Internacional

Epstein aseguró en un correo que Trump sabía de sus conductas inapropiadas

Los legisladores demócratas publican correos electrónicos del financiero y delincuente sexual donde afirma que el presidente conocía "acerca de las chicas".
mié 12 noviembre 2025 11:09 AM
Un correo electrónico recién publicado del fallecido financiero y delincuente sexual Jeffrey Epstein, haciendo referencia a su ex compañera Ghislaine Maxwell y al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se ve en esta imagen de folleto publicada por los demócratas en el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes en Washington, D.C., EE. UU., el 12 de noviembre de 2025.
Los demócratas dijeron que los correos electrónicos "plantean serias preguntas sobre Donald Trump y su conocimiento de los crímenes horribles de Epstein". (FOTO: House Oversight Committee Democrats/via REUTERS)

Congresistas del Partido Demócrata de Estados Unidos publicaron el miércoles correos electrónicos en los que el delincuente sexual Jeffrey Epstein sugiere que Donald Trump sabía de su conducta, y donde afirma que el ahora presidente sabía "acerca de las chicas".

Trump ha negado cualquier implicación y conocimiento de las actividades de tráfico sexual de quien fuera su amigo, que falleció por suicidio en una prisión federal en 2019 mientras aguardaba ir a juicio

Pero los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes dijeron que los correos electrónicos "plantean serias preguntas sobre Donald Trump y su conocimiento de los crímenes horribles de Epstein".

El furor alrededor del financiero desacreditado sigue agitando la administración de Trump cuatro meses después de que su Departamento de Justicia cerrara efectivamente el caso, anunciando que no había más información que compartir.

Los demócratas en la Cámara Baja, ansiosos por capitalizar la controversia, han estado intentando forzar una votación para obligar a la publicación de todos los archivos del caso Epstein.

En los correos electrónicos recién publicados dirigidos a la antigua asociada Ghislaine Maxwell, condenada por tráfico sexual tras la muerte de Epstein, y al autor Michael Wolff, Epstein afirma que Trump pasó tiempo significativo con una mujer que los demócratas del Comité de Supervisión describen como una víctima del tráfico sexual de Epstein.

En un correo electrónico dirigido a Wolff compartido por los demócratas y fechado el 31 de enero de 2019, Epstein presuntamente escribió: "Por supuesto que [Trump] sabía acerca de las chicas ya que le pidió a Ghislaine que parara".

En otro mensaje de abril de 2011, Epstein le dijo a Maxwell: "Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado aún es Trump".

En ese mensaje añadió, en alusión a una víctima no identificada: "Pasó horas en mi casa con él, nunca se ha mencionado".

La Casa Blanca salió al paso de estas revelaciones. "Los demócratas filtraron selectivamente correos electrónicos a los medios liberales para crear una narrativa falsa y difamar al presidente Trump", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado.

Teorías de la conspiración

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara obtuvieron los correos electrónicos después de forzar a los herederos legales de Epstein a principios de este año.

Trump no ha sido acusado de ningún delito en conexión con Epstein o Maxwell.

El Departamento de Justicia aseguró en un memorando publicado el 7 de julio no existía una supuesta "lista de clientes" de Epstein, y reafirmó que éste se suicidó en su celda.

Esto provocó una furiosa reacción por una parte del movimiento de apoyo a Trump MAGA, ya que varios de sus líderes llevan años propagando la teoría de que el "Estado profundo" protege a figuras del Partido Demócrata a los que acusan de haber sido clientes de Epstein.

El director del FBI, colocado por Trump, llegó al cargo después de haber apoyado teorías conspirativas sobre este caso, entre ellas que Epstein no se suicidó, sino que alguno de sus poderoso exclientes ordenara su asesinato.

Destacados influencers y figuras mediáticas del movimiento conservador han reconocido sentirse traicionados con Trump después de que el presidente los criticara públicamente por exigir respuestas cuando el gobierno dio carpetazo al caso.

Trump y Epstein fueron fotografiados juntos antes de 2004, cuando rompieron su amistad que se remontaba 15 años atrás por un proyecto inmobiliario.

Epstein admitió dos delitos graves de prostitución en 2008 como parte de un acuerdo con la fiscalía —negociado por un fiscal que luego pasaría a formar parte del gabinete de Trump— que fue muy criticado por ser demasiado indulgente.

Jeffrey Epstein Donald Trump

