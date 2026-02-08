Trump dice que Xi Jinping visitará la Casa Blanca "hacia finales de año"

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, afirmó en una entrevista emitida este domingo que recibirá a su homólogo chino, Xi Jinping, en la Casa Blanca hacia "finales de año". Las dos mayores economías del mundo, buscan recomponer sus lazos empañados por una turbulenta guerra comercial.

Trump hizo el comentario en una entrevista con NBC News grabada el 4 de febrero. Ese mismo día, él y Xi mantuvieron una conversación sobre el comercio, Taiwán, la guerra de Rusia contra Ucrania e Irán, así como de un viaje planificado de Trump a China, según dijo entonces el propio mandatario estadounidense.

"Él va a venir a la Casa Blanca, sí, hacia finales de año", dijo Trump en la entrevista. "Estos son los dos países más poderosos del mundo y tenemos una relación muy buena", agregó.