagen, sin fecha ni ubicación, publicada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes el 18 de diciembre de 2025, muestra una cita de "Lolita" de Vladimir Nabokov escrita en el cuerpo de una persona no identificada. (AFP / HOUSE OVERSIGHT COMMITTEE DEMOCRATS)

También hay varias fotografías de documentos de identidad, principalmente pasaportes, de mujeres de Rusia, Marruecos, Italia, República Checa, Sudáfrica, Ucrania y Lituania; y una captura de pantalla de una conversación sobre el envío de chicas para alguien identificado como "j" por 1,000 dólares cada una.

En esta imagen, tomada del patrimonio del difunto financista y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, se puede ver un intercambio de mensajes de texto. (House Oversight Committee Democr/via REUTERS)

Con información de AFP y Reuters.