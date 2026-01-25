Lo que sabemos sobre el nuevo brote de virus de Nipah en India

La alerta se disparó tras detectarse la infección en dos enfermeros de un hospital privado; actualmente, la enfermera se encuentra en estado crítico y en coma, mientras que el enfermero varón permanece estable en cuidados intensivos.

Sin embargo, las autoridades sanitarias del país asiático aún no han emitido una alerta sobre este nuevo brote.

“La enfermedad por el virus Nipah no es un brote importante y solo ocurrencia local limitada a dos distritos en Kerala, es decir, Kozhikode y Malappuram”, indica el Centro Nacional para el Control de Enfermedades de India en su sitio web, actualizado hasta el viernes.

¿Qué es el virus Nipah?

La primera epidemia de Nipah se registró en 1998 después de que el virus se extendiese entre los ganaderos porcinos en Malasia. El virus lleva el nombre del pueblo de este país del sureste asiático donde fue descubierto.

Las epidemias de este virus son escasas, pero el Nipah fue clasificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), junto al Ébola, el Zika y el covid-19, como una de las enfermedades a investigar prioritariamente por su potencial para provocar una pandemia.

Se transmite generalmente a los humanos a través de animales o alimentos contaminados, pero también puede contagiarse directamente entre humanos.

Los murciélagos frugívoros, portadores naturales del virus, han sido identificados como la causa más probable de las siguientes epidemias.