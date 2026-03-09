Publicidad

“Pueden viajar seguros”: autobuseros defienden seguridad rumbo al Mundial 2026

El sector prevé crecer hasta 5% este año y ve en el Copa Mundialuna oportunidad para impulsar sus operaciones, pese a las afectaciones recientes por hechos de violencia y el abatimiento de "El Mencho".
lun 09 marzo 2026 07:24 AM
“Pueden viajar seguros en autobuses” dice el sector de cara al Mundial
La industria espera estar creciendo 5% este año, observando en el evento deportivo su principal impulso hacia adelante. (Apriori1/Getty Images/iStockphoto)

El autotransporte de pasajeros en México ve en el Mundial de Futbol 2026 su oportunidad para regresar al sendero del crecimiento. La industria se mantiene optimista y con buenas expectativas de cara al evento deportivo, esperando un crecimiento para el sector este año de hasta 5%, de acuerdo con la Cámara Nacional de Pasaje y Turismo (Canapat).

Aunque los episodios de violencia suscitados tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, han llegado a incidir en las expectativas en torno al Mundial, las dudas no han llegado a este sector, al mantenerse sin cambio en sus previsiones, resaltando que el “turismo en México se mueve sobre ruedas”.

“Yo espero que no tenga una afectación. Yo espero que sepamos cómo mandar el mensaje de que está bien nuestro país. En el transporte de pasajeros por autobuses no tenemos delitos de alto impacto. Realmente estamos muy coordinados con la Guardia Nacional, entonces pueden viajar seguros con los autobuses y ese mensaje es el que debemos mandar al mundo”, asevera.

Para Luis Antonio Zaldívar, presidente de la Canapat, lo sucedido hace un par de semanas se trató de un hecho aislado y que terminó reiterando la estrecha comunicación que existe entre el sector y las autoridades, pues antes de que el abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación saliera a la luz, la industria ya sabía lo que estaba por venir.

“Tenemos un protocolo con la Guardia Nacional y que yo le agradezco. Desde las 8:30 de la mañana ese día estuve en contacto permanente con el comandante de la Guardia Nacional y eso nos permitió que las empresas tomaran sus decisiones operativas”, describe.

La situación no fue menor y empresas como ETN, ADO y Estrella Roja suspendieron, por unas horas, sus operaciones a nivel nacional ese domingo, regresando a la normalidad en el transcurso de ese día de manera paulatina, pero no en Jalisco, pues en la entidad se retomaron con habitualidad hasta la tarde del lunes.

Pese a las medidas preventivas, de entre los agremiados a la Canapat se registró una pérdida de 37 unidades de autobuses. Las cifras en torno al total de corridas canceladas y de pérdidas monetarias aún están en revisión por parte del organismo.

Más allá de lo acontecido hace dos semanas, la industria ve en el Mundial de Futbol la oportunidad que esperaba para regresar a aumentos considerables en torno a las operaciones del sector. Si bien, en 2024 alcanzó una cifra récord al haber trasladado 3,800 millones de pasajeros, la expectativa en torno a 2025 es que este fue muy similar a lo obtenido un año antes. Aún no se cuentan con las cifras oficiales del último año.

De cara al evento deportivo la industria se prepara para encender motores, a través de inversiones que han estado realizando los agremiados en el robustecimiento de su infraestructura y equipamiento como ADO, que en a mediados del año pasado anunció que destinaría 2,000 millones de pesos en la compra de nuevas unidades.

Lo anterior, ha hecho que desde la cámara se busquen espacios para difundir que México es seguro y está listo para el evento deportivo de talla internacional y que la inseguridad no mermará en ello.

“El mensaje que estamos dando como cámara es que pueden venir a México. Es un país seguro. En todas las ferias internacionales que estamos participando con autoridades estamos mandando ese mensaje, también en Estados Unidos, porque tenemos relación con las autoridades de Estados Unidos. Entonces estamos mandando ese mensaje: que se transporten en autobús, en un autobús seguro, un autobús formal”, sostiene.

El papel de las autoridades

El 20 de febrero, dos días antes del abatimiento de “El Mencho”, el C5 Jalisco y la Nueva Central Camionera de Tlaquepaque firmaron un convenio para la instalación de 24 cámaras de videovigilancia y que estarán conectadas tanto al C5 estatal como al C4 municipal. Esto lo resaltó tanto el presidente de Canapat en entrevista como el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, en la conferencia matutina presidencial del viernes.

Ese mismo día, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y Román Villalvazo Barrios, jefe del Centro de Coordinación de la Copa Mundial de Futbol 2026 presentaron el Plan Kukulcán, encaminado a mostrar “un México confiable, seguro y organizado”, así como para tener “la capacidad de hacerle frente a los antagonismos que atenten contra la seguridad nacional”.

La estrategia contará con alrededor de 20,000 efectivos de la Fuerzas Armadas con mayor preponderancia de la Guardia Nacional, Ejército y Fuerza Aérea, además de 55,000 efectivos de las diferentes Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y 20,000 de empresas de seguridad privada.

De acuerdo con Román, la Guardia Nacional contará con “misiones específicas” enfocadas en la seguridad de carreteras, además de que estará participando en la puesta en marcha de lo que denominó como “cinturones de seguridad” y que estarán ubicados en puntos estratégicos de las sedes mundialistas, como aeropuertos, hoteles y estadios.

Además de buscar que prevalezca la seguridad en miras de velar por la integridad de las personas que asistan o participen en el Mundial, a los puertos del país llegará lo que Román denominó como “mercancías de alto valor”, de tal manera que las carreteras, en especial de las aledañas o de las propias sedes, estarán a la vista de las autoridades.

“Proporcionaremos una navegación segura para todos los buques que transporten carga contenerizada de alto valor, para posteriormente ser resguardadas en su destino final por el Grupo de Seguridad de Carreteras, que sería la Guardia Nacional”, expuso.

