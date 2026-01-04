Trump advierte a Delcy Rodriguez: pagará "un precio mayor que el de Maduro" si "no hace lo correcto"

“Reconstruir no es algo malo”
Trump ha hecho campaña durante mucho tiempo contra un cambio de régimen por parte de Estados Unidos en países extranjeros.
Sin embargo, el sábado dijo que Estados Unidos va a "dirigir” Venezuela. Le dijo a The Atlantic que "reconstruir y cambiar de régimen —como se le quiera llamar— es mejor que lo que tienen ahora mismo".
"Reconstruir no es algo malo en el caso de Venezuela", dijo.
"El país se ha ido al infierno. Es un país fallido. Es un país totalmente fallido. Es un país que es un desastre en todos los sentidos”.
Amenaza de nuevo a Groenlandia
El republicano de 79 años también repitió su frecuente exigencia de que Groenlandia —un territorio autónomo perteneciente a Dinamarca, aliado de la OTAN— pase a formar parte de Estados Unidos.
Cuando se le preguntó qué representaba la acción militar estadounidense en Venezuela para Groenlandia, Trump dijo a The Atlantic: "Ellos mismos tendrán que verlo. Realmente no lo sé".
"Pero sí necesitamos Groenlandia, absolutamente. La necesitamos para la defensa".
Katie Miller, esposa del subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, publicó la fotografía el sábado en su cuenta de X, acompañada de una breve leyenda en mayúsculas: "SOON" (pronto).
Dinamarca y Groenlandia pidieron este domingo "respeto" a la integridad territorial de la isla.
Desde su regreso a la Casa Blanca el año pasado, Trump ha afirmado en repetidas ocasiones que Estados Unidos "necesita" este territorio autónomo de Dinamarca, rico en recursos, por razones de seguridad, y se ha negado a descartar el uso de la fuerza para controlarlo.