Aumentan las tensiones en Groenlandia; Francia, Alemania, Suecia y Noruega envían militares

El mismo día, el ministro danés de Asuntos Exteriores declaró que Dinamarca y EU tienen un "desacuerdo fundamental" sobre Groenlandia, esto, al término de una reunión en la Casa Blanca con responsables estadounidenses, al hablar de posiciones que "difieren".

No es "en lo absoluto necesario" que EU se apodere de Groenlandia, como ha dicho el presidente estadounidense Donald Trump, dijo Lars Løkke Rasmussen a la prensa.

¿Por qué Trump ambiciona Groenlandia?

Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca cubierto de hielo en un 80%, fascina por sus hipotéticos recursos mineros y su importancia geoestratégica, lo que explica las ambiciones expansionistas del presidente estadounidense Donald Trump.

Estas son las principales razones del interés del republicano por esta isla de 2.16 millones de kilómetros cuadrados, el doble del territorio de Colombia a título comparativo.

Sector minero poco explotado

Desde 2009 los groenlandeses tienen poder decisorio sobre el uso de sus materias primas. El gobierno local, cuya principal fuente de ingresos es la pesca, presume de las riquezas de su subsuelo, aunque solo dos minas están en actividad y la producción es limitada.

En un momento en que aumenta la demanda de metales y minerales, la carrera por los recursos no explotados se acelera y Groenlandia podría presentarse como un eldorado, a pesar de un entorno polar inhóspito y de infraestructuras aún incipientes.

El acceso a los recursos minerales de Groenlandia es considerado crucial por los estadounidenses, que firmaron en 2019 un memorando de cooperación en este sector. Los europeos siguieron sus pasos cuatro años más tarde con su propio acuerdo de colaboración.

Los suelos groenlandeses están extremadamente bien cartografiados, lo que ha permitido elaborar un mapa detallado de los recursos.

Groenlandia posee una riqueza en varios elementos que atrae a líderes mundiales. (Foto: AFP)

La UE identificó así 25 de los 34 minerales de su lista oficial de materias primas esenciales, incluidas las tierras raras.

Amaroq explota la mina de oro del territorio y prevé desarrollar otra de tierras raras, Black Angel. Esta podría entrar en funcionamiento en 2027 o 2028, gracias a la existencia previa de infraestructuras, puesto que el sitio estuvo en actividad una primera vez en la década de 1940 y luego entre 1973 y 1990.

Allí Amaroq podría extraer zinc, plomo y plata, pero también elementos críticos como germanio, galio y cadmio.

En la costa occidental, Lumina Sustainable Materials explota desde 2019 un yacimiento de anortosita.

Con su proyecto Tanbreez (tántalo, niobio, zirconio), la compañía Critical Metals, cotizada en el Nasdaq, quiere abrir este año una mina de tierras raras cerca de Quaqortoq (sur), con el objetivo de empezar a extraer a gran escala el año próximo.

Desde el punto de vista económico, Groenlandia, que busca emanciparse algún día de Dinamarca, sigue dependiendo en gran medida de una subvención de Copenhague, que aporta una quinta parte de su PIB.