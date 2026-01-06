Gustavo Petro y Cuba, los siguientes en la mira de la Doctrina “Donroe”

"La Doctrina Monroe es algo importante, pero la hemos superado por mucho, de verdad mucho. Ahora la llaman el documento Donroe", dijo Trump en una rueda de prensa, al hacer un juego de palabras con la inclusión de la inicial de su nombre. "El dominio de Estados Unidos en el hemisferio occidental nunca será cuestionado de nuevo", aseveró.

El presidente estadounidense aumentó la presión de su país sobre Latinoamérica desde su regreso a la Casa Blanca, hace casi un año.

Al principio, para lograr sus objetivos en la región, como terminar con la migración o terminar con grupos criminales, Trump presionó a los países de la región con la imposición de aranceles. Sin embargo, con los meses la tensión aumentó por lo que esta herramienta de coerción ya no fue suficiente.

“La operación del sábado en la madrugada fue realmente una muestra realmente de la voluntad de Estados Unidos de utilizar la pura fuerza militar para implementar sus objetivos en la región”, dijo Elizabeth Dickinson, directora adjunta del programa para América Latina y el Caribe del Crisis Group, una organización dedicada a la prevención de conflictos internacionales.

Para Dickinson, el ataque contra Venezuela lanza un mensaje para los miembros de la región: adhiéranse a las exigencias de Estados Unidos o enfrenten las consecuencias.

Gustavo Petro, el presidente en la situación más delicada de la región

Colombia será, en primera instancia, el país que sería más afectado por la situación en Venezuela. Ambos países comparten una frontera muy activa, además de que Colombia alberga a un tercio de los 8 millones de venezolanos que abandonaron la nación caribeña en la última década.