Internacional

Los 10 más buscados de la DEA: "El Mencho" lidera el top junto con otros mexicanos

La agencia de Estados Unidos ofrece recompensas de 15 millones de dólares para quien ofrezca información para localizar a narcotraficantes y generadores de violencia.
mar 27 enero 2026 03:53 PM
mencho-10-mas-buscados-dea.jpg
Líderes u operadores del narcotráfico originarios de México están dentro de la lista de los más buscados por la agencia estadounidense. (Fotos: DEA )

La Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos coloca entre los más buscados líderes del narcotráfico mexicanos, entre ellos a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, por el que se ofrece una recompensa de 15 millones de dólares. Estos son los otros perfiles de los 10 que encabezan la lista.

Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’

La DEA aumentó de 10 a 15 millones de dólares la recompensa por el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En la ficha de búsqueda se le describe como un fugitivo que “puede estar armado y ser peligroso”; se recomienda no intentar detenerlo.

mencho.jpg
Por el líder del CJNG se ofrece una jugosa recompensa de 15 millones de dólares. (Foto: DEA )

Yulian Andony Archaga Carias

Es originario de Honduras y se le identifica con los alias de Alexander Mendoza, Porky, Gordo

Se le vincula con los delitos de importación de cocaína; conspiración para cometer crimen organizado; posesión y conspiración para poseer ametralladoras.

Se ofrece una recompensa de 5,000 dólares

porky-gordo-dea.png
Es originario de Honduras. (Foto: DEA)

Jesús Alfredo Salazar Guzmán

Es hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa y quien copurga una condena de cadena perpetua en Estados Unidos.

Por el “Alfredillo” se ofrece una recompensa de 10 millones de dólares. La ficha de búsqueda no ofrece muchos detalles sobre su físico, solo que nació en 1983, y color de ojos y cabello café.

La DEA detalla que se le busca por el delito de conspiración para poseer con intención de distribuir una sustancia controlada; para importar o exportar una sustancia controlada con intención de distribuirla.

(Obligatorio)
Alfredillo es uno de los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán. (Foto: DEA )

Sebastian Enrique Marset Cabrera

La DEA ofrece una recompensa de 2,000 dólares. Es de origen hispano, aunque no se detalla de qué país. Tiene el alias de Luis Amorim Santon, Gabriel De Souza Beumer, Sebastián Marset Cabrera De Pauda.

La agencia para combatir el tráfico de drogas detalla que se le busca por el delito de lavado de dinero.

sebastian-dea-.png
Está acusado de lavado de dinero. (Foto: DEA )

Alfonso Limon-Sánchez

Alias “Poncho Limón”, es originario de México y está acusado de distribuir una sustancia controlada.

Aunque fue detenido en noviembre de 2014, se fugó del penal de Aguaruto, en Culiacán, en marzo de 2017. A pesar de su búsqueda por parte de la DEA no se ofrece una recompensa.

Se le ubica como uno de los principales operadores de Ismael “El Mayo” Zambada en Sinaloa, entidad en donde se libra una batalla entre integrantes de "La Mayiza" y "Los Chapitos".

poncho-limon-dea.jpg
Poncho Limón es uno de los principales operadores de Ismael "El Mayo" Zambada. (Foto: DEA)

Aaron Mahanaim Orozco Sandoval

Tiene 44 años, es originario de Tlajomulco De Zuniga, Jalisco. La DEA lo busca por los presuntos delitos de conspirar para distribuir y poseer con intención de distribuir heroína. Mantener y usar un establecimiento relacionado con drogas.

Se le conoce con los alias de "Garra" y "Compa". No se ofrece una recompensa por su captura.

aaron-dea-.jpg
Es originario de Jalisco. (Foto: DEA )

Abdulkadir Yihdego

A este hombre de 51 años se le busca por lavado de dinero. No se detalla su origen, solo que es de raza negra.

abdulkadir-dea.jpeg
Se le busca por lavado de dinero. (Foto: DEA )

Abel Mendoza

Con el alias de “El Señor”, se le busca por conspirar para el tráfico de sustancias controladas. A pesar de estar en la lista de los más buscados por la agencia antidrogas, no se ofrece recompensa por él.

abel-dea.jpg
El hombre tiene 58 años. (Foto: DEA )

Abigael Sánchez-López

Está dentro de la lista de los más buscados por la DEA por el delito de conspirar para distribuir y poseer con intención de distribuir sustancias controladas. No se ofrece recompensa por este hombre de 34 años.

abigael-dea.jpg
"El fugitivo podría estar armado y ser peligroso. No intente detenerlo", se lee en la ficha de búsqueda. (Foto: DEA)

Abner Neftali Cerrato

A este hombre de 50 años, la DEA lo busca por el delito de conspiración. No hay oferta de recompensa por su captura.

abner-dea.jpg
Está catalogada como muy peligroso por ello la DEA recomienda a la ciudadanía no tratar de detenerlo. (Foto: DEA )

