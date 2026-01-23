Ambos funcionarios estadounidenses se pronunciaron al respecto en sus cuentas de 𝕏.

¿Cómo fue la detención de Ryan Weeding?

El director del FBI, Kash Patel, confirmó la detención en México del exatleta olímpico la noche del jueves 22 de enero de 2026 y que este viernes 23 se está trasladando a Estados Unidos.

"Se cree que Wedding se ha escondido en México durante más de una década, y ha sido buscado por cargos de tráfico de cocaína y asesinato desde 2024. Supuestamente dirigía y participaba en una operación transnacional de tráfico de drogas que enviaba rutinariamente cientos de kilogramos de cocaína desde Colombia, a través de México y el sur de California, hacia Estados Unidos y Canadá, como miembro del Cártel de Sinaloa", detalló.

En tanto, la procuradora de EU, informó que fueron elementos del FBI quienes realizaron la detención en México, por lo que agradeció la participación de autoridades.

"Estamos agradecidos a nuestro increíble embajador Ron Johnson y a las autoridades mexicanas por asistirnos en este caso".