¿Dónde está Nicolás Maduro?, primera foto de su captura es publicada por Trump

Nicolás Maduro aparece esposado y con los ojos tapados con gafas oscuras, tras su captura y extracción de Venezuela.

La foto, colgada por Trump en su red Truth Social, está acompañada por una descripción: "Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima", en alusión al buque militar estadounidense al que fue trasladado.

(Foto: Truth Social / Donald Trump)

Maduro aparece sosteniendo un botella de agua, vestido con un chándal de color gris.

Tras una hora de intensos bombardeos en Caracas y varias regiones de Venezuela, Trump anunció que Maduro responderá ante un tribunal de Nueva York por cargos de narcotráfico y terrorismo, y advirtió que no permitirá que nadie de su círculo retome el poder.

El presidente Donald Trump dijo que el líder venezolano Nicolás Maduro y su esposa, capturados y extraídos del país por fuerzas estadounidenses, serán presentados ante la justicia en Nueva York.

¿En dónde está Nicolás Maduro?

"Serán llevados a Nueva York. Fueron acusados en Nueva York", declaró Trump a la emisora televisiva Fox, en alusión a los cargos de narcotráfico, terrorismo y contrabando de armas, entre otros, presentados en 2020.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, serán conducidos primero al buque Iwo Jima, que se encuentra desplegado en aguas del Caribe, explicó Trump a preguntas de los periodistas.

Trump afirmó el sábado que había visto "en directo" la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa, una operación militar que fue "como un show televisivo".

"La vi literalmente como si hubiera visto un show televisivo. La vimos en una sala y seguimos todos los aspectos", dijo Trump en entrevista con la emisora Fox.

La operación fue "muy bien organizada" y ningún estadounidense perdió la vida, añadió el mandatario republicano.

Con información de AFP.