La encuesta incluye nueve países (Francia, Alemania, Italia, España, Polonia, Portugal, Croacia, Bélgica y Países Bajos), con muestras de más de mil personas en cada uno de ellos.

La percepción del riesgo de un conflicto abierto con Rusia varía de un país a otro. En Polonia, que comparte frontera con Rusia y con su aliado Bielorrusia, el 77% de los encuestados considera este riesgo alto o muy alto.

En Francia el porcentaje es del 54% y en Alemania, del 51%. En cambio, el 65% de los italianos considera que el riesgo es bajo o inexistente.

"Rusia representa, con mucho, la amenaza estatal de guerra más estructural para la opinión europea", analiza Le Grand Continent, una publicación geopolítica vinculada a la École Normale Supérieure de Francia.

Los encuestados dudan además de las capacidades militares de sus países frente a Moscú. Más de dos tercios (el 69%) creen que su país no sería "en absoluto" o "más bien no" capaz de defenderse ante una agresión rusa.

Pero, ¿qué tan posible es este escenario en realidad? Esto es lo que dicen los lideres

“Si Europa quiere una guerra, estamos listos”: Putin

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo la semana pasada que no desea una guerra con Europa, pero que si los europeos inician un conflicto, su país está listo, en una declaración a la prensa antes de una reunión clave con emisarios estadounidenses en Moscú.