Hasta el martes, la estatal petrolera PDVSA no había "podido cargar buques después del asalto al 'Skipper'", explicó a la AFP una fuente parlamentaria que pidió anonimato. "Eso va a generar un serio problema porque apenas tiene máximo 15 días de capacidad de almacenaje".
"Es costoso acumular inventarios y lo más probable es que cierren producción, la cual puede bajar en 400,000 barriles diarios aproximadamente", estimó además Monaldi.
La producción de Venezuela ya cayó a mínimos históricos después de las sanciones, que se sumaron a años de corrupción y desinversión en la industria local.
El petróleo es la principal fuente de ingresos del país, por lo que los analistas esperan igualmente un impacto en la economía.
¿Cómo quedan China y Chevron?
La orden de Trump no afectó hasta ahora los envíos de Chevron a Estados Unidos, indicaron expertos.
"La licencia dada a Chevron en julio permite que se lleve el 50% de lo que producen las empresas mixtas que opera con PDVSA", dijo Oswaldo Felizzola, investigador en el sector energético.
Aunque la consultora Capital Economics señaló "mucha incertidumbre" en un reporte de este miércoles.
El mayor impacto lo enfrenta China, adonde se transporta el 80% del crudo venezolano a través de estos buques. La reducción de envíos a Asia pone en riesgo ingresos equivalentes para Venezuela de 8.500 millones de dólares anuales, indicó el economista Asdrúbal Oliveros en una entrevista radial.
El golpe, no obstante, será corto, indicó Felizzola: China "siempre tiene un plan B y podría enviar sus propios barcos a buscar el petróleo".