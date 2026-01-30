Publicidad

Internacional

Infantino y Trump: una dupla incómoda para la FIFA en la antesala del Mundial

La relación del presidente de la FIFA con Donald Trump se ha intensificado desde 2018 y hoy despierta alertas por la neutralidad política del organismo rumbo al Mundial de 2026.
vie 30 enero 2026 05:55 AM
De pie junto al Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se dirige a la reunión de invierno de la Conferencia de Alcaldes de los Estados Unidos el 29 de enero de 2026 en Washington, DC. Infantino promovió la Copa Mundial de la FIFA 2026, que será coorganizada por los Estados Unidos, Canadá y México, destacando sus posibles beneficios para las ciudades y comunidades anfitrionas.
Una organización denunció a Infantino, pues argumenta que ha incumplido su "deber de neutralidad" para favorecer a Trump. (FOTO: ALEX WONG/Getty Images via AFP)

El Mundial de Fútbol que iniciará en unos meses está ligado a la figura del presidente de Estados Unidos, quien busca que la organización de este evento deportivo, el más visto en el planeta, sea parte de su legado. Hay un jugador que le ha dado los pases al mandatario estadounidense para que anote este gol: el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

La estrecha relación entre el líder del fútbol nivel mundial y el presidente estadounidense ha generado muchas críticas, acercará este deporte —aún minoritario en Estados Unidos en comparación con otras disciplinas, como el béisbol, el básquetbol o el fútbol americano— a las bases del republicano.

"No sé si los estadounidenses se dan cuenta de lo que va a pasar (...) Este país, Canadá y México van a quedar patas arriba", declaró Infantino durante el America Business Forum en noviembre del año pasado. "Va a venir una horda de bárbaros felices a invadir este país y el resultado es que el fútbol va a conquistar Estados Unidos", agregó.

Una complicidad de años

La amistad de Infantino y Trump inició por lo menos en 2018. Ese año, Estados Unidos fue elegido —junto con México y Canadá— como la sede del Mundial de 2026. El jerarca del fútbol visitó por primera vez la Casa Blanca. Le explicó al presidente, que desconocía casi todo del deporte, el funcionamiento de las tarjetas.

Infantino también defendió a Trump durante el Foro Económico Mundial de 2020, un momento en el que el presidente republicano atravesaba varias tormentas políticas.

Trump e Infantino hablan por teléfono con frecuencia y juegan al golf juntos. El presidente de la FIFA fue uno de los invitados especiales a la toma de posesión de Trump, en la que compartió espacio con líderes de extrema derecha y los jefes de las mayores empresas tecnológicas.

El punto culminante de esta relación ocurrió el 5 de diciembre del año pasado, previo al sorteo que definió los primeros juegos de la Copa del Mundo. Infantino propuso oportunamente para rendir homenaje a una personalidad que opere en favor de la concordia mundial. El primer galardonado fue Trump, quien ha mostrado su frustración por no recibir el Nobel de la Paz.

Es "uno de los grandes honores de mi vida", declaró el líder republicano, que lideró hasta ocho negociaciones diplomáticas para acabar con conflictos armados en todo el mundo. Aunque, al mismo tiempo, lanzó ataques contra seis países.

"Más allá de premios, salvamos millones de vidas", aseguró Trump. "El mundo es un lugar más seguro ahora”.

La distinción fue entregada en el Kennedy Center en Washington, frente a una audiencia televisiva de millones de personas.

“Trump pasó al frente del mundo para decirle ‘miren quién manda en la FIFA’”, dijo Jorge Negroe Álvarez, académico del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, a Expansión.

El docente explica que la amistad de Infantino puede no ser desinteresada. El líder de la FIFA aún enfrenta cargos en Estados Unidos relacionados con un escándalo de corrupción que cimbró al organismo, el Fifagate, y que condujo a la salida de Josep Blatter, entonces presidente de la asociación, y a Michel Platini, exjefe de la UEFA. Ambos son ahora críticos de la gestión de Infantino.

“Eso hace que, pues, doble las manos más fácilmente ante las peticiones de Estados Unidos y en demostraciones de poder”, como la entrega del premio, indica Negroe Álvarez.

