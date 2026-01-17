Aranceles o Groenlandia: Trump pone a Europa contra la pared

A partir del 1 de febrero, Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia estarán sujetos a un arancel adicional del 10 % sobre todos los productos enviados a Estados Unidos, anunció Trump en una publicación en su red Truth Social.

"El 1 de junio de 2026, el arancel se incrementará al 25 %. Este arancel será exigible y pagadero hasta que se alcance un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia", escribió.

El republicano dijo que "estos países, que están jugando a un juego muy peligroso, han asumido un nivel de riesgo que no es sostenible ni tolerable".

"Por lo tanto, es imperativo que, con el fin de proteger la paz y la seguridad mundiales, se tomen medidas enérgicas para que esta situación potencialmente peligrosa termine rápidamente", añadió.

Desde su regreso a la presidencia, Trump ha impuesto aranceles a productos de la gran mayoría de sus socios comerciales, para hacer frente a lo que Washington considera prácticas comerciales desleales y como herramienta para presionar a los países para que se alineen con las políticas de Estados Unidos.

Miles de manifestantes protestan en Dinamarca y Groenlandia contra planes de Trump

En la capital de Groenlandia, Nuuk, el primer ministro, Jens-Frederik Nielsen, se sumó a una protesta enarbolando la bandera de ese territorio autónomo de Dinamarca. (EMIL HELMS/AFP)

Miles de personas salieron a las calles este sábado en Dinamarca y Groenlandia para protestar contra las aspiraciones del presidente estadounidense Donald Trump, que mantiene su intención de apropiarse de la isla del Ártico.

Bajo un cielo gris, los manifestantes formaron una marea roja y blanca en la plaza del ayuntamiento de la capital danesa, constataron periodistas de AFP.

Exhibían pancartas con lemas como "Estados Unidos ya tiene suficiente hielo" o "Make America Go Away" (Haz que Estados Unidos se largue), parafraseando el eslogan de Trump "Haz que Estados Unidos sea grande otra vez".

En la capital de Groenlandia, Nuuk, el primer ministro, Jens-Frederik Nielsen, se sumó a una protesta enarbolando la bandera de ese territorio autónomo de Dinamarca.

"No queremos que Trump invada Groenlandia", dijo Paarniq Larsen Strum, de 44 años, enfermero quirúrgico.

También hubo protestas en otras ciudades del país escandinavo.

"Para mí es importante estar aquí, porque esto trata del derecho del pueblo groenlandés a decidir su propio futuro. No podemos dejarnos intimidar por un Estado, ni siquiera por un aliado. Es una cuestión de derecho internacional", dijo a AFP Kirsten Hjoernholm, de 52 años, empleada de la ONG Action Aid Dinamarca, que acudió a la manifestación en Copenhague.

Los organizadores - Uagut, el movimiento ciudadano "¡Manos fuera de Groenlandia! y el colectivo Inuit, que agrupa a varias asociaciones locales groenlandesas - buscan aprovechar la presencia de una delegación del Congreso estadounidense en Copenhague para hacer oír sus voces.

Desde que volvió al poder hace un año, Trump ha reiterado en varias ocasiones su ambición de tomar el control de Groenlandia, un territorio autónomo danés estratégico y poco poblado. Ha dicho que lo conseguiría "de una manera u otra", según él para frenar el avance ruso y chino en el Ártico.

Uno de sus asesores, Stephen Miller, volvió a reafirmar el viernes el interés de Estados Unidos por Groenlandia.

"Groenlandia es tan grande como una cuarta parte de Estados Unidos. Dinamarca, sin faltarle al respeto, es un país pequeño, con una economía pequeña y un ejército pequeño. No puede defender Groenlandia", declaró en Fox News.

El miércoles se celebró una reunión en Washington, donde las autoridades danesas concluyeron que, por ahora, no es posible alcanzar un acuerdo con los dirigentes estadounidenses.

Mientras tanto, varios líderes europeos expresaron su respaldo a Dinamarca, miembro fundador de la OTAN, y una misión militar europea fue enviada a Groenlandia para tareas de exploración.

El viernes, Trump advirtió que impondría aranceles a los países que no respalden sus planes respecto a Groenlandia.