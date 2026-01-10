¿La historia se repite en Venezuela? Lista de países invadidos por Estados Unidos y qué ha pasado con ellos

El saldo en Afganistán

La guerra en Afganistán (2001–2021) marcó el inicio de la llamada “guerra contra el terrorismo”. Tras los atentados del 11 de septiembre, EU lanzó la Operación Libertad Duradera con el objetivo oficial de derrotar a Al Qaeda y expulsar al Talibán del poder.

Aunque el régimen talibán fue removido en 2001, la intervención no logró consolidar un Estado estable. De acuerdo con Juan Carlos Barrón Pastor, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) de la UNAM, y Moisés Garduño García, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la retirada de las tropas estadounidenses anunciada en abril de 2021 precipitó el colapso del gobierno afgano y facilitó el rápido regreso del Talibán a Kabul en agosto de ese año.

El conflicto dejó alrededor de 240 mil personas muertas y millones de desplazados. En el plano social, el retorno del Talibán implicó nuevas restricciones a los derechos de las mujeres y una crisis humanitaria persistente; en lo económico, provocó un colapso prolongado y una fuerte dependencia de la ayuda internacional.

En balance, coinciden los especialistas de la UNAM , Afganistán se convirtió en uno de los mayores fracasos de la política exterior de EU: una guerra de 20 años que no logró estabilidad ni democracia.

Incluso el abatimiento de Osama bin Laden, uno de los líderes de Al Qaeda, en 2011 en Pakistán —uno de los principales logros presentados por Washington—, no se tradujo en la erradicación del terrorismo ni en el fin de las operaciones de otros grupos armados en la región.

Balance de la Guerra en Irak

La invasión de Irak (2003-2011), encabezada por Estados Unidos, redefinió la geopolítica del siglo XXI. De acuerdo con un análisis publicado en la Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM por Aleksandro Palomo Garrido, la operación se justificó con la supuesta existencia de armas de destrucción masiva que nunca fueron encontradas, pero terminó por desmantelar al Estado iraquí.

Saddam Hussein fue capturado en 2003 y ejecutado en 2006, pero su caída abrió un vacío de poder que derivó en una guerra civil entre 2006 y 2007, alimentada por el sectarismo y la exclusión de líderes sunnitas del nuevo gobierno. El estudio señala que, lejos de fortalecer su hegemonía, Washington erosionó su imagen internacional y dejó a Irak vulnerable a la influencia de Irán tras la retirada de tropas en 2011.

En el plano económico, Palomo Garrido documenta que el control del petróleo fue un eje central del conflicto. Irak, con una de las mayores reservas del mundo, abrió su sector energético a la privatización en 2007; para 2010, 45 empresas de 23 países explotaban los yacimientos, mientras la reconstrucción fracasaba y la renta media caía de 225 a 144 dólares mensuales.

El impacto social fue el más severo. Entre 2003 y 2006 murieron alrededor de 650 mil personas y, para 2007, casi cuatro millones fueron desplazadas. Además, más del 70% de la población quedó sin acceso regular a servicios básicos como agua potable, alcantarillado o electricidad, expone el artículo.

Otras intervenciones recientes

En el siglo XXI, Estados Unidos ha intervenido militarmente en África y Medio Oriente, regiones con inestabilidad previa que, en varios casos, se agravó tras el uso de la fuerza.

Libia (2011): Intervención junto con la OTAN, presentada como una operación para proteger a la población civil. La caída del régimen provocó el colapso del Estado, la proliferación de milicias armadas y la conversión del país en una ruta clave de tráfico de migrantes y armas.

Somalia (2007): Bombardeos contra milicias somalíes en el marco de operaciones antiterroristas, sin lograr estabilidad política ni seguridad duradera.

Yemen, Pakistán y Somalia (2011–2012): Campañas de ataques selectivos con drones contra presuntos objetivos terroristas, cuestionadas por víctimas civiles y posibles violaciones al derecho internacional humanitario.

Irak y Siria (2014–presente): Bombardeos contra el Estado Islámico (Daesh). Diversos organismos han señalado impactos graves en población civil e infraestructura.

¿Qué está pasando en Venezuela?

El pasado sábado 3 de enero, Estados Unidos realizó una serie de ataques en la capital, Caracas, y capturó al presidente Nicolás Maduro para ser juzgado en suelo estadounidense por presuntos delitos de narcotráfico. El mandatario se ha declarado inocente de las acusaciones y ha señalado que se considera prisionero de guerra.

Aunque los ataques del sábado no tienen precedente en Sudamérica, hasta el momento no se ha desplegado un contingente de tropas en territorio venezolano, como ocurrió en intervenciones pasadas en Irak y Afganistán. No obstante, el presidente Donald Trump dejó abierta la posibilidad de un segundo ataque en caso de considerarlo necesario.

Por ahora, Trump indicó que la interlocución de su gobierno será con la presidenta interina chavista Delcy Rodríguez, considerada la segunda figura de poder tras Maduro, y adelantó que no se convocarán elecciones en el corto plazo. Asimismo, señaló que el secretario de Estado, Marco Rubio, será el encargado de supervisar el cumplimiento de las demandas de EU.

Trump ha declarado abiertamente que uno de los objetivos es el petróleo de Venezuela, país que cuenta con las mayores reservas de este recurso a nivel mundial, y que se busca facilitar el regreso de las petroleras estadounidenses, las cuales fueron limitadas durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.