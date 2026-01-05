"Juré no tocar una arma más desde el pacto de paz de 1989, pero por la patria tomaré de nuevo las armas que no quiero", dijo el mandatario izquierdista en la red social X.

Trump dijo durante el fin de semana que Petro debería "cuidarse el trasero" y lo describió como "un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos". "No lo hará por mucho más tiempo", advirtió el presidente estadounidense.

Petro, un exguerrillero del M-19 que firmó la paz en 1990, fue también congresista y alcalde de Bogotá, antes de convertirse en el primer presidente de izquierda de Colombia.

"Cada soldado de Colombia tiene una orden desde ya: todo comandante de la fuerza pública que prefiera la bandera de EU a la bandera de Colombia se retira inmediatamente", agregó el mandatario en su publicación del lunes.

Washington y Bogotá habían sido aliados durante décadas, especialmente durante la implementación en 1999 del Plan Colombia, considerado una de las razones del éxito de la lucha contra los carteles.

Maduro llega a Nueva York

Washington puso fin al tercer mandato de Nicolás Maduro (2025-2031), con el que hubiera acumulado 18 años en el poder. (FOTO: Cuenta de X de Rapid Response 47/AFP)

El derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó este lunes a un tribunal de Nueva York para su primera comparecencia ante un juez tras su captura en Caracas en una poderosa operación militar de Estados Unidos, que afirma estar "a cargo" del país.

Maduro, de 63 años, es acusado de traficar cocaína a Estados Unidos al igual que su esposa, Cilia Flores, de 69. Ambos fueron sacados por la fuerza de Caracas el sábado durante intensos ataques estadounidenses que incluyeron comandos en tierra, bombardeos de aviones de combate y una imponente fuerza naval.

Este lunes por la mañana, Maduro fue trasladado junto a su esposa bajo fuerte custodia armada en helicóptero y vehículo blindado desde la cárcel hasta un tribunal en Nueva York, según imagenes retransmitidas por la televisión estadounidense.

Será presentado ante un juez al mediodía hora local (17H00 GMT). En la nueva acta de inculpación en su contra se encuentran también su hijo "Nicolasito", el ministro venezolano del Interior, Diosdado Cabello, y un capo narco prófugo.

El presidente Donald Trump insistió el domingo en que Estados Unidos está "a cargo" de Venezuela y que discute los pasos a seguir con las nuevas autoridades venezolandas encabezadas por la presidenta interina Delcy Rodríguez.

La nueva líder, exvicepresidenta de Maduro, dijo el domingo por la noche que estaba lista para cooperar con la administración Trump y abogó por una relación equilibrada y respetuosa con Estados Unidos.

"Extendemos la invitación al gobierno de los Estados Unidos a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido", dijo Rodríguez tras encabezar el primer consejo de ministros desde el derrocamiento de Maduro.