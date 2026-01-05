La ruta de Trump en tres etapas: Cómo se llegó a la madrugada del 3 de enero, día en el que EU captura a Maduro

De canjear prisioneros a hundir lanchas

"La política exterior de Estados Unidos hacia Venezuela, con el regreso de Trump al poder, ha tenido al menos tres etapas: una primera etapa que fue más transaccional; Trump envió a su encargado Richard Grenell a básicamente negociar liberación de rehenes estadounidenses a cambio de deportados y licencias petroleras. Una segunda etapa, ya dirigida por el secretario de Estado, Marco Rubio, en la que el mensaje era el combate al narcotráfico y empieza el despliegue militar en el Caribe (19 de agosto de 2025)”, señala el politólogo Enderson Sequera.

Una tercera etapa que describe el politólogo, en declaraciones a La Hora de Venezuela, son los ataques selectivos a embarcaciones en aguas internacionales, señaladas de transportar drogas hacia Estados Unidos. A su juicio, las tres fases configuraron un mensaje que el presidente norteamericano quiso enviar a Maduro sobre la llegada de la hora de negociar su salida del poder.

“Al haber Maduro ignorado este mensaje, las advertencias, y creer que podría resistir en el poder, Trump terminó tomando la decisión de atacar militarmente a Venezuela, en una operación que parece ser de extracción quirúrgica de Nicolás Maduro y de Cilia Flores. Resta ver cuáles son las consecuencias para una eventual transición democrática en Venezuela”, sostuvo Sequera.

Recientemente (1 de enero), militares en situación de retiro consultados por Efecto Cocuyo para La Hora de Venezuela, estimaron que de ser cierto el primer ataque en tierra, cuyo anuncio coincidió con dos explosiones en el estado Zulia, eran altas las probabilidades de una escalada mayor hacia objetivos estratégicos como instalaciones militares en distintas zonas de Venezuela. También atribuyeron la evasión de Miraflores al tema a una estrategia para no mostrarse débiles.