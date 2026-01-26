Publicidad

Internacional

¿Vas a Reino Unido pronto? Necesitarás una ETA, un trámite obligatorio

Los viajeros mexicanos necesitarán, además de su pasaporte, un permiso digital obligatorio para permanecer en el país europeo hasta por seis meses.
lun 26 enero 2026 06:37 PM
Primer plano del Big Ben en un día nublado
Este trámite no garantiza la entrada al Reino Unido. (FOTO: CHUNYIP WONG/Getty Images)

Reino Unido exigirá a los viajeros mexicanos, como requisito indispensable para abordar un vuelo hacia este país, una Autorización Electrónica de Viaje (ETA), incluso para aquellos que solo hagan una escala en este país.

Esta medida afectará a miles de viajeros mexicanos que visiten Reino Unido por turismo, negocios o para estancias de estudios menores a seis meses.

¿Qué es la ETA?

La ETA es un permiso digital obligatorio para estancias de hasta seis meses en Reino Unido y forma parte del nuevo sistema de control migratorio británico. Este trámite no garantiza la entrada al Reino Unido.

¿Cuánto es el costo de este trámite?

La ETA tiene un costo de 16 libras esterlinas, aproximadamente 390 pesos. Tiene una vigencia de dos años y se puede usar las veces que se desee, siempre en estancias menores a seis meses.

Este documento quedará vinculado al pasaporte del ciudadano que hizo el trámite.

El trámite puede realizarse a través de una aplicación disponible para iOS y Android o por el portal del Gobierno Británico.

¿Quién necesita tramitar una ETA?

Los visitantes al Reino Unido que no requieren de una visa deben presentar una ETA, incluidos aquellos que cuenten con un pasaporte europeo.

Aplica en los siguientes casos:

• Turismo
• Negocios
• Tránsito por aeropuertos británicos
• Visitas familiares
• Estudios cortos como visitante

Están exentos de este requisito aquellos ciudadanos que tengan un visado aprobado; los que ya estén registrados como residentes en el Reino Unido; o aquellos ciudadanos con pasaporte irlandés.

¿Y si tengo una visa?

Además de la ETA, el Reino Unido implementará la eVisa, un registro digital que sustituye documentos físicos para quienes estudian, trabajan o residen en el país.

A partir del 28 de enero de 2026, los viajeros deberán actualizar su cuenta UKVI con su pasaporte vigente para evitar retrasos o negativas de abordaje.

El gobierno británico advierte sobre fraudes

El gobierno de Reino Unido ha advertido sobre el incremento de fraudes para los trámites de visa y ETA.

“Si tienes que tramitar una visa, por ejemplo para estudiar o trabajar en el Reino Unido, es muy importante que no te arriesgues a utilizar servicios de terceros no autorizados que puedan estafarte o proporcionarte información incorrecta”, indica la Embajada Británica en su cuenta de Facebook.

El gobierno británico da las siguientes recomendaciones:

• Tramitar la ETA Reino Unido solo en GOV.UK o en la app oficial.
• No realizar pagos por redes sociales, transferencias o links sospechosos.
• Rechazar ofertas de “visa garantizada”.
• No compartir datos personales por correo o WhatsApp.

