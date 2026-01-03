Trump promete el regreso de las petroleras de Estados Unidos a Venezuela tras operación militar

Trump también afirmó que "el embargo a todo el petróleo venezolano sigue plenamente vigente".

Como parte de una campaña de presión militar contra Venezuela que duró varias semanas antes de la incursión de este sábado, las fuerzas estadounidenses incautaron al menos dos petroleros que, según Washington, estaban sujetos a sanciones de su país.

Trump también advirtió a otras figuras políticas y militares en Venezuela: "Lo que le sucedió a Maduro les puede suceder a ellos".

Venezuela, que está bajo sanciones petroleras estadounidenses desde 2019, produce alrededor de un millón de barriles de crudo al día y vende la mayor parte en el mercado negro con grandes descuentos.

Trump afirma que Caracas utiliza el dinero del petróleo para financiar "narcoterrorismo, trata de personas, asesinatos y secuestros".

Estados Unidos tuvo durante décadas presencia de sus compañías petroleras en Venezuela.

Dominio de EU sobre América Latina no será cuestionado

"De acuerdo a nuestra nueva estrategia de seguridad nacional, el dominio de Estados Unidos en América Latina no será cuestionado nunca más", aseguró Trump.

"Venezuela protegía a cada vez más adversarios extranjeros en nuestra región y adquiría armas ofensivas amenazantes que podían poner en riesgo los intereses y vidas de Estados Unidos" declaró el mandatario para justificar el audaz ataque.

