2025 es el año más mortal para los migrantes bajo custodia del ICE en 20 años

Los arrestos de ICE aumentaron a alrededor de 1,200 por día en los primeros meses del gobierno de Trump, los niveles más altos desde la administración Obama; combinados con arrestos por parte del CBP y otros agentes federales, más de 595,000 no ciudadanos habían sido arrestados del 20 de enero al 10 de diciembre.

El número de inmigrantes detenidos por ICE aumentó de un promedio diario de 39,000 cuando Trump regresó al cargo a casi 70,000 hasta del 7 de enero de 2026.

Muertes en lo que va de 2026

Al menos seis personas murieron mientras estaban detenidas por el ICE en 2026, según esta agencia. La mayoría de estas muertes ocurrieron en los primeros 10 días del año, tres de ellas anunciadas entre el 9 y el 10 de enero.

Los migrantes, todos hombres, tenían entre 42 y 68 años. Dos eran nacionales de Honduras, uno de México, un más de Cuba, otro de Nicaragua y un último de Camboya.

Dos de los fallecimientos se atribuyeron a "problemas de salud relacionados con el corazón", mientras que las otras causas no fueron claramente indicadas.

En el caso del migrante cubano, Geraldo Lunas Campos, este falleció el 3 de enero en una instalación dd Texas, después de que los guardias lo sujetaron y dejó de respirar, según un informe de autopsia publicado el miércoles que dictaminó que la muerte era un homicidio.

La muerte del ciudadano mexicano ocurrió el miércoles 14 de enero, de acuerdo con la Secretaria de Relaciones Exteriores de México (SRE).