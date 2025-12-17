Trump movilizó al Caribe al portaviones más grande del mundo, el "USS Gerald Ford", junto a otras embarcaciones, aviones caza y miles de soldados. Asegura que se trata de operaciones contra el narcotráfico, aunque Maduro insiste en que persigue su salida del poder.

¿Qué dijo Trump?

Trump acusó a Maduro de utilizar el petróleo para financiar "el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro".

Ya antes tachó al mandatario de capo de la droga.

Caracas considera que este "bloqueo militar naval" es un intento de "robarse las riquezas" del país.

"Esta medida no tiene precedentes en Venezuela y estamos ante un panorama inédito en el mercado petrolero", dijo Francisco Monaldi, economista del Instituto Baker en Texas.

Los precios del petróleo subieron después del anuncio. El barril de crudo venezolano cotizó en noviembre a 47.51 dólares, su nivel más bajo en casi dos años, según la OPEP.

El petróleo de Venezuela ya estaba bajo un embargo que impuso Trump en 2019 durante su primer mandato. El gobierno de Maduro se vio forzado a vender crudo en el mercado negro con grandes descuentos.

El siguiente gobierno del demócrata Joe Biden otorgó excepciones para que grandes petroleras pudieran operar en el país bajo condiciones especiales.

¿A cuántos buques impacta?

De los casi 1,400 buques bajo sanciones estadounidenses en todo el mundo, aproximadamente 600 son petroleros y, por lo tanto, podrían verse afectados por el "bloqueo total", según un análisis de la AFP de datos de la estadounidense Oficina de Control de Activos Extranjeros y la Organización Marítima Internacional.