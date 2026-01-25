Publicidad

Internacional

¿Quién era Alex Pretti, el segundo estadounidense asesinado por el ICE en Minneapolis?

El enfermero de cuidados intensivos de 37 años fue abatido por agentes federales, lo que desata nuevas protestas en varias ciudades de Estados Unidos.
dom 25 enero 2026 12:59 PM
Los padres de Alex Pretti acusaron a la administración Trump de difundir "mentiras repugnantes" sobre su hijo, a quien describieron como "un alma bondadosa" que "quería cambiar el mundo". (FOTO: ROBERTO SCHMIDT/AFP)

La muerte de un estadounidense, el segundo abatido por agentes federales en Mineápolis en enero, desató indignación nacional y nuevas protestas en esta ciudad sacudida desde hace varias semanas por manifestaciones contra la ofensiva antiinmigración ordenada por el gobierno de Donald Trump.

Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años, murió el sábado tras un altercado con agentes federales. Su fallecimiento agrava un ambiente ya tenso desde la muerte de Renee Good, también estadounidense de 37 años, abatida el 7 de enero en su automóvil por disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La administración Trump afirmó rápidamente, como lo hizo tras la muerte de Good, que Pretti tenía intención de herir a los agentes federales, aun cuando un video del incidente parecía contradecir su versión.

"Estaba allí para perpetuar la violencia", dijo el sábado en rueda de prensa la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, mientras que el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, se refirió a Pretti como un "asesino", en una publicación replicada en X por el vicepresidente JD Vance.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Pretti estaba armado con una pistola y se había "resistido violentamente" antes de que un agente, "temiendo por su vida", disparara.

En X, el DHS publicó una foto del arma presuntamente utilizada.

Pero según un análisis de las imágenes realizado por el medio de investigación Bellingcat, "unos instantes antes de que se efectuara el primer disparo", se ve a uno de los agentes alejarse con una pistola similar al arma mostrada por el DHS.

Luego, "dos agentes diferentes disparan claramente sus armas y se realizan al menos diez disparos en total", prosigue Bellingcat, "la mayoría" cuando "el hombre ya estaba tendido en el suelo sin moverse".

El jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, indicó que Pretti residía en la ciudad, tenía permiso de porte de armas y carecía de antecedentes penales graves.

"Quería cambiar el mundo"

Dimitri Drekonja, jefe de la Sección de Enfermedades Infecciosas en el hospital VA de Minneapolis y colega de Pretti, lo describió como "una buena persona, amable, que vivía para ayudar".

Varios cientos de manifestantes se concentraron en un parque de Mineápolis el sábado por la noche, con un frío glacial. También hubo concentraciones de protesta u homenajes a Pretti en varias ciudades, desde Nueva York hasta Los Ángeles.

En un comunicado, los padres de Pretti acusaron a la administración Trump de difundir "mentiras repugnantes" sobre su hijo, a quien describieron como "un alma bondadosa" que "quería cambiar el mundo".

"Estaba claramente desarmado cuando fue atacado por los agentes cobardes y asesinos del ICE, enviados por Trump", afirmaron.

Una mujer sostiene un cartel con una bandera estadounidense al revés mientras los dolientes se reúnen en un monumento improvisado en el área donde Alex Pretti fue muerto a tiros un día antes por agentes federales de inmigración en Minneapolis, Minnesota, el 25 de enero de 2026.
Políticos demócratas amenazaron con bloquear la financiación del gobierno federal, que corre el riesgo de una nueva parálisis a finales de mes. (FOTO: ROBERTO SCHMIDT/AFP)

Políticos demócratas amenazaron con bloquear la financiación del gobierno federal, que corre el riesgo de una nueva parálisis a finales de mes.

El gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Walz, reclamó que la investigación esté supervisada por las autoridades locales, y no federales. "No se puede confiar en el gobierno federal", afirmó, antes de acusar al ICE de sembrar "el caos y la violencia".

Un republicano, el senador de Luisiana Bill Cassidy, pidió una investigación conjunta, local y federal. "La credibilidad del ICE y del DHS está en juego", escribió en X.

"Insurrección"

"El alcalde y el gobernador están incitando a la insurrección con su retórica pomposa, peligrosa y arrogante", acusó Trump en su plataforma Truth Social, y pidió dejar que la policía de inmigración "haga su trabajo".

El alcalde de Mineápolis, el demócrata Jacob Frey, instó al presidente poner fin a las operaciones del ICE en su ciudad y retablecer "la paz".

La ciudad está en tensión desde la muerte de Good, convertida en símbolo de los excesos de los que se acusa regularmente al ICE.

Una mujer reza en un monumento improvisado en el área donde Alex Pretti, de 37 años, fue muerto a tiros por agentes federales de inmigración más temprano en el día en Minneapolis, Minnesota, el 24 de enero de 2026.
Minneapolis está en tensión desde la muerte de Renee Good, convertida en símbolo de los excesos de los que se acusa regularmente al ICE. (FOTO: ROBERTO SCHMIDT/AFP)

María, una residente local de 56 años entrevistada por la AFP en un parque de Mineápolis y que no quiso dar su apellido, dijo que había ido para "apoyar a la gente que se manifiesta pacíficamente" y llevarles calentadores de manos, mientras la temperatura caía por debajo de los -20 °C.

La situación está en plena "escalada", los agentes del ICE "atacan y aterrorizan" a los vecinos, afirmó.

"Lo que está ocurriendo en nuestro país es simplemente obsceno", declaró a la AFP la actriz estadounidense Natalie Portman en el festival de cine de Sundance, en Utah.

La indignación pública en Minnesota se reavivó esta semana con el caso de Liam Conejo Ramos, de cinco años, y su padre, Adrian Conejo Arias, de nacionalidad ecuatoriana, detenidos el martes cuando llegaban a su casa.

Minneapolis Inmigración Donald Trump

