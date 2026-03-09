Para Luis Antonio Zaldívar, presidente de la Canapat, lo sucedido hace un par de semanas se trató de un hecho aislado y que terminó reiterando la estrecha comunicación que existe entre el sector y las autoridades, pues antes de que el abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación saliera a la luz, la industria ya sabía lo que estaba por venir.

“Tenemos un protocolo con la Guardia Nacional y que yo le agradezco. Desde las 8:30 de la mañana ese día estuve en contacto permanente con el comandante de la Guardia Nacional y eso nos permitió que las empresas tomaran sus decisiones operativas”, describe.

La situación no fue menor y empresas como ETN, ADO y Estrella Roja suspendieron, por unas horas, sus operaciones a nivel nacional ese domingo, regresando a la normalidad en el transcurso de ese día de manera paulatina, pero no en Jalisco, pues en la entidad se retomaron con habitualidad hasta la tarde del lunes.

Pese a las medidas preventivas, de entre los agremiados a la Canapat se registró una pérdida de 37 unidades de autobuses. Las cifras en torno al total de corridas canceladas y de pérdidas monetarias aún están en revisión por parte del organismo.

Más allá de lo acontecido hace dos semanas, la industria ve en el Mundial de Futbol la oportunidad que esperaba para regresar a aumentos considerables en torno a las operaciones del sector. Si bien, en 2024 alcanzó una cifra récord al haber trasladado 3,800 millones de pasajeros, la expectativa en torno a 2025 es que este fue muy similar a lo obtenido un año antes. Aún no se cuentan con las cifras oficiales del último año.

De cara al evento deportivo la industria se prepara para encender motores, a través de inversiones que han estado realizando los agremiados en el robustecimiento de su infraestructura y equipamiento como ADO, que en a mediados del año pasado anunció que destinaría 2,000 millones de pesos en la compra de nuevas unidades.

Lo anterior, ha hecho que desde la cámara se busquen espacios para difundir que México es seguro y está listo para el evento deportivo de talla internacional y que la inseguridad no mermará en ello.

“El mensaje que estamos dando como cámara es que pueden venir a México. Es un país seguro. En todas las ferias internacionales que estamos participando con autoridades estamos mandando ese mensaje, también en Estados Unidos, porque tenemos relación con las autoridades de Estados Unidos. Entonces estamos mandando ese mensaje: que se transporten en autobús, en un autobús seguro, un autobús formal”, sostiene.