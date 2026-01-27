La Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos coloca entre los más buscados líderes del narcotráfico mexicanos, entre ellos a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, por el que se ofrece una recompensa de 15 millones de dólares. Estos son los otros perfiles de los 10 que encabezan la lista.
Los 10 más buscados de la DEA: "El Mencho" lidera el top junto con otros mexicanos
Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’
La DEA aumentó de 10 a 15 millones de dólares la recompensa por el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En la ficha de búsqueda se le describe como un fugitivo que “puede estar armado y ser peligroso”; se recomienda no intentar detenerlo.
Yulian Andony Archaga Carias
Es originario de Honduras y se le identifica con los alias de Alexander Mendoza, Porky, Gordo
Se le vincula con los delitos de importación de cocaína; conspiración para cometer crimen organizado; posesión y conspiración para poseer ametralladoras.
Se ofrece una recompensa de 5,000 dólares
Jesús Alfredo Salazar Guzmán
Es hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa y quien copurga una condena de cadena perpetua en Estados Unidos.
Por el “Alfredillo” se ofrece una recompensa de 10 millones de dólares. La ficha de búsqueda no ofrece muchos detalles sobre su físico, solo que nació en 1983, y color de ojos y cabello café.
La DEA detalla que se le busca por el delito de conspiración para poseer con intención de distribuir una sustancia controlada; para importar o exportar una sustancia controlada con intención de distribuirla.
Sebastian Enrique Marset Cabrera
La DEA ofrece una recompensa de 2,000 dólares. Es de origen hispano, aunque no se detalla de qué país. Tiene el alias de Luis Amorim Santon, Gabriel De Souza Beumer, Sebastián Marset Cabrera De Pauda.
La agencia para combatir el tráfico de drogas detalla que se le busca por el delito de lavado de dinero.
Alfonso Limon-Sánchez
Alias “Poncho Limón”, es originario de México y está acusado de distribuir una sustancia controlada.
Aunque fue detenido en noviembre de 2014, se fugó del penal de Aguaruto, en Culiacán, en marzo de 2017. A pesar de su búsqueda por parte de la DEA no se ofrece una recompensa.
Se le ubica como uno de los principales operadores de Ismael “El Mayo” Zambada en Sinaloa, entidad en donde se libra una batalla entre integrantes de "La Mayiza" y "Los Chapitos".
Aaron Mahanaim Orozco Sandoval
Tiene 44 años, es originario de Tlajomulco De Zuniga, Jalisco. La DEA lo busca por los presuntos delitos de conspirar para distribuir y poseer con intención de distribuir heroína. Mantener y usar un establecimiento relacionado con drogas.
Se le conoce con los alias de "Garra" y "Compa". No se ofrece una recompensa por su captura.
Abdulkadir Yihdego
A este hombre de 51 años se le busca por lavado de dinero. No se detalla su origen, solo que es de raza negra.
Abel Mendoza
Con el alias de “El Señor”, se le busca por conspirar para el tráfico de sustancias controladas. A pesar de estar en la lista de los más buscados por la agencia antidrogas, no se ofrece recompensa por él.
Abigael Sánchez-López
Está dentro de la lista de los más buscados por la DEA por el delito de conspirar para distribuir y poseer con intención de distribuir sustancias controladas. No se ofrece recompensa por este hombre de 34 años.
Abner Neftali Cerrato
A este hombre de 50 años, la DEA lo busca por el delito de conspiración. No hay oferta de recompensa por su captura.