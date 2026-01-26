¿Vas a Reino Unido pronto? Necesitarás una ETA, un trámite obligatorio

¿Qué es la ETA?

La ETA es un permiso digital obligatorio para estancias de hasta seis meses en Reino Unido y forma parte del nuevo sistema de control migratorio británico. Este trámite no garantiza la entrada al Reino Unido.

¿Cuánto es el costo de este trámite?

La ETA tiene un costo de 16 libras esterlinas, aproximadamente 390 pesos. Tiene una vigencia de dos años y se puede usar las veces que se desee, siempre en estancias menores a seis meses.

Este documento quedará vinculado al pasaporte del ciudadano que hizo el trámite.

El trámite puede realizarse a través de una aplicación disponible para iOS y Android o por el portal del Gobierno Británico.

¿Quién necesita tramitar una ETA?

Los visitantes al Reino Unido que no requieren de una visa deben presentar una ETA, incluidos aquellos que cuenten con un pasaporte europeo.

Aplica en los siguientes casos:

• Turismo

• Negocios

• Tránsito por aeropuertos británicos

• Visitas familiares

• Estudios cortos como visitante

Están exentos de este requisito aquellos ciudadanos que tengan un visado aprobado; los que ya estén registrados como residentes en el Reino Unido; o aquellos ciudadanos con pasaporte irlandés.

¿Y si tengo una visa?

Además de la ETA, el Reino Unido implementará la eVisa, un registro digital que sustituye documentos físicos para quienes estudian, trabajan o residen en el país.