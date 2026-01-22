Publicidad

Internacional

2025 es el año más mortal para los migrantes bajo custodia del ICE en 20 años

Los arrestos de esta agencia han aumentado a alrededor de 1,200 por día en los primeros meses del gobierno de Donald Trump, los niveles más altos desde la administración Obama
jue 22 enero 2026 04:59 PM
Un parche y una insignia de ICE se ven en un agente del Departamento de Seguridad Nacional mientras el vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, habla en Royalston Square en Minneapolis, Minnesota, el 22 de enero de 2026.
El número de inmigrantes detenidos por ICE aumentó de un promedio diario de 39,000 cuando Trump regresó al cargo a casi 70,000 hasta del 7 de enero de 2026. (FOTO: JIM WATSON/AFP)

Los datos publicados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos muestran que los centros de detención de migrantes pueden ser sitios mortales para quienes están recluidos en ellos.

Los comunicados de prensa del ICE revelan que por lo menos seis personas han muerto bajo su custodia en los primeros 22 días de 2026. Entre los fallecidos se encuentra un ciudadano mexicano.

Los arrestos de ICE aumentaron a alrededor de 1,200 por día en los primeros meses del gobierno de Trump, los niveles más altos desde la administración Obama; combinados con arrestos por parte del CBP y otros agentes federales, más de 595,000 no ciudadanos habían sido arrestados del 20 de enero al 10 de diciembre.

El número de inmigrantes detenidos por ICE aumentó de un promedio diario de 39,000 cuando Trump regresó al cargo a casi 70,000 hasta del 7 de enero de 2026.

Muertes en lo que va de 2026

Al menos seis personas murieron mientras estaban detenidas por el ICE en 2026, según esta agencia. La mayoría de estas muertes ocurrieron en los primeros 10 días del año, tres de ellas anunciadas entre el 9 y el 10 de enero.

Los migrantes, todos hombres, tenían entre 42 y 68 años. Dos eran nacionales de Honduras, uno de México, un más de Cuba, otro de Nicaragua y un último de Camboya.

Dos de los fallecimientos se atribuyeron a "problemas de salud relacionados con el corazón", mientras que las otras causas no fueron claramente indicadas.

En el caso del migrante cubano, Geraldo Lunas Campos, este falleció el 3 de enero en una instalación dd Texas, después de que los guardias lo sujetaron y dejó de respirar, según un informe de autopsia publicado el miércoles que dictaminó que la muerte era un homicidio.

La muerte del ciudadano mexicano ocurrió el miércoles 14 de enero, de acuerdo con la Secretaria de Relaciones Exteriores de México (SRE).

El consulado de México en Atlanta pidió "que se esclarezcan las circunstancias del hecho" y dijo que "colabora en las gestiones necesarias para que la investigación se realice de manera pronta y transparente", agregó la SRE en un comunicado.

La cancillería mexicana no detalló el nombre de la víctima, pero aseguró que el consulado "estableció contacto inmediato" con sus familiares.

Un récord en 2025

El 2025 fue el año más letal para los detenidos por el ICE en dos décadas: al menos 32 personas murieron mientras se encontraban retenidas en centros para migrantes, el mayor número desde 2004, el año posterior a la creación de la agencia.

Muertes de migrantes bajo custodia del ICE (2004-2025)

La cifra de 2025 representa más que el total de muertes registradas bajo custodia del ICE durante todo el gobierno del presidente demócrata Joe Biden (2021-2025).

En esos cuatro años, 26 detenidos murieron, según datos recopilados por la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración a partir de informes del ICE.

A medida que las instalaciones de detención en todo Estados Unidos se llenan, los defensores de los derechos humanos, los abogados de inmigración y los legisladores han informado de condiciones insalubres, alimentos inadecuados y atención médica deficiente. El número de muertes este año marca el nivel más alto desde 2004.

Falta de atención adecuada

Observadores externos han expresado preocupación por el nivel de atención médica que reciben los detenidos.

Un informe de 2024 de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) concluyó que hasta el 95% de las muertes ocurridas bajo custodia del ICE podrían haberse prevenido con la atención adecuada.

El informe analizó muertes bajo custodia de ICE entre 2017 y 2021, años del primer gobierno de Trump, estudiando miles de páginas de documentos obtenidos mediante solicitudes de acceso a registros públicos.

Expertos médicos que revisaron estos documentos hallaron evidencia generalizada de tratamientos incorrectos o inapropiados, así como de atención médica gravemente demorada.

