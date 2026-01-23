Ryan Wedding, excampeón olímpico de snowboard canadiense acusado de haberse convertido en capo narcotraficante, fue capturado en México la noche del jueves 22 de enero de 2026, informó el titular del FBI, Kash Patel y la Fiscal General de los Estados Unidos, Pamela Bondi.
Arrestan a Ryan Wedding, exatleta olímpico buscado por el FBI y que se escondía en México
Ambos funcionarios estadounidenses se pronunciaron al respecto en sus cuentas de 𝕏.
¿Cómo fue la detención de Ryan Weeding?
El director del FBI, Kash Patel, confirmó la detención en México del exatleta olímpico la noche del jueves 22 de enero de 2026 y que este viernes 23 se está trasladando a Estados Unidos.
"Se cree que Wedding se ha escondido en México durante más de una década, y ha sido buscado por cargos de tráfico de cocaína y asesinato desde 2024. Supuestamente dirigía y participaba en una operación transnacional de tráfico de drogas que enviaba rutinariamente cientos de kilogramos de cocaína desde Colombia, a través de México y el sur de California, hacia Estados Unidos y Canadá, como miembro del Cártel de Sinaloa", detalló.
En tanto, la procuradora de EU, informó que fueron elementos del FBI quienes realizaron la detención en México, por lo que agradeció la participación de autoridades.
"Estamos agradecidos a nuestro increíble embajador Ron Johnson y a las autoridades mexicanas por asistirnos en este caso".
At my direction, Department of Justice agents @FBI have apprehended yet another member of the FBI’s Top Ten Most Wanted List: Ryan Wedding, the onetime Olympian snowboarder-turned alleged violent cocaine kingpin.
Wedding was flown to the United States where he will face justice.…
— Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 23, 2026
Lo que se dice en México
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, informó que tras sostener reuniones con el director del FBI, el funcionario se llevó a dos personas detenidas, una de éstas detenidas por autoridades mexicanas y otra que se entregó voluntariamente; sin embargo, no queda claro en qué situación fue detenido Wedding.
“El Director del FBI partió hoy rumbo a los Estados Unidos, llevando consigo a dos objetivos prioritarios: una persona no estadounidense que fue detenida por autoridades mexicanas de los 10 más buscados por el FBI y un ciudadano canadiense que se entregó voluntariamente ayer en la Embajada de los Estados Unidos”, publicó Harfuch en su cuenta en 𝕏.
Derivado del acuerdo alcanzado con el Gobierno de los Estados Unidos, el 22 de Enero, ayer recibimos la visita del Director del FBI @FBIDirectorKash , Kash Patel. Se llevaron a cabo dos reuniones: una con el equipo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana… pic.twitter.com/9cyPR8wE9H
— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 23, 2026
Leer más:
¿Quién es
Ryan Wedding?
Wedding, de 44 años, era buscado por Estados Unidos por cargos de tráfico de drogas y asesinato, y figuraba en la lista de los "Diez Fugitivos Más Buscados" del FBI; incluso, el Departamento de Estado ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por información que conduzca a su captura.
Previamente, medios de EU como NBC News dieron a conocer la detención tras citar a dos funcionarios policiales estadounidenses sobre la detención de Wedding quien ya está estaba bajo custodia.
Wedding —canadiense de 44 años, nacido el 14 de septiembre de 1981— presuntamente reside en México y desde marzo de 2025 figura en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI, informó el Departamento de Estado .
Wedding compitió por Canadá en snowboard en los Juegos Olímpicos de Salt Lake City 2002, donde terminó 24º en el eslalon gigante paralelo.
Wedding, conocido también como "El Jefe", "Giant" y "Public Enemy", está acusado de enviar cientos de millones de dólares en cocaína desde Colombia, a través de México, hacia Estados Unidos y Canadá.
El director del FBI, Kash Patel, describió a Wedding en una reciente conferencia de prensa como "una versión moderna de Pablo Escobar", el célebre narcotraficante colombiano que murió en 1993.
Wedding es considerado responsable de coordinar una red dedicada a la importación y distribución de cocaína desde Colombia hacia México, Estados Unidos y Canadá. Las autoridades sostienen que su grupo mantenía vínculos operativos con una facción del Cártel de Sinaloa; y debido al poder que adquirió, se le comparó con Joaquín "El Chapo" Guzmán.
En noviembre de 2025, siete personas presuntamente vinculadas a la operación de contrabando de cocaína de Wedding fueron detenidas en Canadá, entre ellas su abogado, y Estados Unidos ha solicitado su extradición.
Con información de AFP