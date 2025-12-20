EU planteó negociaciones directas entre Ucrania y Rusia para poner fin a la guerra, según Zelenski

El emisario ruso Kirill Dmitriev anunció el sábado que va camino de esta ciudad de Florida, donde ya se encuentran representantes ucranianos, europeos además del enviado especial estadounidense Steve Witkoff y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, que ejercen de mediadores.

Zelenski dijo que Washington "ha propuesto, por lo que sé, el siguiente formato: Ucrania-Estados Unidos-Rusia", indicó, y añadió que los representantes europeos podrían estar presentes igualmente.

"Sería lógico mantener dicha reunión conjunta (...) una vez que hayamos tenido conocimiento de los posibles resultados de las reuniones ya celebradas", apuntó el presidente ucraniano.

El viernes, cerca de Miami, Witkoff y Kushner se reunieron con el negociador jefe ucraniano, Rustem Umerov, y con representantes de Francia, Reino Unido y Alemania.

La participación de rusos y europeos en estas conversaciones en Florida marca un paso adelante respecto a la etapa anterior, en la que Estados Unidos mantuvo negociaciones separadas con cada parte en diferentes lugares.

"Camino de Miami", escribió Dmitriev en su cuenta de 𝕏, en un mensaje acompañado de una paloma de la paz en forma de emoji, y de un corto video en el que se aprecia el sol brillando entre las nubes, frente a una playa con palmeras.

"Ahora que los belicistas siguen trabajando para socavar el plan de paz de Estados Unidos para Ucrania, me he acordado de este video de mi anterior visita -la luz brillando a través de las nubes", escribió el representante ruso, emisario para asuntos económicos.

No obstante, es improbable que Dmitriev converse directamente con los negociadores ucranianos y europeos, dada la distancia que aún existe entre ellos.

Moscú, que lanzó su ofensiva en Ucrania en febrero de 2022, no ve con buenos ojos la participación de los aliados europeos de Kiev, ya que la considera un obstáculo para la paz.

Hace más de un mes, Estados Unidos propuso un plan para terminar la guerra. El texto inicial, percibido como ampliamente favorable a las demandas del Kremlin por parte de Ucrania y sus socios europeos, ha sido desde entonces revisado tras consultas con Kiev.

Los detalles de la nueva versión no se conocen, pero según Zelenski implica concesiones territoriales por parte de Ucrania a cambio de garantías de seguridad occidentales.

La ofensiva rusa no da tregua

La víspera de estas nuevas conversaciones, el presidente ruso, Vladimir Putin, aseveró en su conferencia de prensa anual que el fin del conflicto está en manos de Kiev y sus socios europeos.

"La pelota está completamente en el campo de nuestros rivales occidentales, empezando por la cabeza del régimen de Kiev y sus patrocinadores europeos", dijo.

Horas después, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, enfatizó que pese a los esfuerzos de su administración Washington no pretende imponer la paz.

"No podemos obligar a Ucrania a llegar a un acuerdo. No podemos obligar a Rusia a llegar a un acuerdo. Tienen que querer llegar a un acuerdo", apostilló Rubio, quien este sábado podría unirse a las conversaciones en Miami, su ciudad natal.

Putin prometió seguir adelante con su ofensiva militar en Ucrania, y alabó los avances de Moscú en el campo de batalla tras casi cuatro años de guerra.

Las tropas rusas han acelerado este año sus conquistas en el frente ucraniano, donde controlan aproximadamente el 19% del territorio.

Rusia anunció este mismo sábado la toma de dos pueblos en las regiones ucranianas de Sumi y Donetsk, en el este del país.

Más al sur, en Odesa, al menos ocho personas murieron por un bombardeo ruso contra un puerto a orillas del mar Negro.

Al mismo tiempo, Ucrania afirmó haber destruido dos aviones de combate rusos en un aeródromo de la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, según el servicio de seguridad SBU.

Putin ordenó una invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, describiéndola como una "operación militar especial" para desmilitarizar el país y evitar la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Kiev y sus aliados europeos afirman que la invasión, la mayor y más mortífera en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial, supone una apropiación ilegal de territorio sin provocación previa.