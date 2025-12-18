Demócratas publican nuevas fotos del archivo privado de Epstein con Noam Chomsky, Bill Gates y Woody Allen

Los legisladores demócratas del Congreso publicaron más fotos relacionadas con Jeffrey Epstein, un día antes de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) haga públicos los archivos no clasificados de su investigación.
En el último lote de imágenes hay fotografías de partes del cuerpo de una mujer con frases de la novela “Lolita”, de Vladimir Nabokov, libro que narra la obsesión de un hombre de cuarenta años por una niña de 12 años. También hay fotografías junto Bill Gates, Noam Chomsky y Woody Allen.
Demócratas publican 68 nuevas fotos del caso Jeffrey Epstein
Las nuevas fotografías forman parte de las 95,000 que el patrimonio de Epstein entregó al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. La semana pasada, los demócratas divulgaron 19 fotos , incluyendo algunas en las que aparecía el presidente Donald Trump, quien desestimó las imágenes como “nada del otro mundo”.
La publicación del material busca presionar al gobierno de Trump, que debe difundir a más tardar el viernes los documentos que posee sobre Epstein, condenado en 2008 por prostitución y que falleció en prisión en 2019 antes de un juicio federal por delitos sexuales contra menores.
Durante la campaña electoral de 2024, Donald Trump había prometido revelaciones impactantes sobre el caso. Pero después de llegar al gobierno en enero, lleva meses exhortando a sus partidarios a pasar página a lo que calificó como una "farsa" magnificada por la oposición demócrata.
Sin embargo, el 20 de noviembre, el presidente republicano firmó una ley que exige a su gobierno a hacer públicos los archivos sobre el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein. Antes de Trump, el Senado aprobó la publicación del material por medio de un procedimiento especial para que pasara de forma automática, sin debates ni enmiendas.
Antes de la votación del Senado, unas dos decenas de supervivientes de los presuntos abusos de Epstein se unieron a un trío de legisladores demócratas y republicanos frente al Capitolio de Estados Unidos para instar a la publicación de los expedientes.
Según con la ley, el gobierno debe publicar los documentos no clasificados en líneam lo que incluye transcripciones, registros de vuelos y comunicaciones que podrían desenterrar nombres y conexiones hasta ahora no conocidas.
El texto solo hace excepciones limitadas para datos personales y preocupaciones legales y de seguridad genuinas.
Algunos analistas cuestionan si los funcionarios cumplirán con la publicación, bajo el argumento de que el material sensible no puede ser compartido porque hay investigaciones relacionadas activas.
Mientras tanto, los demócratas del Comité dijeron que las imágenes publicadas el jueves "fueron seleccionadas para proporcionar al público transparencia en una muestra representativa de las fotos" y "para proporcionar una visión de la red de Epstein y sus actividades extremadamente perturbadoras".
Los demócratas afirmaron que tenían miles de imágenes más, “tanto gráficas como mundanas”, que siguen analizando.
"Los demócratas de Supervisión continuarán publicando fotografías y documentos del patrimonio de Epstein para proporcionar transparencia al pueblo estadounidense", dijo el representante de California Robert García, principal demócrata en el Comité de Supervisión.
"A medida que nos acercamos a la fecha límite para la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, estas nuevas imágenes plantean más preguntas sobre qué es exactamente lo que el Departamento de Justicia tiene en su poder. Debemos poner fin a este encubrimiento de la Casa Blanca, y el DOJ debe hacer públicos los archivos Epstein ahora".
Fotos con Gates, Chomsky y Allen
Entre las fotos publicadas, destacan varias en las que aparece Epstein junto a otras personalidades como el profesor y activista político Noam Chomsky en un avión privado, con Steve Bannon, antiguo asesor y estratega de Trump, o posando con el director de cine Woody Allen, quien está enfundado en un grueso abrigo.
También hay fotografías con el fundador de Microsoft Bill Gates, posando con mujeres.
La existencia de vínculos entre estas personas y Epstein era conocida y ninguna de las fotos publicadas hasta ahora parece retratar conductas delictivas.
Otra serie de fotografías muestran primeros planos de un cuerpo femenino con frases del libro “Lolita”, de Vladimir Nabokov, novela que narra la obsesión de un hombre de cuarenta años por una niña de 12 años.
También hay varias fotografías de documentos de identidad, principalmente pasaportes, de mujeres de Rusia, Marruecos, Italia, República Checa, Sudáfrica, Ucrania y Lituania; y una captura de pantalla de una conversación sobre el envío de chicas para alguien identificado como "j" por 1,000 dólares cada una.