La primera foto de Nicolás Maduro tras su captura en Venezuela por parte de fuerzas especiales de Estados Unidos, fue publicada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la red social Truth Social.
¿Dónde está Nicolás Maduro?, primera foto de su captura es publicada por Trump
Nicolás Maduro aparece esposado y con los ojos tapados con gafas oscuras, tras su captura y extracción de Venezuela.
La foto, colgada por Trump en su red Truth Social, está acompañada por una descripción: "Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima", en alusión al buque militar estadounidense al que fue trasladado.
Maduro aparece sosteniendo un botella de agua, vestido con un chándal de color gris.
Tras una hora de intensos bombardeos en Caracas y varias regiones de Venezuela, Trump anunció que Maduro responderá ante un tribunal de Nueva York por cargos de narcotráfico y terrorismo, y advirtió que no permitirá que nadie de su círculo retome el poder.
El presidente Donald Trump dijo que el líder venezolano Nicolás Maduro y su esposa, capturados y extraídos del país por fuerzas estadounidenses, serán presentados ante la justicia en Nueva York.
¿En dónde está Nicolás Maduro?
"Serán llevados a Nueva York. Fueron acusados en Nueva York", declaró Trump a la emisora televisiva Fox, en alusión a los cargos de narcotráfico, terrorismo y contrabando de armas, entre otros, presentados en 2020.
Maduro y su esposa, Cilia Flores, serán conducidos primero al buque Iwo Jima, que se encuentra desplegado en aguas del Caribe, explicó Trump a preguntas de los periodistas.
Trump afirmó el sábado que había visto "en directo" la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa, una operación militar que fue "como un show televisivo".
"La vi literalmente como si hubiera visto un show televisivo. La vimos en una sala y seguimos todos los aspectos", dijo Trump en entrevista con la emisora Fox.
La operación fue "muy bien organizada" y ningún estadounidense perdió la vida, añadió el mandatario republicano.
Con información de AFP.