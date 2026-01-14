¿Tos que no se quita por más de un mes? La OPS advierte por circulación de dos virus

Y no es para menos, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomendó a los países de las Américas mantenerse vigilantes y fortalecer la preparación de los servicios de salud ante la circulación simultánea de dos virus que afectan a países sobre todo del hemisferio norte, entre los que se encuentra México, por la temporada invernal.

El organismo internacional de salud actualizó la alerta epidemiológica que emitió el 4 de diciembre de 2025, cuando advirtió sobre una posible temporada respiratoria más temprana o más intensa de lo habitual.

“A nivel global, la circulación de influenza ha aumentado de forma sostenida desde octubre de 2025, con predominio de influenza A(H3N2) y señales de inicio temprano en varios países del hemisferio norte. En paralelo, se observan señales de aumento progresivo de la circulación del VSR”, detalla la OPS .

¿Qué virus circulan?

Se trata de la influenza estacional y virus sincitial respiratorio (VSR), lo que podría derivar en mayores hospitalizaciones y presionar al sector salud de los países en donde hay bajas temperaturas por la temporada de invierno.

La OPS detalló que al revisar datos en países seleccionados (Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y España) muestra que, en el hemisferio norte, la temporada de influenza inició de forma temprana y rápida, con aumento de consultas ambulatorias (especialmente en la población pediátrica) y hospitalizaciones, principalmente en adultos mayores.

“La circulación simultánea de influenza y VSR es un desafío que requiere que prioricemos la vacunación —que protege contra los casos graves que pueden requerir hospitalización— y mantengamos una vigilancia cercana que permita actuar a tiempo para prevenir brotes mayores y evitar que los hospitales se saturen”, explicó el doctor Marc Rondy, asesor regional en epidemiología de enfermedades con potencial epidémico y pandémico de la OPS.

Campaña de vacunación

Ante ello, el organismo llama a los gobiernos a intensificar las campañas de vacunación que en el caso de la influenza son efectivas para prevenir las hospitalizaciones (con una efectividad del 30-40% en adultos y de hasta 75% en niños).

En México la campaña de vacunación está activa en el IMSS, ISSSTE, Centros de Salud, y demás clínicas en donde colocan vacunas para prevenir la influenza estacional y covid-19. La Secretaría de Salud explicó que son cinco los grupos meta a ser vacunados: personas de 6 meses a 59 meses, de 5 a 59 años con alguna comorbilidad, todo el personal de salud, adultos de más de 60 años y mujeres embarazadas.

Recomendaciones

Además de vacunarse contra la influenza, se recomienda lavarse las manos frecuentemente, cubrirse la boca al toser o estornudar, y usar mascarilla en lugares cerrados si tiene síntomas, además de quedarse en casa si tiene fiebre o síntomas respiratorios para evitar contagiar a otros y buscar atención médica temprana ante síntomas graves