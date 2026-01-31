Estados Unidos entra en cierre de gobierno que se prevé breve

Las consecuencias, por tanto, se esperan que sean mínimas, ya que el bloqueo podría durar solo un fin de semana, sin que muchos funcionarios sean enviados a licencia sin sueldo.

Lo que retrasó el acuerdo fue la resistencia de la oposición demócrata a aprobar una partida presupuestaria para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), tras la muerte a tiros de dos manifestantes durante las operaciones antinmigración del gobierno de Donald Trump en el estado de Minnesota.

El texto aprobado el viernes en el Senado con 71 votos a favor y 29 en contra es resultado de un acuerdo entre el magnate republicano y los senadores demócratas.

La oposición aceptó aprobar cinco de los seis apartados del texto presupuestario, mientras que la parte correspondiente al DHS será objeto de nuevas negociaciones durante las próximas dos semanas.

En una nota, la Oficina de Presupuesto (OMB) de la Casa Blanca pidió el viernes por la noche a los distintos departamentos que pusieran en marcha su plan para un cierre, al tiempo que afirmaba "tener la esperanza" de que este bloqueo "sea breve".