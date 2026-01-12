Publicidad

Internacional

Cuba se encuentra en su peor crisis económica y la caída de Maduro puede empeorarla

El país caribeño atraviesa su momento más difícil desde por lo menos el periodo especial, por lo que el petróleo venezolano le era de gran ayuda.
lun 12 enero 2026 03:12 PM
Los cubanos caminan por un cartel de Cuba y una bandera nacional a media asta en La Habana el 5 de enero de 2026. La Habana declaró dos días de luto nacional a partir del 5 de enero después de que un total de 32 cubanos fueran asesinados durante el ataque estadounidense a Caracas que culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro.
Cuba sufre una ola de emigración sin precedentes y la falta de divisas ha provocado una erosión de los servicios sanitarios. (FOTO: ADALBERTO ROQUE/AFP)

Cuba intenta a duras penas combatir desde hace 60 años el estrangulamiento de su economía por el embargo impuesto por Estados Unidos en 1962 y reforzado desde entonces.

Este país comunista atraviesa desde la pandemia de 2020 su peor crisis económica en 30 años con una inflación galopante, cortes eléctricos y escasez de alimentos, medicamentos y combustibles.

Por otra parte, el país es vulnerable a los embates del cambio climático. En los últimos años, la isla fue golpeada por varios huracanes mayores, incluido Melissa, el más poderoso de 2025, que azotó durante seis horas la provincia de Santiago de Cuba, lo que provocó graves inundaciones y daños en viviendas, cultivos e infraestructura.

Además, sufre una ola de emigración sin precedentes y la falta de divisas ha provocado una erosión de los servicios sanitarios. Una situación compleja a la que se suma la caída de su aliado venezolano, el expresidente depuesto Nicolás Maduro, capturado por los estadounidenses.

"¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA: CERO!", advirtió Trump el domingo en su red Truth Social. "Les sugiero encarecidamente que alcancen un acuerdo, ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE", añadió.

Dependencia del petróleo venezolano

Desde el año 2000, Cuba aseguró con Venezuela su suministro de petróleo mediante un acuerdo firmado con el entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013), a cambio del envío de médicos, maestros y otros profesionales a la nación sudamericana.

Pero la larga y profunda crisis económica de Venezuela, sumada a las sanciones comerciales de Estados Unidos, mermaron gravemente la producción petrolera nacional y con ello los envíos de crudo para la isla.

De acuerdo con expertos, Venezuela llegó a enviar a la isla años atrás hasta 90,000 barriles de petróleo diarios, pero estas cifras cayeron en los últimos años a "un promedio de 30,000 a 35,000 barriles diarios", dijo Jorge Piñón, investigador de la Universidad de Texas a la AFP.

Con una economía sumamente golpeada y escasez de energéticos, Cuba, de 9.7 millones de habitantes, ha sufrido cinco apagones generales desde fines de 2024, algunos de los cuales han durado varios días. Sus habitantes padecen cortes diarios de electricidad.

Cuba produce solo un tercio del combustible que consume. En los últimos años también ha paliado la escasez con las entregas de petróleo ruso y mexicano.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo este miércoles que México se ha vuelto un "proveedor importante" de petróleo para Cuba.

Un reporte del diario británico Financial Times indica que en 2025 los envíos de petróleo mexicano a Cuba superaron a los de Venezuela, de acuerdo con datos de la industria.

De acuerdo con esta publicación, México exportó un promedio de 12,284 barriles de crudo al día (bpd) a Cuba en 2025, aproximadamente el 44% del total de las importaciones de la isla, un aumento de 56% comparado con los envíos realizados en 2024.

Sheinbaum se excusó de confirmar la información del diario británico pues de momento no contaba con datos de la petrolera estatal Pemex, aunque dijo que ya los había solicitado y que hará pública esta información.

La mandataria izquierdista añadió que los envíos de crudo a Cuba han ocurrido durante "muchos años" y por "distintas razones", algunos de ellos bajo contratos de exportación o un esquema de "ayuda humanitaria”.

El gobierno mexicano se ha negado habitualmente a publicar estos contratos petroleros así como la manera en que La Habana le paga por el hidrocarburo.

Una economía en caída libre

Aunque la economía cubana es dependiente del petróleo externo y nunca logró despegar del todo después de la caída de la Unión Soviética (1991), vivió una relativa prosperidad entre 2000 y 2019 con el auge del turismo y la exportación de servicios, níquel, rones o tabaco.

Hasta 1989, Cuba fue el principal exportador mundial de azúcar, pero la caída de la Unión Soviética, el impacto del embargo estadounidense y la mala gestión del sector precipitaron el declive de esta industria. Actualmente la producción roza un mínimo histórico.

Con la llegada en 2020 de la pandemia del COVID-19 y, sobre todo, un radical incremento de las sanciones de Estados Unidos para presionar por cambios políticos, que asfixió a todos los sectores de la nación caribeña, la crisis se desató con fuerza.

En Cuba, el Producto Interno Bruto cayó un 15% en los últimos seis años. En diciembre, el presidente Miguel Díaz-Canel indicó que solo en 2025 este decrecimiento fue del 4%.

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la economía cubana decrecerá otro 1.5% para 2025.

Aunque la inflación se ralentiza, continúa por encima de los dos dígitos. De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba, en diciembre de 2025, la inflación se ubicó en 14.07% en la variación interanual.

“Estamos en recesión, una situación bastante complicada. En un país en el que los apagones llegan a 20 horas en algunas localidades, el aparato productivo no funciona”, dijo a CNN el economista e investigador Everleny Pérez Villanueva, exdirector del Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana.

La diáspora cubana

El economista y demógrafo cubano Juan Carlos Albizu-Campos reveló que solo entre 2022 y 2023 la población cubana cayó en un 18%, por lo que en la isla en realidad viven hoy 8.62 millones de cubanos en la isla, de acuerdo con un reporte del diario El País.

El envío de dinero de la diáspora, principalmente desde Estados Unidos, constituye la segunda fuente de divisas de la isla y permite a muchas familias llegar a fin de mes.

Entre 2005 y 2020, esto representó un promedio anual del 6,8% del PIB del país, según Pavel Vidal, economista cubano y profesor de la Universidad Javeriana Cali, en Colombia.

No existe una cifra pública oficial, pero según el Havana Consulting Group, una consultora con sede en Miami, estas transferencias alcanzaron 1,972 millones de dólares en 2023.

Washington ha intentado reducir estos recursos, limitando por ejemplo las cantidades autorizadas o los destinatarios.

Las transferencias a través de Western Union fueron suspendidas en 2025, pero muchos cubanos eludieron estas sanciones con sistemas paralelos, como el uso de "mulas" que hacen entrar dólares en efectivo en la isla a cambio de una comisión.

Flexibilizar la economía comunista

Atrapada entre el embargo estadounidense, las debilidades estructurales de su economía centralizada y una inflación galopante, Cuba ha dado algunos golpes de timón al dogma comunista.

Después de unas manifestaciones antigubernamentales sin precedentes, la isla abrió en 2021 algunos sectores a las pequeñas y medianas empresas, que desde entonces no han dejado de ganar terreno.

Este sector privado representa alrededor del 15% del PIB y emplea a más del 30% de la población activa.

Durante décadas, el gobierno cubano mantuvo una relación de amor-odio con el dólar pero acabó extendiendo su programa de dolarización parcial de la economía para paliar la falta de divisas.

La Habana autorizó recientemente la circulación del dólar en el sector privado, hasta ahora limitada a los establecimientos comerciales estatales y a la venta de combustible.

