Los 10 más buscados de la DEA: "El Mencho" lidera el top junto con otros mexicanos

Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’

La DEA aumentó de 10 a 15 millones de dólares la recompensa por el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En la ficha de búsqueda se le describe como un fugitivo que “puede estar armado y ser peligroso”; se recomienda no intentar detenerlo.

Por el líder del CJNG se ofrece una jugosa recompensa de 15 millones de dólares. (Foto: DEA )

Yulian Andony Archaga Carias

Es originario de Honduras y se le identifica con los alias de Alexander Mendoza, Porky, Gordo

Se le vincula con los delitos de importación de cocaína; conspiración para cometer crimen organizado; posesión y conspiración para poseer ametralladoras.

Se ofrece una recompensa de 5,000 dólares

Es originario de Honduras. (Foto: DEA)

Jesús Alfredo Salazar Guzmán

Es hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa y quien copurga una condena de cadena perpetua en Estados Unidos.

Por el “Alfredillo” se ofrece una recompensa de 10 millones de dólares. La ficha de búsqueda no ofrece muchos detalles sobre su físico, solo que nació en 1983, y color de ojos y cabello café.

La DEA detalla que se le busca por el delito de conspiración para poseer con intención de distribuir una sustancia controlada; para importar o exportar una sustancia controlada con intención de distribuirla.