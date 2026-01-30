Infantino y Trump: una dupla incómoda para la FIFA en la antesala del Mundial

"No sé si los estadounidenses se dan cuenta de lo que va a pasar (...) Este país, Canadá y México van a quedar patas arriba", declaró Infantino durante el America Business Forum en noviembre del año pasado. "Va a venir una horda de bárbaros felices a invadir este país y el resultado es que el fútbol va a conquistar Estados Unidos", agregó.

Una complicidad de años

La amistad de Infantino y Trump inició por lo menos en 2018. Ese año, Estados Unidos fue elegido —junto con México y Canadá— como la sede del Mundial de 2026. El jerarca del fútbol visitó por primera vez la Casa Blanca. Le explicó al presidente, que desconocía casi todo del deporte, el funcionamiento de las tarjetas.

Infantino también defendió a Trump durante el Foro Económico Mundial de 2020, un momento en el que el presidente republicano atravesaba varias tormentas políticas.

Trump e Infantino hablan por teléfono con frecuencia y juegan al golf juntos. El presidente de la FIFA fue uno de los invitados especiales a la toma de posesión de Trump, en la que compartió espacio con líderes de extrema derecha y los jefes de las mayores empresas tecnológicas.

El punto culminante de esta relación ocurrió el 5 de diciembre del año pasado, previo al sorteo que definió los primeros juegos de la Copa del Mundo. Infantino propuso oportunamente para rendir homenaje a una personalidad que opere en favor de la concordia mundial. El primer galardonado fue Trump, quien ha mostrado su frustración por no recibir el Nobel de la Paz.