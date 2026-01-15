Publicidad

María Corina Machado le entrega la medalla del Nobel a Donald Trump

La líder de la oposición asegura que el presidente de Estados Unidos es un aliado para la libertad de Venezuela.
jue 15 enero 2026 05:04 PM
La líder de la oposición venezolana María Corina Machado habla a los periodistas mientras sale del Capitolio de los Estados Unidos después de reunirse con los senadores estadounidenses el 15 de enero de 2026 en Washington, DC. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se reunió el jueves temprano con el líder de la oposición venezolana Machado, cuyo movimiento a favor de la democracia ha dejado de lado desde que derrocó al líder de su país, y cuyo Premio Nobel de la Paz envidia abiertamente.
Machado le dedicó el Nobel a Trump, y luego lanzó la idea de entregarle el premio, algo que la Academia noruega aclaró que no era posible. (FOTO: DREW ANGERER/AFP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió en la Casa Blanca con la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado este jueves. Durante el almuerzo a puertas cerradas y que duró dos horas, la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 le entregó el galardón al republicano.

“Le entregué la medalla del Premio Nobel de la Paz a Trump por su compromiso con nuestra libertad”, dijo Machado en un mensaje para los medios de comunicación afuera del Capitolio, donde reunió con legisladores republicanos y demócratas.

“Le transmití con precisión el compromiso que hay en la sociedad venezolana para luchar por una transición que no solo permita construir instituciones democráticas sanas y estables, sino atender lo más importante que es la gente”, indicó Machado, y agregó que habló con Trump sobre la liberación de presos políticos, así como la atención a la crisis humanitaria en el país sudamericano.

Machado le dedicó el Nobel a Trump, y luego lanzó la idea de entregarle el premio, algo que la Academia noruega aclaró que no era posible.

No hubo una comunicación inmediata de la Casa Blanca sobre si Trump había aceptado la medalla de Machado, un premio que durante mucho tiempo ha buscado para sí mismo.

El Nobel Peace Center subrayó el jueves en X que los laureados podían disponer como quisieran de la medalla dorada asociada a la distinción.

Pero agregó: "Una medalla puede cambiar de manos, pero no el título de laureado del Premio Nobel de la Paz", asociado para siempre a determinadas personas u organizaciones, sin posibilidad de compartirlo o transferirlo.

La líder de la oposición venezolana llegó poco después del mediodía hora local y partió hacia las 14:30 horas (13:30 horas, tiempo del centro de México). Saludó a simpatizantes congregados en el lugar.

El presidente estadounidense "estaba impaciente" por conocer a Machado y esperaba mantener "una buena conversación productiva", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, mientras la reunión aún estaba en curso.

Sin embargo, Leavitt reiteró que Machado no es la persona adecuada para liderar un cambio político en Venezuela: “Es una postura realista”.

Trump provocó un sismo dentro y fuera de Venezuela al lanzar un ataque para detener y trasladar a Estados Unidos al ahora depuesto presidente Nicolás Maduro y a su esposa, acusados de narcotráfico.

La operación fue recibida en un primer momento con euforia por la oposición. Pero Trump enseguida echó un balde de agua fría al declarar que Machado era una "persona muy amable" pero que no la veía como líder del país.

Machado salió de Venezuela en diciembre, al cabo de casi un año de clandestinidad, gracias al apoyo logístico estadounidense.

Tras recibir el premio Nobel en Oslo, ha mantenido una agenda discreta, de contactos puntuales, como un encuentro con el papa León XIV en Roma.

A pesar de los desaires, Machado mantiene un tono optimista.

"Está más cerca la derrota del mal" en Venezuela, aseguró en Roma.

¿Cómo es la relación con Delcy Rodriguez?

Con la sustituta de Maduro, Delcy Rodríguez, Trump mantuvo en cambio el miércoles una "larga" conversación telefónica, sobre petróleo, minerales, comercio o seguridad, reveló el presidente.

Rodríguez es una líder "formidable", aseguró Trump.

La presidenta interina venezolana por su parte explicó que la conversación fue "productiva y cortés", en "un marco de respeto mutuo”.

Estados Unidos está rápidamente tejiendo una relación particular con Caracas, un régimen al que de forma oficial sigue considerando "narcoterrorista", lo cual no impide los negocios.

Este jueves un responsable bajo anonimato confirmó una primera venta de crudo venezolano decomisado, por un valor de 500 millones de dólares.

La presidenta encargada de Venezuela dijo este jueves no tener miedo a enfrentar diplomáticamente a Estados Unidos, que bombardeó el país hace casi dos semanas y depuso a Nicolás Maduro.

Rodríguez presentó el mensaje anual de Maduro ante el Parlamento. Ella era su vicepresidenta y asumió el poder tras la incursión estadounidense del 3 de enero.

"Sabemos que son muy poderosos, sabemos que son una potencia nuclear letal (...). No tenemos miedo a encarar diplomáticamente a través del diálogo político como corresponde", dijo Rodríguez.

"Si algún día me tocase como presidenta encargada ir a Washington lo haré de pie, caminando, no arrastrada", añadió. "Venezuela tiene derecho a relaciones con China, con Rusia, con Cuba, con Irán, con todos los pueblos del mundo; y con los Estados Unidos también”.

El interinato de Rodríguez se extiende hasta por seis meses, cuando tocará determinar la ausencia total de Maduro y llamar a elecciones.

