Internacional

¿Una guerra entre Rusia y Europa es posible? Muchos europeos lo creen así

Más de la mitad de los ciudadanos de nueve países creen que existe un riesgo alto o muy alto de un conflicto con Moscú en los próximos años.
mar 09 diciembre 2025 07:49 AM
El presidente ruso Vladimir Putin observa durante su reunión con miembros de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (CSTO) en el Palacio del Senado del Kremlin en Moscú el 8 de diciembre de 2025. (
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo la semana pasada que no desea una guerra con Europa, pero que si los europeos inician un conflicto, su país está listo. (FOTO: PAVEL BEDNYAKOV/AFP)

Muchos europeos consideran que existe un alto riesgo de guerra con Rusia, según una encuesta realizada en nueve países de la Unión Europea y publicada el jueves por la revista francesa Le Grand Continent.

Según este estudio, realizado a finales de noviembre con una muestra de 9.553 personas, más de la mitad (51 %) de los encuestados opina que existe un riesgo "alto" o "muy alto" de que Rusia entre en guerra con su país en los próximos años.

La encuesta incluye nueve países (Francia, Alemania, Italia, España, Polonia, Portugal, Croacia, Bélgica y Países Bajos), con muestras de más de mil personas en cada uno de ellos.

La percepción del riesgo de un conflicto abierto con Rusia varía de un país a otro. En Polonia, que comparte frontera con Rusia y con su aliado Bielorrusia, el 77% de los encuestados considera este riesgo alto o muy alto.

En Francia el porcentaje es del 54% y en Alemania, del 51%. En cambio, el 65% de los italianos considera que el riesgo es bajo o inexistente.

"Rusia representa, con mucho, la amenaza estatal de guerra más estructural para la opinión europea", analiza Le Grand Continent, una publicación geopolítica vinculada a la École Normale Supérieure de Francia.

Los encuestados dudan además de las capacidades militares de sus países frente a Moscú. Más de dos tercios (el 69%) creen que su país no sería "en absoluto" o "más bien no" capaz de defenderse ante una agresión rusa.

Pero, ¿qué tan posible es este escenario en realidad? Esto es lo que dicen los lideres

“Si Europa quiere una guerra, estamos listos”: Putin

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo la semana pasada que no desea una guerra con Europa, pero que si los europeos inician un conflicto, su país está listo, en una declaración a la prensa antes de una reunión clave con emisarios estadounidenses en Moscú.

"No tenemos intención de ir a la guerra con Europa, pero si Europa quiere y empieza, estamos listos", declaró Putin, que acusó a los europeos de querer impedir los esfuerzos de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania.

"Los europeos están molestos por haber sido excluidos de las negociaciones, pero (...) ellos mismos se han apartado, ha sido una iniciativa suya", prosiguió el presidente ruso.

"No tienen un programa de paz, están del lado de la guerra", añadió al margen de un foro económico.

Putin llamó a los dirigentes europeos a renunciar a la "ilusión" de que pueden infligir una "derrota estratégica a Rusia" y volver "a la realidad, basándose en la situación sobre el terreno".

Una guerra compleja para Europa

En caso de que el escenario de guerra se confirme, Europa enfrentaría muchas dificultades para hacer frente a Moscú.

Rusia es "una amenaza a largo plazo" y Europa necesita una estrategia económica de defensa coherente", señala el informe "Europa-Rusia: Balance of Power Review", elaborado por el Instituto Francés de Relaciones Internacionales (IFRI).

"Necesitamos (…) identificar nuestras fortalezas y debilidades", dijo a AFP el director del IFRI, Thomas Gomart, señalando "vacíos militares críticos”.

"Los países europeos tienen el potencial necesario, es decir, los recursos económicos, capacidades militares y conocimiento tecnológico para enfrentarse a Rusia en 2030, siempre y cuando, y esta es obviamente la palabra más importante, demuestren voluntad política", apuntó.

Desde que Putin lanzó la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, los países de la Unión Europea han aumentado el gasto militar.

Pero las fuerzas terrestres europeas tienen "déficits críticos", también en sus reservas de municiones, según el informe, y existen además "motivos para dudar de la disponibilidad política, estratégica y operativa de algunas tropas europeas en caso de un escenario de confrontación”.

Según el informe, de los 30 países que forman parte de la OTAN o la UE, 20 tienen fuerzas terrestres relativamente pequeños, con menos de 15,000 soldados profesionales cada uno.

"A excepción de algunos pocos estados de primera línea que podrían movilizar reservas y guardias nacionales en su territorio, los demás serían incapaces de generar más que un par de batallones para enviarlos fuera de sus fronteras", apunta el estudio, elaborado con el apoyo de un comité directivo de directores de centros de estudio europeos.

Además, la mayor parte de las formaciones de unidades grandes recaería sobre los hombros de "quizá seis países", entre ellos Francia, Reino Unido y Alemania, según el IFRI.

