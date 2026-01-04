Publicidad

Internacional

Trump advierte a Delcy Rodriguez: pagará "un precio mayor que el de Maduro" si "no hace lo correcto"

El presidente de Estados Unidos dijo que reconstruir y cambiar de régimen es mejor que lo que Venezuela tiene ahora mismo.
dom 04 enero 2026 01:56 PM
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla a la prensa tras las acciones militares estadounidenses en Venezuela, en su residencia Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 3 de enero de 2026. El presidente Trump dijo el sábado que las fuerzas estadounidenses habían capturado al líder venezolano Nicolás Maduro después de lanzar un "ataque a gran escala" contra el país sudamericano.
La advertencia de Trump llegó tras la confirmación de Rodríguez como presidenta interina por el Tribunal Supremo y mandos militares de Venezuela. (FOTO: JIM WATSON/AFP)

Donald Trump advirtió el domingo que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, pagará "un precio muy alto" si no coopera con Estados Unidos, después de que fuerzas estadounidenses capturaran y encarcelaran al presidente Nicolás Maduro.

"Si no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente mayor que el de Maduro", dijo Trump a la revista The Atlantic en una breve entrevista telefónica.

Las fuerzas estadounidenses atacaron Caracas en las primeras horas del sábado, bombardeando objetivos militares. Se llevaron a Maduro y a su esposa y los sacaron del país para enfrentar cargos en Nueva York.

El gobierno de Trump dice que está dispuesto a trabajar con el actual gobierno venezolano siempre que se cumplan los objetivos de Washington, incluido abrir el acceso a la inversión estadounidense en las enormes reservas de crudo venezolanas.

"Vamos a juzgar todo por lo que hagan, y vamos a ver qué hacen", advirtió el secretario de Estado, Marco Rubio, en entrevista con CBS News, en alusión al actual gobierno.

El vicepresidente de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante la presentación del presupuesto del año fiscal 2026 en el Congreso Nacional en Caracas el 4 de diciembre de 2025.
¿Quién es Delcy Rodríguez, la presidenta interina de Venezuela? 

"Si no toman las decisiones adecuadas, Estados Unidos mantendrá múltiples palancas de presión para garantizar la protección de nuestros intereses", alertó Rubio.

Estados Unidos mantiene en el Caribe una poderosa fuerza naval que lideró la incursión, y que además está encargada de impedir que buques petroleros bajo sanciones puedan sacar el crudo del país.

La advertencia de Trump llegó tras la confirmación de Rodríguez como presidenta interina por el Tribunal Supremo y mandos militares de Venezuela.

El sábado, tras la incursión estadounidense en la capital, Caracas, Rodríguez adoptó un tono desafiante y dijo que Maduro era el único líder legítimo del país.

"Estamos listos para defender nuestros recursos naturales", aseguró.

“Reconstruir no es algo malo”

Trump ha hecho campaña durante mucho tiempo contra un cambio de régimen por parte de Estados Unidos en países extranjeros.

Sin embargo, el sábado dijo que Estados Unidos va a "dirigir” Venezuela. Le dijo a The Atlantic que "reconstruir y cambiar de régimen —como se le quiera llamar— es mejor que lo que tienen ahora mismo".

"Reconstruir no es algo malo en el caso de Venezuela", dijo.

"El país se ha ido al infierno. Es un país fallido. Es un país totalmente fallido. Es un país que es un desastre en todos los sentidos”.

Amenaza de nuevo a Groenlandia

El republicano de 79 años también repitió su frecuente exigencia de que Groenlandia —un territorio autónomo perteneciente a Dinamarca, aliado de la OTAN— pase a formar parte de Estados Unidos.

Cuando se le preguntó qué representaba la acción militar estadounidense en Venezuela para Groenlandia, Trump dijo a The Atlantic: "Ellos mismos tendrán que verlo. Realmente no lo sé".

"Pero sí necesitamos Groenlandia, absolutamente. La necesitamos para la defensa".

Katie Miller, esposa del subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, publicó la fotografía el sábado en su cuenta de X, acompañada de una breve leyenda en mayúsculas: "SOON" (pronto).

Dinamarca y Groenlandia pidieron este domingo "respeto" a la integridad territorial de la isla.

Desde su regreso a la Casa Blanca el año pasado, Trump ha afirmado en repetidas ocasiones que Estados Unidos "necesita" este territorio autónomo de Dinamarca, rico en recursos, por razones de seguridad, y se ha negado a descartar el uso de la fuerza para controlarlo.

