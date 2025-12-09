"No tenemos intención de ir a la guerra con Europa, pero si Europa quiere y empieza, estamos listos", declaró Putin, que acusó a los europeos de querer impedir los esfuerzos de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania.
"Los europeos están molestos por haber sido excluidos de las negociaciones, pero (...) ellos mismos se han apartado, ha sido una iniciativa suya", prosiguió el presidente ruso.
"No tienen un programa de paz, están del lado de la guerra", añadió al margen de un foro económico.
Putin llamó a los dirigentes europeos a renunciar a la "ilusión" de que pueden infligir una "derrota estratégica a Rusia" y volver "a la realidad, basándose en la situación sobre el terreno".
Una guerra compleja para Europa
En caso de que el escenario de guerra se confirme, Europa enfrentaría muchas dificultades para hacer frente a Moscú.
Rusia es "una amenaza a largo plazo" y Europa necesita una estrategia económica de defensa coherente", señala el informe "Europa-Rusia: Balance of Power Review", elaborado por el Instituto Francés de Relaciones Internacionales (IFRI).
"Necesitamos (…) identificar nuestras fortalezas y debilidades", dijo a AFP el director del IFRI, Thomas Gomart, señalando "vacíos militares críticos”.
"Los países europeos tienen el potencial necesario, es decir, los recursos económicos, capacidades militares y conocimiento tecnológico para enfrentarse a Rusia en 2030, siempre y cuando, y esta es obviamente la palabra más importante, demuestren voluntad política", apuntó.