La organización de defensa de los Derechos Humanos FairSquare presentó en diciembre una denuncia ante la comisión de ética de la FIFA al estimar que el presidente de la institución ha incumplido su "deber de neutralidad" para favorecer a Trump.

Para FairSquare, otorgar tal distinción "a un líder político en ejercicio constituye una violación manifiesta del deber de neutralidad de la FIFA", establecido en el artículo 15 de su código de ética.

En su solicitud, fechada el lunes y consultada por la AFP, la organización pide a la comisión de ética que "examine las circunstancias" alrededor del anuncio de este premio en noviembre y el papel de Infantino en todo el proceso, del que la FIFA nunca ha ofrecido detalles.

Además, FairSquare destaca el llamamiento en octubre de Infantino para que Donald Trump obtuviera el Premio Nobel de la Paz, así como sus comentarios favorables a la política interna del mandatario estadounidense.

Dado que Estados Unidos es el principal anfitrión del Mundial 2026, junto con Canadá y México, "es natural y apropiado que Infantino desee establecer una relación funcional y diplomática con el presidente de Estados Unidos", admite esta ONG con sede en Londres.

Pero "al apoyar claramente la agenda política del presidente Trump a nivel nacional e internacional", la actitud de Infantino amenaza "la integridad y la reputación del fútbol y de la propia FIFA", acusa FairSquare.

Amenazas de boicot desestimadas

Las políticas de Trump han estado en la mira en las últimas semanas. En el plano exterior, el presidente atacó Venezuela para capturar a Nicolás Maduro, el presidente de este país. Además, amenazó con tomar cualquier medida, incluso militares, para hacerse del control de Dinamarca, un territorio que pertenece a Dinamarca.

En Alemania, gran nación futbolística, se alzaron en la semana pasada voces que evocan un boicot —e incluso una anulación— del Mundial en respuesta a las amenazas del magnate republicano.

Según una encuesta del instituto Insa para Bild realizada a mediados de enero a 1,000 personas, casi la mitad de los alemanes (47%) aprobaría un boicot al Mundial en caso de anexión efectiva de Groenlandia por parte de Washington.

Sin embargo, días después del llamado al boicot, Infantino salió a respaldar una vez más a Trump.

“Por supuesto vivimos en un mundo dividido y por supuesto apoyamos la paz. Hemos visto la junta de paz con el presidente Trump firmando este acuerdo, esta declaración. Hay pleno apoyo de la FIFA al presidente Trump y a todos los miembros de la Junta de la Paz porque todos tenemos que apoyar la paz. Todos tenemos que unirnos y unir a la gente”, dijo Infantino en el Foro Económico Mundial, celebrado en Davos, Suiza.

Contra los migrantes

En el plano de la política interna, Trump es presionado por las redadas conducidas por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en varias ciudades estadounidenses, sobre todo después de la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de miembros de esta agencia.

Grupos defensores de los derechos humanos han advertido que las acciones de Trump podrían ensombrecer el Mundial de fútbol de 2026, sobre todo en un país donde la mayoría de los aficionados al fútbol son inmigrantes.

Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) advirtieron contra las redadas fuera de los estadios en Estados Unidos, que albergará la mayoría de los partidos de la primera cita mundialista de 48 selecciones.

Instaron al organismo rector del balompié, la FIFA, a cumplir sus promesas de proteger a los trabajadores, aficionados y periodistas.

"Las familias, los aficionados, los jugadores y otros miembros de la comunidad futbolística tienen derecho a disfrutar del juego sin temor a ser detenidos y separados de sus seres queridos", dijo Daniel Noroña, director de Incidencia para las Américas de Amnistía Internacional Estados Unidos, en una rueda de prensa conjunta.

Un informe de Human Rights Watch reveló que entre enero y diciembre de 2025 el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvo a más de 92,000 personas entre enero y octubre cerca de las ciudades donde se disputarán los partidos del Mundial.

Estas organizaciones también cuestionaron la cercanía de Infantino con Trump.

"La relación es demasiado estrecha para sentirse cómodo", afirmó Jamal Watkins, de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP). "Cuando Infantino se alinea con Donald Trump, está enviando literalmente una señal no solo a Estados Unidos, sino al mundo entero, de que todas las prácticas y políticas que están saliendo de esta administración están bien", apuntó.

